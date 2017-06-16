Впервые в истории: На этом празднике мы - свои!

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев - о шансе для сборной России

Неравнодушен к футболу полвека с гаком. Всего насмотрелся. О разном напереживался. Что называется, - полна чаша. Но почему же действо, начинающееся 17 июня на российских полях, волнует, цепляет, чтоб не сказать – вселяет трепет?!

И даже еще не всемирная футбольная симфония. Симфония зазвучит во всю мощь только через год. А пока увертюра. Первый в истории опыт причастности земли российской к мировому футболу.

Не было еще ничего подобного в отечестве нашем! СССР проводил молодежный чемпионат мира, олимпийский футбольный турнир. Но на тех наших хозяйских опытах не было пометки «топ», завораживающей величием события. Теперь – есть.

И как хорошо, что Кубок конфедераций уцелел в календаре до этих дней, и нам предоставлено суверенное хозяйское право даже еще и порепетировать адаптацию к футбольному величию!

Турнир ведь очень плотный-качественный по составу. Да, не совсем к месту затесалась среди участников Новая Зеландия, что чуть снижает статус. Но в остальном-то круто! Например, эти заокеанские ребята – чилийцы и мексиканцы, – я думаю, сильно голодны до успеха – поди сверкни на марафонском чемпионате мира, да проходящем в далекой Европе… А тут подворачивается реальный шанс за пять матчей снискать историческую славу победителей, коей ни одни, ни другие не избалованы в мировом масштабе. С другой стороны, есть подозрение, что свежеиспеченные чемпионы Европы португальцы по-взрослому нацеливаются завладеть еще одним титулом внахлест. Представьте на секунду, что Роналду с компанией здесь победят. Да они сразу превратятся – уж в своих собственных глазах точно! - в мировую величину, равную Бразилии или Германии. А второй состав чемпионов мира, будем считать, - это нам хозяйский бонус. Не в том смысле, что послабление. Какое там послабление! Честолюбивые дойче-дублеры, предполагаю, способны зажечь так, как их старшие товарищи и не сумели бы! У них же жгучая цель – прорваться в состав на чемпионат мира, и другого столь реального шанса не представится.

А бонус молодого германского состава для нас в том, чтобы сборная России взяла в толк: не боги горшки обжигают! Скажем осторожнее: не только боги, не всегда боги. Вспомнить, так ту же обзаведшуюся громким титулом Португалию мы одолевали и с Капелло, и со Слуцким. В те счастливые, но редкие, увы, моменты, когда в сборной России воцарялся здоровый спортивный дух.

Вот этого и хочется от наших сильнее всего – здорового спортивного чувства. К чертям былые наши комплексы, почти всегдашние, увы, на мировых форумах. Когда то ли коленки тряслись, то ли ступор сковывал. Когда не получалось выкинуть из головы самую негодную, самую предательскую в спорте мысль – мы, мол, чужие на этом празднике жизни. Мы, дескать, как-то не так по-футбольному сделаны…

А тут такой шанс! Припасть к родной землице – и от нее силушки зачерпнуть. И проникнуться наконец полноправной и радостной причастностью к всесветному футбольному.

И не сходить при этом с ума от гиперответственности. Потому что - только репетиция. Важно понять: это наш праздник. И мы на нем – свои, как никто другой!