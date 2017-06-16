Сборная мира. Что нужно знать о Новой Зеландии

Первым за год официальным соперником сборной России станет Новая Зеландия. «Советский спорт» представляет эту команду.

КОМАНДА

Новая Зеландия отобралась на турнир в России, выиграв Кубок Океании в 2016 году. В финале она обыграла сборную Папуа - Новой Гвинеи - 0:0 в основное время и 4:2 в серии пенальти.

На Кубок Конфедераций главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон собирал футболистов по всему миру. Большинство из вызванных им игроков выступает на родине - шесть человек. На втором и третьем местах Австралия и Англия - по четыре спортсмена. Наконец, два игрока прибыли в сборную из Голландии. Также есть в Новой Зеландии футболисты, которые выступают за клубы Германии, ЮАР, США, Греции, Канады, Франции и Индонезии. Представляете, сколько футбола посмотрел Хадсон? Впрочем, ему не привыкать - перед Кубком ОФК ситуация была такой же.

ТРЕНЕР

Энтони ХАДСОН, 36 лет

В последнее время английские тренеры редко добиваются успеха на международном уровне. Поэтому любое тренерское достижение соотечественника не проходит мимо местных журналистов. Когда в 2016 году Энтони Хадсон выиграл с Новой Зеландией Кубок наций ОФК, о нем много писали на родине. Журналист Daily Mail Адам Шерголд так начал свою заметку: «После фиаско нашей сборной на Евро-2016 очень приятно осознавать, что в 11 000 миль от британских островов успешен молодой английский тренер». На момент триумфа Хадсону было 35 лет.

Когда Энтони Хадсон был футболистом, о нем не знали ничего особенного. Кроме того что он сын известного в Англии футболиста Алана Хадсона. Поэтому когда у Энтони не пошла игровая карьера, он решил стать тренером и доказать, что может достигнуть в футболе больших успехов. Уже в 27 лет он завершил карьеру игрока. В этом же возрасте англичанин получил тренерскую лицензию PRO UEFA, позволяющую работать на самом высоком уровне.

Все свободное время в начале карьеры Хадсон уделял учебе. Он посещал тренировки великих тренеров - Жозе Моуринью, Марсело Бьелсы, Антонио Конте... Сам Энтони объясняет это просто: «Важно смотреть, как работают тренеры команд, игра которых вам нравится. Я люблю учиться. Как-то за год мне удалось побывать в «Марселе», «Ювентусе» и сборной Италии».

В свое время Хадсон помогал Реднаппу в «Тоттенхэме». Тот опыт не прошел для молодого специалиста бесследно. Маститый наставник назвал его молодым Моуринью - настолько внимательным к деталям был стажер. Изначально Хадсон и Реднапп пересеклись в «Вест Хэме» - когда Энтони начинал карьеру футболиста, Гарри тренировал эту команду.

На данный момент победа в турнире ОФК - самый крупный успех для Энтони Хадсона. Но он воспринимал его не только как шанс выиграть трофей, но и еще как возможность сыграть с лучшими командами мира: «Отборочные игры Кубка Конфедераций были крайне важными для нас. Теперь мы сыграем с лучшими сборными мира».

ЗВЕЗДА

Крис ВУД, 25 лет («Лидс»)

Крису Вуду только 25 лет, а он уже успел стать капитаном национальной сборной. Впервые капитанскую повязку Вуд примерил в 22 года. Новая Зеландия играла с Китаем. Тем самым он установил рекорд, став самым молодым капитаном своей сборной. Юношу это не смутило - он забил гол, который принес его сборной ничью - 1:1.

Новая роль в сборной игрока не изменила: как был Вуд скромным до получения повязки, так и остался таким же. «У нас хорошая команда. Есть пять-шесть ребят, которые старше меня и всегда готовы помочь. Так что я не волнуюсь. Наша сила - сплоченность», - сказал Вуд.

Хадсон в свою очередь доверие к молодому игроку объяснил так: «Это большой профессионал. Он - пример для подражания для молодых игроков как на поле, так и за его пределами».

Уже когда Вуду было 18 лет, он играл на ЧМ-2010. В матчах со Словакией, Италией и Парагваем он выходил на замену. Голов не забивал, но бесценный опыт получил.

Как и многие молодые игроки, Вуд является эмоциональным футболистом. Свой первый гол за сборную он забил в 2010 году в ворота сборной Гондураса. Было это уже после чемпионата мира. Встреча завершилась вничью 1:1, гол нападающего стал первым забитым в матче. Его это событие настолько воодушевило, что он снял игровые трусы и накинул их себе на голову!

Разносторонность - сила Вуда. Он может забить как из пределов штрафной площади, так и издали. В основном бьет на силу. Зачем хитрить, когда силой не обделен?

ЦЕЛЬ НА КУБКЕ КОНФЕДЕРАЦИЙ

Планами на турнир поделился Энтони Хадсон: «Новую Зеландию считают самой слабой командой на соревновании. Но мы об этом совершенно не думаем. Едем в Россию, чтобы преподнести пару сюрпризов. Хочется обыграть кого-нибудь из грандов. Есть желание войти историю - выступить лучше, чем когда-либо».

На Кубке Конфедераций Новая Зеландия играла уже трижды. Ее лучшее достижение - одно набранное очко на групповом этапе в 2009 году. Тогда со счетом 0:0 завершилась игра с Ираком. На турнирах в 1999 и 2003 годах Новая Зеландия всем своим соперникам уступила.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- В финальных стадиях чемпионатов мира сборная Новой Зеландии играла два раза - в 1982 и 2010 годах. Выйти из группы ни разу не удалось. На ЧМ-1982 одним из соперников Новой Зеландии была сборная СССР. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу нашей сборной.

- На ЧМ-2010 сборная Новой Зеландии не потерпела ни одного поражения. Это рекорд того розыгрыша. Правда, из группы сборная выйти не смогла, сыграв все свои матчи вничью - 0:0 с Парагваем, 1:1 со Словакий и 1:1 с Италией. Интересно, что Новая Зеландия финишировала на третьем месте в групповом этапе, опередив Италию.

- Сразу пять раз Новая Зеландия выигрывала Кубок Наций ОФК. Это рекорд турнира.

- За всю историю Кубка Конфедераций сборная Новой Зеландии сыграла девять матчей. В них команда забила всего лишь два гола, а пропустила 24.