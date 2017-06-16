«Жены пили из кубка, мужья ныряли в бассейн...» Как зажигают хоккеисты (видео)

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает, как игроки «Питтсбурга» отмечали свою победу в Кубке Стэнли.

«КОРМИЛИ ИЗ КУБКА ЛОШАДЕЙ И СОБАК»

Я хотел взять интервью у Евгения Малкина сразу после победы в Кубке Стэнли, но мне сказали, что Джино сейчас беспокоит не надо.

«Не трогайте его до четверга. Малкин будет ОТМЕЧАТЬ!»

Я прям почувствовал, как отчеканилась каждая буква. Святое право! Выиграл Кубок Стэнли, а теперь можно отдыхать.

«Первая мысль после победы: «Наконец-то!» - рассказывал мне Малкин, как он в прошлом году отмечал серебряную чашу. – Ты так рубишься в плей-офф, что накрывает жуткая усталость. Это очень серьезный марафон. И потом наступает большое облегчение.

Вообще с Кубком Стэнли принято устраивать что-то эпатажное. Кто-то даже кормил из него лошадей, собак. Мои друзья пили из него водку, клали туда икру и мороженое. А я ничего не делал. Не хотел, чтобы это попало в интернет».

Зато в интернет попало кое-что другое. Игроки «Питтсбурга» отмечали победу в розыгрыше Кубка Стэнли как рок-звезды. Все происходило в доме у капитана «Пенс» Сидни Кросби. Хоккеисты залезли в бассейн, бросили туда же серебряную чашу.

А почему нет? Пусть поплавает.

Только головы игроков торчали из воды. Они курили сигары, пили шампанское прямо из бутылок. Это ли не счастье?

ЛЕМЬЕ ПРЫГНУЛ В БАССЕЙН

Обычно игроки НХЛ охотно соглашаются на интервью. Но есть исключения. Так просто к Уэйну Гретцки не подойдешь. Его всюду сопровождают люди, а на разговор один на один нужно записываться в очередь. При этом Великий охотно выступает с трибуны, тем более в последние месяцы, потому что НХЛ отмечает столетие, а Гретцки выбрали главным послом этого грандиозного события.

Но вот совладелец «Пингвинз» Марио Лемье почти не разговаривает с прессой. Однажды я попытался подойти к нему в Питтсбурге, но меня остановили: «Даже если представить, что Лемье даст интервью российскому журналисту, представляешь, как обидятся канадцы?»

В общем, СуперМарио молчит почище Мозякина. Да и вообще ведет себя скромно.

«Лемье был всегда рядом с командой, путешествовал с нами по разным городам, – рассказывал мне тренер по защитникам Сергей Гончар. – В саму раздевалку старается не входить. Но иногда заглядывает в тренерскую, общается со штабом. Мы видим его после каждой игры. Однако в самой раздевалке Марио появился, только когда мы завоевали Кубок Стэнли. Тогда он пришел и поздравил ребят».

Но на вечеринке Марио Лемье отжег. Он разбежался и прыгнул в бассейн во всей одежде. Этим Марио напомнил великого тренера по синхронному плаванию Татьяну Покровскую, которую бросали в воду после победы на Олимпиадах и иногда – на чемпионатах мира.

«Не хочу быть похожа на мокрую курицу!» - кипятилась Покровская. Но в воду все равно прыгала. Ну а Лемье никаких комплексов на этот счет не испытывал. А может, он проиграл кому-то спор. Например, тому же Сидни Кросби, который жил у него дома в свой первый год в НХЛ. Возможно, перед началом плей-офф Марио сказал своем капитану: «А что, Сид, слабо тебе снова взять Кубок Стэнли и «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф? Если что, я в твой бассейн в одежде прыгну».

Мужик сказал – мужик сделал.

КРОСБИ ПОШЕЛ В АПТЕКУ

Жены игроков тоже тусовались на вечеринке у бассейна. И это была своя дружная компания, которая тоже заслужила Кубок Стэнли. Думаете, так просто болеть за мужей с трибуны? А если один из них попадает под силовой прием Овечкина? А если про другого из них Суббан говорит, что у него запах изо рта?

Марин, жена крайнего форварда «Пенс» Криса Куница, пила шампанское из Кубка Стэнли. У нее большой опыт, потому что муж выигрывал трофей четыре раза за свою карьеру.

Сидни Кросби уже сбрил свою кубковую бородку. После вечеринки он взял Кубок Стэнли и зашел в близлежащую аптеку, потом – в магазин. Видно, что он сдружился с продавцами рядом со своим домом. Хотел вот так из поздравить.

А еще «Питтсбург» принес Кубок Стэнли на бейсбольный матч местной команды «Пайротс». Ну, это давняя традиция американского спорта. Как если бы у нас игроки СКА пришли на матч «Зенита» и начали бы показывать футболистам Кубок Гагарина: «А у вас такой есть?»

Но приключения Кубка Стэнли только начинаются. Интересно будет увидеть, что с ним в этом году Малкин сделает в России.

Неужели опять будет банально есть икру с мороженым?