Оракул Зося ставит против России
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Следуя моде, «Советский спорт» завел в редакции своего оракула.
После успеха предсказателя осьминога Пауля на чемпионате мира-2010 очень многие турниры не могли обойтись без своих оракулов. Были потом хряк Фунтик, выдра Майя, осьминог Маноло.
«Советский спорт» не мог пройти мимо правильной традиции и возродить ее при помощи своей любимицы – обитательницы редакции рыбки Зоси.
Прикормку, конечно, не раскрасишь в цвета национальных флагов. В итоге цветные предметы были пропитаны запахом жучков-паучков. Но Зося почему-то устремилась не к российской половинке, а к новозеландской.
Сбудется ли ее прогноз, узнаем в субботу. «Советский спорт» будет освещать ход матча Россия – Новая Зеландия.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически