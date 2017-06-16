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«Задача – выйти из группы, а дальше посмотрим». Сергей Микулик о КК-2017

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Задача – выйти из группы, а дальше посмотрим». Сергей Микулик о КК-2017
Фото: «Советский спорт»

Кубок Конфедераций - это наша рента от ФИФА за проведение чемпионата мира. Стартующий турнир уникален для нас уже хотя бы тем, что Россия никогда в своей футбольной истории в подобном формате еще не играла - последний раз схожее испытание выпало еще сборной СНГ двадцать пять лет назад на шведском Евро, и она с ним, как вы помните, не справилась.

Задачи нашей сборной на более крупноформатных соревнованиях давно и широко известны: выйти бы как-нибудь из группы, а дальше уже посмотрим. Но сейчас выход из группы будет сразу вознаграждаться полуфиналом, и в худшем случае - матчем за третье место, то бишь преодоление первого барьера означает, что турнир вы доиграете уже до конца. И это была бы лучшая благодарность ФИФА, ибо четверка участников плей-офф с хозяевами и без них - это две те самые, по-одесски, большие разницы. Ну очень большие.

Кроме того, такой опыт   российской сборной просто жизненно необходим - ведь кроме Акинфееева с Жирковым в команде уже не осталось людей, кто бы помнил, каково это - не просто прорваться в плей-офф, но и там еще слегка пошуметь. Не вечно же нам вспоминать 2008-й!

Нет, понятно, что наши с вами  ожидания - не команды Черчесова проблемы. Но это ведь по-болельщицки абсолютно нормально - даже где-нибудь в Андорре люди раз за разом идут на стадионы не только других посмотреть, но и увидеть однажды, как их сборная возьмет да и грохнет каких-нибудь венгров. После России. Так почему бы сейчас не настраиваться на то, что  наша сборная проживет на Кубке две полноценные недели?

Нам что - нечего противопоставить мексиканцам? А Криштиану Роналду нужно срочно проинформировать о наших тринадцатипроцентных налогах - чтобы он начал задумываться о переходе куда-нибудь в «Зенит», а не о своей игре за Португалию. А на соседнюю группу если кинуть взгляд - кого там бояться? Второго состава немцев? А с чилийцами мы только что сыграли совершенно на равных, со всеми их Видалями да Санчесами - разве не так?

Словом, Кубок этот - шикарный шанс на то, чтобы начать изживать в себе все лузерские комплексы - нам бы с этими как-нибудь ничейку скатать, а потом от тех отбиться - при таких ожиданиях всегда какой-нибудь Уэльс за углом вас караулить будет, с предложением от Бейла наперегонки побегать. И вот тогда ответить будет точно нечем.

Но разве мы с вами сегодня этого от сборной ждем?..


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