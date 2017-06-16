Как Москва подготовилась к Кубку конфедераций

Завтра в России стартует Кубок конфедераций. «Советский спорт» рассказывает, что сделали в Москве перед началом турнира.

БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ

Начнем с правил въезда в страну. Если вы болельщик, например, из Португалии, вам не нужна виза, чтобы поехать посмотреть, как ваша сборная впервые в истории сыграет на Кубке конфедераций. Оформленный по Интернету билет станет вашим пропуском в Россию.

Это касается болельщиков из любой страны. При покупке билета на матч зритель получает паспорт болельщика. Добавьте к нему документ, удостоверяющий личность, и с 14 июня вас ждут в России. На таможне вам поставят гуманитарную визу. Добро пожаловать!

Q&A

Иностранные болельщики получат памятку на английском языке. Вся необходимая информация о том, куда и в каком случае обратиться за помощью, приведена в формате вопросов и ответов. По указанным номерам диспетчеры будут отвечать на английском.

МЕТРО

Приложение «Метро Москвы» добавило специальную опцию для гостей Кубка конфедераций. С помощью этой функции никто не заблудиться по дороге на стадион «Спартак», даже если отвлечется на московские достопримечательности, которые также указаны в приложении.

Кроме того, на самих станциях наклеены заметные указатели, как с любой линии попасть на фиолетовую, на которой уже давно объявляют станции на английском языке.

ЭКСКУРСИИ

В культурной программе ничего нового придумывать не пришлось. Экскурсионные маршруты были разработаны еще к хоккейному чемпионату мира 2016 года. Для гостей подготовлены 11 тематических экскурсий, в том числе спортивных.

ВОЛОНТЕРЫ

Более полутора тысяч московских волонтеров готовы сделать комфортным пребывание иностранных болельщиков в России. Первых ребят в красных куртках можно встретить в аэропортах и получить от них подсказку, как доехать до Москвы. При выходе из аэроэкспрессов волонтеры направят вас в метро. И так далее от одних к другим каждый болельщик доберется до нужного места.

Всего в Москве организовано 37 инфомационных стоек, за которыми будут дежурить всегда готовые помочь люди со знанием английского языка.

ИНФОЦЕНТР ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

На станции метро «Тушинская» будет организован специальный павильон для болельщиков. Отдохнуть, зарядить телефон, купить сувернирную продукцию и узнать о результатах всех матчей можно будет в одном месте.

РАЗДЕЛ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»

Но главным источником информации о Кубке конфедераций станет для вас «Советский спорт». На нашем сайте уже появился специальный раздел, посвященный турниру.

Текстовые трансляции всех матчей, результаты, новости, комментарии тренеров, игроков, экспертов и функционеров – с 17 июня по 2 июля в одном месте.