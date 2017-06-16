Самый честный. 7 убойных цитат Валерия Газзаева (видео)

Кто бы мог подумать, что одним из самых цитируемых моментов прямой линии с президентом России Владимиром Путиным станет разговор о… футболе.

Состоялся он благодаря экс-тренеру ЦСКА и сборной России Валерию Газзаеву, который пришел в студию «Первого канала», чтобы задать вопрос. Однако Владимир Владимирович опередил Валерия Георгиевича и обратился к нему первым. Президент спросил самого титулованного российского тренера о том, когда же Россия начнет играть в футбол.

На это Газзаев решил ответить вопросом на вопрос. Завязался короткий диалог, который завершился откровенным признанием бывшего тренера, а ныне депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия»:

- Владимир Владимирович, какой результат должна показать наша сборная и как должна выступить на предстоящем чемпионате мира? – спросил Газзаев Путина.

- Валерий, я хотел это от вас это услышать, а вы ловко мячик на мою сторону перекинули, – ответил Путин.

- А я вам могу честно сказать, что у меня такое же мнение, как у вас, Владимир Владимирович, – заявил Газзаев.

Валерий Георгиевич давно известен, как настоящий кладезь крылатых фраз российского футбола. «Советский спорт» вспоминает самые хлесткие из них.

Проститутка и голубой

На предматчевой пресс-конференции главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что гол Тьерри Анри в предыдущем матче был отменен несправедливо. В ответ на это Валерий Газзаев выдал фразу в стиле «если бы да кабы…», только более острую.

- Кроха-сын к отцу пришел, и спросила кроха: что означает слово «виртуально»? Отец посоветовал: «Иди к маме и старшему брату, спроси у них, отдались бы они за две тысячи долларов?». Малыш спросил. Оба ответили утвердительно. Младший доложил об этом отцу. Тот сделал вывод: «Вот видишь, сынок, виртуально мы с тобой разбогатели на четыре тысячи баксов, а реально мама твоя — проститутка, а братец — голубой.

Академики с тросточками

Сейчас в российском футболе, когда команда играет в подчеркнуто аккуратную игру, четко следуя избранной тактики, не бросаясь в авантюры, принято говорить, что на поле вышли «академики с тросточками». Мало кто помнит, что эту фразу ввел в обращение именно Валерий Георгиевич, когда описывал игру ЦСКА в матче с «Шинником» в первом и втором таймах.

- Игру следует разделить четко на два разных тайма. В первом на поле в форме ЦСКА присутствовали академики с тросточками, ну а во втором я уже увидел профессиональных футболистов.

Босяцкие комментарии Мутко

Еще до того, как на востоке Украины вспыхнул конфликт, а Крым стал «нашим», Валерий Газзаев многое сделал для создания объединенной футбольной лиги, в которой играли бы российские и украинские команды. Тогда он также занимал пост президента владикавказской «Алании». Как-то раз на вопрос об объединенной лиге министр спорта Виталий Мутко посоветовал Газзаеву заниматься делами клуба, не то тот «вылетит на фиг». За словом в карман Валерий Георгиевич не полез.

- Я поздравляю Виталия Мутко с тем, что исполком РФС выдвинул его кандидатуру в ФИФА. Однако это не дает право министру давать в отношении меня, ФК ‘Алания’ и оргкомитета подобные бесцеремонные, босяцкие комментарии. Я, например, не советую Мутко, как управлять отраслью в преддверии Олимпиады и других соревнований, я предпочитаю работать и приносить пользу большому футболу.

Работать и работать

Больше всего Валерий Георгиевич с позиции силы любил задевать московский «Спартак», извечного соперника ЦСКА, которому долгое время не удавалось не только завоевать чемпионские звания, но даже переиграть армейский клуб. Когда нынешний тренер борной России Станислав Черчесов был у руля красно-белых, команды сыграли вничью.

- Вам, ещё работать и работать, чтобы нас обыграть. С днем рождения, Станислав Саламыч!

Никто не поверит, что «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА

Снова «Спартак» - ЦСКА. Снова ничья. На этот раз матч обслуживал иностранный арбитр, которому тоже досталось от Газзаева. Но больше все же пострадал «Спартак».

- Такому арбитру в России надо вторую лигу судить! Наши судьи по сравнению с ним гении! Впрочем, сегодня ведь первое апреля, и никто не поверит, что «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА.

Еще восемь лет…

И вот, наконец, «Спартак» обыграл ЦСКА Газзаева! Красно-белые к такому событию даже специальные майки подготовили. Об этом и спросили Валерия Георгиевича.

- Не знал б этом. Но, полагаю, следующую в честь аналогичного события они выпустят ещё раз через восемь лет.

Носи усы

Конечно, самая известная фраза Газзаева – про усы. Он пообещал сбрить свою знаменитую растительность на лице, когда ЦСКА вышел в финал Кубка УЕФА. Условие – победа над лиссабонским «Спортингом».

- Если мы выиграем – сбрею Усы! – сказал Валерий Георгиевич.

ЦСКА, как мы помним, выиграл. Но усы Валерия Георгиевича до сих пор при нем.



