Оракул Зося ставит против России

Следуя моде, «Советский спорт» завел в редакции своего оракула.

После успеха предсказателя осьминога Пауля на чемпионате мира-2010 очень многие турниры не могли обойтись без своих оракулов. Были потом хряк Фунтик, выдра Майя, осьминог Маноло.

«Советский спорт» не мог пройти мимо правильной традиции и возродить ее при помощи своей любимицы – обитательницы редакции рыбки Зоси.





Прикормку, конечно, не раскрасишь в цвета национальных флагов. В итоге цветные предметы были пропитаны запахом жучков-паучков. Но Зося почему-то устремилась не к российской половинке, а к новозеландской.

Сбудется ли ее прогноз, узнаем в субботу. «Советский спорт» будет освещать ход матча Россия – Новая Зеландия.