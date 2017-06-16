Важный вопрос. Почему я бегаю, а лишний вес не уходит?

Все наболевшие вопросы начинающих ЗОЖников в рубрике «Важный вопрос». Вопрос этой недели: почему не у всех уходит лишний вес во время беговых тренировок?

«Советский спорт» уже писал о том, как бегать, чтобы худеть. Однако не все бегуны отмечают снижение веса после начала своих тренировок. Почему это происходит? Как скорректировать тренировочный план, чтобы бег, наконец, начал приносить плоды, а килограммы жира – исчезать?

Шаг 1. Разберитесь с питанием

«Одна из самых частых причин, по которой люди бегают и не худеют – это то, что они продолжают есть много и есть неправильно, - рассказывает «Советскому спорту» Оксана Меньшикова, фитнес-тренер и диетолог. – У человека складывается ошибочное мнение, что если уж он начал бегать, то теперь можно есть все, что захочется. Люди настолько уверены, что бегом они «сожгли» все калории, что позволяют себе даже то, в чем обычно ограничивали себя: гамбургеры, газировку, много мучного. В результате это приводит к тому, что вес не уходит. Бывают случае, что человек даже набирает вес после начала занятий бегом».

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Вывод: пересмотрите свой план питания. То, что вы начали бегать – не повод давать себе ежедневные поблажки в рационе. Правило, которое работает для всех: углеводы – утром и днем, вечером – упор на белковую пищу и овощи.

Утром - предпочтение сложным углеводам (крупы, злаки, фасоль, бобы). Откажитесь от булок и пирожных, жирной и острой пищи. Если не можете отказаться от вредной еды совсем и сразу – выберите один день в неделю, когда можете позволить себе что-то «запрещенное».

Если и этот режим кажется невыполнимым: оставьте некоторое количество «запрещенки» по утрам, за завтраком. Но следите за весом - если он не уходит, убирайте вредную пищу: начните есть ее за завтраком через день, через два дня – увеличивайте промежутки между ее приемами.

Шаг 2. Бегайте больше

«Возможно, бегун-новичок не худеет потому, что бегает слишком редко», - говорит «Советскому спорту» Ксения Астраханцева, мастер спорта международного класса по легкой атлетике.

Многие начинают бегать и считают, что это обязательно сделает их худыми. Не беря в расчет, что они бегают слишком мало и слишком редко, чтобы это оказало какое-то видимое влияние на организм.

Оптимальная частота беговых тренировок для начинающих – 3 раза в неделю (с отдыхом через день). Можно начинать беговые тренировки с 15-20 минут в день, но их интенсивность и продолжительность должна расти – до 30-40 минут.

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Пробуйте менять и темп бега. Например, если вы бежите 30 минут легким темпом – пробуйте наращивать интенсивность, пробегая несколько отрезков вашей дистанции с максимальным ускорением.

Меняйте свои беговые маршруты: если вы обычно бегаете по школьному стадиону, иногда уходите на пробежку в парк или лес – выбирайте трассы с подъемами и спусками.

Вывод: делайте свой бег разнообразным, давайте мышцам новую для них нагрузку.

Шаг 3. Разнообразьте беговой тренинг

Для того, чтобы лишний вес уходил максимально интенсивно, попробуйте добавить к классическому беговому тренингу общую физическую подготовку, говорит «Советскому спорту» Александр Мудрецов, спортивный врач.

Силовые упражнения с собственным весом можно делать в дни, свободные от бега. Или – миксуйте их в одной тренировке: пробежали часть дистанции – сделали серию подтягиваний, скручиваний на пресс, приседаний, пробежали еще часть дистанции – сделали вторую серию упражнений.

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Для похудения хорошо делать силовые упражнения в режиме круговой тренировки – без отдыха, одно упражнение за другим. Или попробуйте заниматься по интервальному протоколу «Табата» - 20 секунд работы, 10 секунд отдыха. Доказано, что такая система нагрузок «сжигает» лишние килограммы лучше всего.

Вывод: добавьте к бегу силовые интервальные тренировки

Внимание! Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом!