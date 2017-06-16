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Чемпион по лайкам: как Неймар выиграл в финале НБА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Барселоны» Неймар занял первое место по лайкам постов в инстаграме, связанных с финальной серии НБА.

На прошлой неделе 25-летний бразилец приехал в Окленд и посетил матч серии между «Голден Стэйт» и «Кливлендом».

Фотография Неймара во время матча собрала в официальном аккаунте «Барселоны» 610 тысяч лайков и почти тысячу комментариев и заняла первое место среди постов, имеющих отношение к финалу НБА.

👌🏀 @neymarjr at the @nba finals #ForçaBarça #FCBarcelona #Football #basketball #nba

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)

На третьем месте пост официального твиттера лиги, на котором Неймар позирует с трехкратным чемпионом мира в Формуле-1 Льюисом Хэмилтоном и футболистом Оделлом Бекхэмом.

@obj, @neymarjr & @lewishamilton! #NBAFinals

Публикация от NBA (@nba)

Более 1,6 миллиона пользователей инстаграма посмотрели видео, на котором Неймар приветствует баскетболистов Кевина Дюранта и Дрэймонда Грина и дарит им футболки «Барселоны». И это пятое место.

В итоге во время пятиматчевой серии 32 миллиона человек 242 миллиона раз отреагировали на посты, связанные с финалом НБА. Несмотря на то, что в этом году серия была короче на два матча, чем в 2016 году, этот показатель вырос на 50 миллионов.

С учетом того, что большинство подписчиков Неймара представляют Бразилию, неудивительно, что эта страна заняла второе место по вовлеченности в инстаграме во время финальной серии НБА.

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