Важный вопрос. Почему я бегаю, а лишний вес не уходит?
Все наболевшие вопросы начинающих ЗОЖников в рубрике «Важный вопрос». Вопрос этой недели: почему не у всех уходит лишний вес во время беговых тренировок?
«Советский спорт» уже писал о том, как бегать, чтобы худеть. Однако не все бегуны отмечают снижение веса после начала своих тренировок. Почему это происходит? Как скорректировать тренировочный план, чтобы бег, наконец, начал приносить плоды, а килограммы жира – исчезать?
Шаг 1. Разберитесь с питанием
GOOD • MORNING || Who's on the green omelette from the Vertue Method plan today? All I'm seeing are pictures of Protein Zoats - it's fair enough, they are delicious and really simple to make (for those of you that don't know what I'm talking about, check out the tagged wall on my page for all of the delicious recipes people are making from my book). Anyway, I didn't really have a profound message to share this morning, I just wanted to remind you of a few things: 1. You are so incredibly sexy and badass. 2. VM Workout 2 is happening on Facebook (FB Live) Saturday at 8am (08:00GMT) 3. There are 2 spots left in my yoga classes on Saturday to raise funds for Grenfell Tower victims (10-10.55am or 1-1.55pm) See previous post for details 🙏🏽💙 4. I feel like there was one more thing but now I've forgotten - what else do you want me to share with you or tell you??? #vertueliving #vertuemethod
«Одна из самых частых причин, по которой люди бегают и не худеют – это то, что они продолжают есть много и есть неправильно, - рассказывает «Советскому спорту» Оксана Меньшикова, фитнес-тренер и диетолог. – У человека складывается ошибочное мнение, что если уж он начал бегать, то теперь можно есть все, что захочется. Люди настолько уверены, что бегом они «сожгли» все калории, что позволяют себе даже то, в чем обычно ограничивали себя: гамбургеры, газировку, много мучного. В результате это приводит к тому, что вес не уходит. Бывают случае, что человек даже набирает вес после начала занятий бегом».
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Вывод: пересмотрите свой план питания. То, что вы начали бегать – не повод давать себе ежедневные поблажки в рационе. Правило, которое работает для всех: углеводы – утром и днем, вечером – упор на белковую пищу и овощи.
Утром - предпочтение сложным углеводам (крупы, злаки, фасоль, бобы). Откажитесь от булок и пирожных, жирной и острой пищи. Если не можете отказаться от вредной еды совсем и сразу – выберите один день в неделю, когда можете позволить себе что-то «запрещенное».
Если и этот режим кажется невыполнимым: оставьте некоторое количество «запрещенки» по утрам, за завтраком. Но следите за весом - если он не уходит, убирайте вредную пищу: начните есть ее за завтраком через день, через два дня – увеличивайте промежутки между ее приемами.
Шаг 2. Бегайте больше
The Western States ® 100-Mile Endurance Run is the world’s oldest 100-mile trail race. Starting in Squaw Valley, California near the site of the 1960 Winter Olympics and ending 100.2 miles later in Auburn, California, Western States, in the decades since its inception in 1974, has come to represent one of the ultimate endurance tests in the world. One of my biggest goals is to RUN that race! @westernstates100 What's your dream race or goal for your sport? 📸:@philphamphoto
«Возможно, бегун-новичок не худеет потому, что бегает слишком редко», - говорит «Советскому спорту» Ксения Астраханцева, мастер спорта международного класса по легкой атлетике.
Многие начинают бегать и считают, что это обязательно сделает их худыми. Не беря в расчет, что они бегают слишком мало и слишком редко, чтобы это оказало какое-то видимое влияние на организм.
Оптимальная частота беговых тренировок для начинающих – 3 раза в неделю (с отдыхом через день). Можно начинать беговые тренировки с 15-20 минут в день, но их интенсивность и продолжительность должна расти – до 30-40 минут.
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Пробуйте менять и темп бега. Например, если вы бежите 30 минут легким темпом – пробуйте наращивать интенсивность, пробегая несколько отрезков вашей дистанции с максимальным ускорением.
Меняйте свои беговые маршруты: если вы обычно бегаете по школьному стадиону, иногда уходите на пробежку в парк или лес – выбирайте трассы с подъемами и спусками.
Вывод: делайте свой бег разнообразным, давайте мышцам новую для них нагрузку.
Шаг 3. Разнообразьте беговой тренинг
Workout of the Day Friday 170616 Scotty Complete as many rounds as possible in 11 minutes of: 5 deadlifts, 315 lb. 18 wall-ball shots, 20-lb. ball 17 burpees, over the bar Post rounds completed to comments. Scott “Scotty” Deem, 31, of San Antonio, Texas, was killed while responding to a four-alarm structure fire on May 18, 2017. Deem and his fellow firefighters were searching the building for survivors, but after 11 minutes, Deem sounded a Mayday call. Rescuers were unable to locate him in time. Deem served with the San Antonio Fire Department for six years. The department is home to a non-profit CrossFit affiliate, where he worked hard to stay in peak physical health. His favorite workouts included The Chief, DT and Lynne. Deem is survived by his wife, Jennifer; and children, Dakota, Tyler and Aubrey (due August 2017). #crossfit
Для того, чтобы лишний вес уходил максимально интенсивно, попробуйте добавить к классическому беговому тренингу общую физическую подготовку, говорит «Советскому спорту» Александр Мудрецов, спортивный врач.
Силовые упражнения с собственным весом можно делать в дни, свободные от бега. Или – миксуйте их в одной тренировке: пробежали часть дистанции – сделали серию подтягиваний, скручиваний на пресс, приседаний, пробежали еще часть дистанции – сделали вторую серию упражнений.
Читать еще на сайте «Советского спорта»: Где в Москве летом бесплатно заниматься кроссфитом, йогой, бегомДля похудения хорошо делать силовые упражнения в режиме круговой тренировки – без отдыха, одно упражнение за другим. Или попробуйте заниматься по интервальному протоколу «Табата» - 20 секунд работы, 10 секунд отдыха. Доказано, что такая система нагрузок «сжигает» лишние килограммы лучше всего.
Вывод: добавьте к бегу силовые интервальные тренировки
Внимание! Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом!