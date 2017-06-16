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Пеле приехал: «Советский спорт» встречается с великим (онлайн)

Владислав Усачев, Вячеслав Панин, Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пеле
ПелеФото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» встречает в центре Москвы величайшего футболиста ХХ века бразильца Пеле.

15:38. Торжественная встреча Пеле с Валентиной Яшиной закончилась.

15:34. Пеле надеется, что в финале ЧМ-2018 сыграют сборные Бразилии и России.


15:30. Пеле оставил запись в книге почетных гостей «Динамо».


15:25. Пеле: «Надеюсь, Россия встретится с Бразилией в финале чемпионата мира-2018».

15:20. Смертин говорит по-английски, Пеле выпускает голубя. До ЧМ-2018 - год.

15:10. Валентина Тимофеевна торжественно передала футбольный мяч с автографами семьи Яшина «Королю футбола» Пеле.


15:05. Эпохальный момент! «Король футбола» Пеле приветствует поцелуем вдову Льва Яшина - Валентину Тимофеевну.

14:40. Легендарный Пеле сегодня получит VIP-проходку на Центральный стадион им. Льва Яшина. Срок действия которой не ограничен.

14:30. Пеле в России. Его приветствуют вдова Льва Яшина и бывший капитан сборной России Алексей Смертин.

14:00. В Москве идёт подготовка ко встрече легендарного Пеле! Памятный мяч в подарок от семьи Яшиных подписали Валентина Тимофеевна Яшина вместе с внуками Василием и Натальей, а так же экс-капитан сборной России Алексей Смертин.

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