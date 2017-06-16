Пеле приехал: «Советский спорт» встречается с великим (онлайн)
«Советский спорт» встречает в центре Москвы величайшего футболиста ХХ века бразильца Пеле.
15:38. Торжественная встреча Пеле с Валентиной Яшиной закончилась.
15:34. Пеле надеется, что в финале ЧМ-2018 сыграют сборные Бразилии и России.
15:30. Пеле оставил запись в книге почетных гостей «Динамо».
15:25. Пеле: «Надеюсь, Россия встретится с Бразилией в финале чемпионата мира-2018».
15:20. Смертин говорит по-английски, Пеле выпускает голубя. До ЧМ-2018 - год.
Смертин говорит по-английски, Пеле выпускает голубя. До ЧМ-2018 - год pic.twitter.com/vzIJNtEkDB— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 16 июня 2017 г.
15:10. Валентина Тимофеевна торжественно передала футбольный мяч с автографами семьи Яшина «Королю футбола» Пеле.
15:05. Эпохальный момент! «Король футбола» Пеле приветствует поцелуем вдову Льва Яшина - Валентину Тимофеевну.
Ура, ура! #Пеле прибыл в Москву. Его встречают Валентина Тимофеевна Яшина и экс-капитан сборной Алексей Смертин @smertin_alex #спорт pic.twitter.com/27YcY60qXG— Sovsport.ru (@sovsport) 16 июня 2017 г.
14:40. Легендарный Пеле сегодня получит VIP-проходку на Центральный стадион им. Льва Яшина. Срок действия которой не ограничен.
Легендарный #Пеле сегодня получит VVIP-проходку на Центральный стадион им. Льва Яшина. Срок действия которой не ограничен. pic.twitter.com/6w2BCe2nxu— Sovsport.ru (@sovsport) 16 июня 2017 г.
14:30. Пеле в России. Его приветствуют вдова Льва Яшина и бывший капитан сборной России Алексей Смертин.14:00. В Москве идёт подготовка ко встрече легендарного Пеле! Памятный мяч в подарок от семьи Яшиных подписали Валентина Тимофеевна Яшина вместе с внуками Василием и Натальей, а так же экс-капитан сборной России Алексей Смертин.