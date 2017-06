«Сигнал ужаса не подтвердился». Россия защищалась, Мутко говорил на трех языках

Журналисты прессовали ФИФА и российских чиновников по поводу нарушений прав рабочих в России, а Виталий Мутко, кроме ответов на русском, подключил испанский и английский.

Готовность России и сборной России к Кубку конфедераций

– Всего билеты на Кубок конфедераций приобрели 480 тысяч человек. На матч открытия продано 44 тысячи билетов, в продаже остается 7 тысяч билетов. В общей сложности продано около 60 процентов билетов. (Генсек ФИФА Фатма Самура)

– 2000 артистов примут участие в церемонии открытия турнира, которая начнется за 2 часа до первого матча. Будут показаны все города-организаторы. В церемонии поучаствуют звезды: Алсу, Сергей Лазарев, DJ Smash. (Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин)

Сокровища нации. Как сборную России берегут перед стартом Кубка конфедерации

Готовность стадиона в Петербурге

– Все технические детали на стадионе «Санкт-Петербург» подготовлены к Кубку конфедераций, чтобы провести его на максимально высоком уровне. За две недели мы протестируем все системы, чтобы организовать в лучшем виде и чемпионат мира-2018. (Фатма Самура)

– Сейчас стадион абсолютно готов, после Кубка конфедераций арена перейдет в управление «Зениту». Мы рассчитываем, что команда будет здесь играть. Мы надеемся сохранить всю временную инфраструктуру. Мы ищем решение, которое учитывало бы нюансы. Если поле должно выкатываться – оно должно выкатываться. Вариантов два: или выкатывать поле после каждой игры, или каждые три-четыре месяца менять газон. Мы после Кубка конфедераций надеемся найти нужное решение. Вариант укладывать искусственный газон на таком шикарном стадионе мы не рассматривали. (Виталий Мутко)

Нарушения прав человека при строительстве стадионов в России

– Оргкомитет вместе с ФИФА проводил мониторинги в течение двух лет, мы провели 70 инспекций. Мы не видели никаких негативных сигналов, нарушений. Поэтому мы не согласны с оценкой Human Rights Watch. Мы проверили около 100 подрядчиков и субподрядчиков, их контракты. Ужасающие сигналы не подтвердились. (Алексей Сорокин)

России показали «красную карточку». В чем опять обвиняют нашу страну перед ЧМ?

– Мы очень обеспокоены такими сигналами, а также данными о нарушениях прав рабочих из Северной Кореи. Осенью 2016-го была информация, что на стадионе в Петербурге трудятся рабочие из КНДР, но мы их там не нашли. В Катаре ситуация та же: мы не приемлем нарушений, дискриминации. Я уверена, что и оргкомитет Катара-2022 учтет все наши рекомендации. (Фатма Самура)

Борьба с дискриминацией на стадионах

– Мы применим антидискриминационную систему, на матчах будут присутствовать специальные сотрудники, которые займутся отслеживанием проявлений дискриминации. (Фатма Самура)

– Россия в этом году применяла более жесткие меры против дискриминации. Мы видим отчеты наших коллег из общественных организаций, которые мониторят эту ситуацию: они говорят, что эта проблема не такая острая и не такая системная. РФС и власти приняли ряд мер: ввели комиссара по борьбе с расизмом, ужесточили требования в регламентах.

Мы не видим больших проблем. Совет Европы принял специальную конвенцию о дискриминации, Россия ее подписала и в ближайшее время ратифицирует. ФИФА жестко пресекает дискриминацию, мы будем поддерживать это.

Я посещаю строительство одного стадиона в неделю. (Обращается к британскому журналисту, задавшему вопрос – Прим.ред.) Когда закончится Кубок конфедераций, я вас приглашаю. Мы поедем по всем стройкам семи стадионов. Поговорим с рабочими, вы сами посмотрите. Конечно, если ты на что-то нацелен, ты найдешь, что ищешь. Все города открыты, стройки свободны, подрядчики известны. В России одно из самых жестких миграционных законодательств. Для нас крайне важна объективная оценка. Вы сделаете правильные выводы, напишете, что разобрались, как обстоят дела с правами рабочих. (Виталий Мутко)

Иностранные языки Мутко

– (Отвечает журналисту из Эквадора, задавшему вопрос на русском об имидже и узнаваемости России в мире) Мучас грациас! Вы же сами это делаете – приезжаете к нам, рассказываете о нашей стране и делаете ее более известной в том числе в Латинской Америке.

– Вы обещали, что выучите английский язык к ЧМ-2018. До турнира год – как ваши успехи и воспользовались ли вы самоучителем, который подарил Владимир Путин?

– Самоучитель я выучил от корки до корки, этими фразами и разговариваю (смеется). На самом деле уровень моего английского достаточен, чтобы говорить на рабочие и спортивные темы. Хотя за Сорокиным сложно следовать. Very good question, thank you very much (говорит по-английски).





Будущие турниры ФИФА

– Решения о будущем Кубка конфедераций мы пока не приняли. Мы сейчас сосредоточены на текущем турнире. А ближе к чемпионату мира в Катаре мы решение примем. Будем учитывать еще и то, что ЧМ-2022 пройдет зимой, ведь сроки проведения Кубка конфедераций должны зависеть и от этого тоже.

Что касается политической ситуации в Катаре: мы находимся в постоянном контакте с местным оргкомитетом. Мы рассчитываем, что политические проблемы никак не повлияют на подготовку и проведение ЧМ-2022. (Фатма Самура)