«Слуцкий покажет, на что способен». Новозеландцы – о сборной России и Моуриньо

Главный тренер сборной Энтони Хадсон отвечает на сравнения с Жозе Моуриньо, а капитан команды Крис Вуд верит в перспективы Леонида Слуцкого.



«Нам хочется выиграть матч открытия»

Энтони Хадсон и Крис Вуд пришли на пресс-конференцию после небольшой экскурсии по стадиону «Санкт-Петербург». На арене берегут новый газон, поэтому впервые его испытают только на матче-открытии Кубка конфедераций.

– Стадион невероятный, поле хорошо выглядит, – главного тренера новозеландцев все устроило. – Мы с нетерпением ждем стартового матча.

– Что случилось с тренировкой на «Петровском»? В чем проблема? – спросили Хадсона. Сборная планировала тренировку на утро пятницы, но ее отменили прямо перед началом.

– Для нас нет никакой проблемы. Учитывая логистику, у нас не было возможности сегодня потренироваться на стадионе. Мы вообще много путешествовали, и это было тяжело. В последние дни наша задача – подойти к игре со сборной России как можно более свежими.

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– Кубок конфедераций – вызов для вашей команды. Она готова к нему?

– Мы готовы на 100 процентов. Все игроки находятся в позитивном настроении. Наша цель не изменилась – мы верим, что мы очень хорошая команда. Наша подготовка отличалась от подготовки остальных. Мы играли против команд с разными стилями, наши игроки распределены чуть ли не по всему миру. У нас отличная команда, она сильно верит в себя, мы с оптимизмом смотрим на турнир.

– Вы говорили, что будете удовлетворены одной победой на турнире. Кто будет вашей жертвой?

– Одна победа – не главная цель. Мы приехали сюда не просто получать удовольствие. Первый соперник – сборная России, и нам хочется выйти и выиграть у нее. После этого мы хотим продолжить наше дело.

– Британская пресса иногда называет вас молодым Моуринью. Как вы относитесь к этому?

– Много лет назад об этом сказал один тренер (это был Харри Реднапп – Прим.ред.), но меня не так волнует, что пишет пресса. Это приятный комплимент. Я рос на том, как играют команды Жозе. Лучшие версии его команд – это самое крутое, что я когда-либо видел в футболе. Это повлияло на мое видение футбола, и через столько лет я продолжаю изучать его тренерские ценности. Мне нравится, как играют его команды.

«Никого не боимся в сборной России»

– На новом поле стадиона еще никто не играл. У вас есть план Б на случай, если его состояние ухудшится?

– Посмотрим, как пойдет игра. У обеих команд будут равные условия. После матча мы не будем использовать состояние поля как оправдание. Могу заверить, что моя команда играла на и на худших полях, и при экстремальной жаре.

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– Ваши подопечные отмечали Федора Смолова. Как будете сдерживать его и ждете ли, что он будет единственным нападающим у соперника?

– Я не видел, что игроки говорили о Смолове. Он очень хороший игрок, но у сборной России есть еще три-четыре отличных атакующих футболиста. У них хорошие характеристики, как и у Смолова. Мы очень уважаем эту команду, очень внимательно анализировали ее. Мы никого не боимся в сборной России. Знаем, что они сильны, но страха у нас нет.

– На турнир не приехал капитан сборной Уинстон Рид.

– Он очень важный игрок для нас, очень разнообразный. В последние три годы нам не удавалось собрать всех лучших игроков. При этом Вудзи (Крис Вуд – Прим.ред.) – отличный капитан для сборной. Когда пришли новости о Риде несколько недель назад, мы были разочарованы. Но все осталось позади, мы сконцентрированы на тех игроках, которые есть.

– Коста Барбарусес выступал в России. Что он рассказывал?

– Мы общались о его игре в России. Мы знаем все о сборной России, в том числе и то, как они играли раньше с предыдущим тренером. Здесь очень много деталей. У нас очень хорошее понимание того, как играет сборная России.

«Думаю, я сохранил хорошую форму на турнир»

– Наши соперники очень серьезные, играют на высоком уровне, – признал капитан и главная звезда сборной Новой Зеландии Крис Вуд. – Мы серьезно готовились к играм и считаем, что можем составить конкуренцию. Кубок Конфедераций – хороший способ, чтобы наше имя еще раз попало на футбольную карту мира.

– Будете ли вы танцевать свою знаменитую хаку? – этот же вопрос задавали защитнику новозеландцев Майклу Бокселлу, и он ответил, что танцу мешают правила ФИФА.

– Это больше для регби. Думаю, в регби эта традиция и останется. Хотя, посмотрим, что будет.

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– Что думаете о своем сезоне в «Лидсе»? – в прошедшем сезоне Вуд стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа с 27 голами, а команда не попала в плей-офф за выход в премьер-лигу.

– Это был фантастический сезон. Я очень рад тому, как у меня все развивалось. Думаю, я сохранил хорошую форму и на этот турнир.

– Слышали ли вы о том, что Леонид Слуцкий возглавил команду Чемпионшипа «Халл Сити»? Считаете ли «Халл» конкурентом «Лидса» в борьбе за выход в премьер-лигу?

– Да, я немного слышал о нем: что это хороший тренер. Уверен, он покажет все, на что способен, продемонстрирует свои умения в следующем сезоне.

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