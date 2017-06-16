Вопрос дня: Нужно ли смотреть бой Мэйвезер-Макгрегор?

ВОПРОС: Что это за бой?

Встреча боксера Флойда Мэйвезера и бойца ММА Конора Макгрегора пройдет по правилам бокса.

Традиционной спортивной составляющий этот поединок лишен. Это встреча двух самых кассовых бойцов в истории своих видов спорта. И бой проводит только для того, чтобы они заработали еще больше денег. Этот поединок вполне можно назвать договорным.

Никаких титулов на кону стоять не будет.

ВОПРОС: Нужно ли его смотреть бой?

У Мэйвезера и Макгрегора есть общая черта — они умеют себя правильно подать и создать зрительский интерес. Но далеко не факт, что бой будет настолько интересным. Возможно, получив гонорары, Мэйвезер и Макгрегор выйдут на ринг отбывать номер. Их главная задача — не победа в поединке, а деньги в кармане.

Известный бывший боксер Оскар де ла Хойя предложил игнорировать этот «цирк», чтобы Мэйвезер и Макгрегор остались без денег. Но многие другие не видят ничего плохого в поединке. Причем бойцы ММА буквально хором после официального объявления боя поздравили Макгрегора с уже одержанной.

ВОПРОС: Почему вокруг ажиотаж?

Макгрегор сопоставимым с Мэйвезером денег никогда не зарабатывал. Флойд же умело использует свои испорченную репутацию. И именно благодаря ней он стал самым высокооплачиваемым боксером мира.

Мэйвезеру всегда удавалось найти правильно время для встречи с соперникам, которые зачастую уже прошли свой пик, загоняя их в неудобную весовую категорию или же побеждая очень спорными решениями судей. Свои первые миллионы он заработал после такой победы над Оскаром де ла Хойей. Флойд стал объектом ненависти со стороны многих болельщиков, которые продолжали смотреть его бои исключительно ради того, чтобы наконец-то увидеть первое поражение Мэйвезера. Именно по этой причине его бой с Мэнни Пакьяо позволил заработать боксерам 100 миллионов долларов.

Вскоре после этого Мэйвезер завершил карьеру, потому что в боксе не осталось соперников, способных принести схожую прибыль. И ажиотаж вокруг боя Мэйвезера с Макгрегором связан с сохранившейся надежной на поражение Флойда. Если не смогли его нанести лучшие боксеры, возможно это сделает лучший боец смешанных единоборств?

ВОПРОС: Сколько в этом крутится денег?

Боксеры и организаторы этого поединка рассчитывают на колоссальные заработки. Раскрутка боя началась еще год назад, поэтому желающих посмотреть поединок очень много. Предполагается, что их встреча сможет победить рекорд заработков боя Мэйвезер-Пакьяо.

ВОПРОС: Какие прогнозы?

Все специалисты сходятся в том, что у Макгрегора нет ни единого шанса на победу. И он вполне может проиграть в первом раунде. И это не лишено здравого смысла. Конор не просто никогда не боксировал, он даже не дрался в боксерских перчатках, которые заметно отличаются от тех, что используются в единоборствах. В них ударная мощь Макгрегора сведется к минимуму, а его открытая стройка сделает ирландца легкой мишенью для Мэйвезера.