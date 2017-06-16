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Вопрос: Кубок конфедераций будет проходить в течение 16 дней. Где и как смотреть

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ответ: Конечно, лучше всего ходить на сами матчи. Тем более что их 16 и есть из чего выбрать. Но матчи играются в четырех городах, поэтому посмотреть Кубок конфедераций в режиме телевизионной трансляции придется.

Трансляция Кубка конфедераций сама по себе была фактом непростым: согласовывались условия, окончательно обо всем договорились только 11 июня. Право на освещение турнира получили Первый канал и «Матч ТВ».

Расписание трансляций на ТВ матчей Кубка конфедерации таково. Матч-открытие Кубка конфедераций, в котором сборная России встретится с национальной командой Новой Зеландии, будет показан на телеканале «Матч ТВ». Трансляция начнется за полчаса до стартового свистка – одновременно с началом церемонии открытия – в 17:30. Первый канал покажет то же самое по интернет-трансляции.

Встречу сборной России с Португалией, которая начнётся 21 июня в 18:00 (мск), в прямом эфире покажет только Первый канал.

Заключительный матч в своей группе национальная команда России проведёт против Мексики. Эта встреча будет транслироваться на Первом канале 24 июня начиная с 18:00. Для болельщиков, пропустивших телетрансляцию, «Матч ТВ» покажет этот матч в записи.

Трансляции матчей Кубка конфедераций:

17 июня. 18.00. Матч ТВ. Россия – Новая Зеландия.

18 июня. 18.00. Первый канал. Португалия – Мексика.

18 июня. 21.00. Матч ТВ. Камерун – Чили.

19 июня. 18.00. Первый канал. Австралия – Германия.

21 июня. 18.00. Первый канал. Россия – Португалия.

21 июня. 21.00. Матч ТВ. Мексика – Новая Зеландия.

22 июня. 18.00. Матч ТВ. Камерун – Австралия.

22 июня. 21.00. Матч ТВ. Германия – Чили.

24 июня. 18.00. Первый канал. Мексика – Россия.

24 июня. 18.00. Матч ТВ. Новая Зеландия – Португалия.

25 июня. 18.00. Первый канал. Германия – Камерун.

25 июня. 18.00. Матч ТВ. Чили – Австралия.

28 июня. 21.00. Первый канал. Полуфинал. А1-В2.

29 июня. 21.00. Матч ТВ. Полуфинал. В1-А2.

2 июня. 15.00. Матч ТВ. Матч за 3-е место.

2 июня. 21.00. Первый канал. Финал.

Приятного просмотра!

И, конечно, не забывайте, что все текстовые трансляции вас всегда ждут на сайте «Советского спорта»!

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