Чемпион по лайкам: как Неймар выиграл в финале НБА
Форвард «Барселоны»
Неймар занял первое место по лайкам постов в инстаграме, связанных с финальной
серии НБА.
На прошлой неделе 25-летний бразилец приехал в Окленд и посетил матч серии между «Голден Стэйт» и «Кливлендом».
Фотография Неймара во время матча собрала в официальном аккаунте «Барселоны» 610 тысяч лайков и почти тысячу комментариев и заняла первое место среди постов, имеющих отношение к финалу НБА.
На третьем месте пост официального твиттера лиги, на котором Неймар позирует с трехкратным чемпионом мира в Формуле-1 Льюисом Хэмилтоном и футболистом Оделлом Бекхэмом.
Более 1,6 миллиона пользователей инстаграма посмотрели видео, на котором Неймар приветствует баскетболистов Кевина Дюранта и Дрэймонда Грина и дарит им футболки «Барселоны». И это пятое место.
В итоге во время пятиматчевой серии 32 миллиона человек 242 миллиона раз отреагировали на посты, связанные с финалом НБА. Несмотря на то, что в этом году серия была короче на два матча, чем в 2016 году, этот показатель вырос на 50 миллионов.
С учетом того, что большинство подписчиков Неймара представляют Бразилию, неудивительно, что эта страна заняла второе место по вовлеченности в инстаграме во время финальной серии НБА.