Златан, Коста, Санчес. 7 звезд, которые покинут Англию этим летом

«Советский спорт» рассказывает, кто из звезд футбола, скорее всего, покинет английскую прмьер-лигу этим летом.

Филипе Коутиньо

Полузащитник «Ливерпуля» давно находится под прицелом «Барселоны». Интерес к игроку «красных» косвенно подвтердил его товарищ по национальной сборной Неймар. Последний в беседе с журналистами заявил, что все игроки каталонского клуба будут рады принять такого мастера.

Сам Коутиньо отрицает свой переезд в Испанию, однако, по информации СМИ, сейчас клубы ведут переговоры о сумме трансфера.

«Ливерпуль» собирается выручить с продажи своего лидера не менее 90 млн евро, а рулевой команды Юрген Клопп вообще выступает против его ухода. Все-таки, команда вышла в Лигу чемпионов и хочет выступить там достойно.



С другой стороны, кто откажется от возможности перейти в один из лучших клубов мира, который каждый год претендует на ушастый трофей.

Эктор Бельерин

И снова о «Барселоне». Воспитанник каталонского клуба, который сделал себя имя в «Арсенале», может вернуться на «Камп Ноу».

Проблемы каталонского клуба вынуждают уделить особое внимание именно защитной линии. Конечно, наставник «пушкарей» Арсен Венгер всячески отрицает продажу молодого игрока, но мы ведь знаем, что «Арсенал» уже успел пригласить Сеада Колашинаца из «Шальке 04».

Судя по всему, «канониры» готовятся к отъезду испанца в «Барселону». По информации СМИ, Эктор дал согласие на переход и согласовал условия личного контракта.

Златан Ибрагимович

Тргадеия знаменитого форварда в полуфинале Лиги Европы сломала ему все планы. Во-первых, лучший бомбардир «МЮ» в минувшем сезоне пропустил матч за трофей против «Аякса». Во-вторых, «вылетел» до старта нового года. В-третьих, руководство «красных дьяволов» не торопится продлевать контракт со Златаном, поскольку никто не знает, в каком он состоянии вернется на поле.

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Тут вспоминается заявление его агента – Мино Райолы, который как-то сообщил, что Ибрагимович мечтает вновь поиграть в серии А. Его привлекает «Наполи», а по информации СМИ, «Милан», который этим летом «взрывает» трансферный рынок, готов вернуть шведа в свои ряды.

При этом у Ибрагимовича есть вариант с переездом в MLS. Там ему предлагают контракт на весьма выгодных условиях, но Златан не похож на игрока, которого привлекают деньги. Ему больше нравится давление, конкуренция, борьба. Посмотрим, чем закончится эта история, но не стоит забывать, про скорый приход форварда мадридского «Реала» Альваро Мораты. Вряд ли Златан на закате своей карьеры согласится сидеть на скамейке запасных.

Нолито

Один из лучших игроков чемпионата Испании в прошлом году перебрался в «Манчестер Сити» по инициативе своего соотечественника. Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола, который работал с хавбеком в «Барселоне», не обещал тому место в основе, но при этом у Нолито была уверенность.

Сезон футболист начал весьма убедительно. Он выполнял важную роль в атаке «Сити» и выступал в качестве одного из главных ассистентов.

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По неизвестным причинам, футболист перестал проходить в основу в январе. А совсем недавно заявил, что мечтает покинуть «Манчестер» и вернуться в примеру. Как отметил хавбек, он готов пойти на понижение зарплаты лишь бы не видеть больше Англию.

Известно, что игрок провел встречу с представителями «Севильи», которые подтвердили интерес. Ждем, когда андалусийский клуб объявит о его трансфере.

Диего Коста

Один из лучших игроков премьер-лиги ошарашил всю общественность. Оказывается, рулевой «синих» Антонио Конте больше на него не рассчитывает.

Известно, что у специалиста случился этой зимой конфликт с лидером «Челси». Тогда стороны уладили все вопросы, но видимо стресс, который испытал итальянец, заставил принять его весьма смелое решение. А вдруг Коста устроит очередной номер посреди сезона, когда команде предстоит еще и в Лиге чемпионов играть? Тогда у Конте просто не будет времени воспитывать Косту.

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К тому же, состав лондонского клуба, скорее всего, пополнит Ромелу Лукаку из «Эвертона». Бельгиец стал лучшим бомбардиром АПЛ в минувшем сезоне. Не исключено, что он поставил свои условия и вряд ли бы согласился на роль сменщика Косты. Поэтому, приход Лукаку также повлиял на решение Антонио Конте.

Алексис Санчес

Чилийский нападающий, который в этом сезоне превратился в безоговорочного лидера «Арсенала», все никак не может договориться с клубом о продлении контракта. Здесь все упирается не только в деньги.

Как сам отмечал Санчес, он хочет играть за команду, которая будет бороться за трофеи. Интересно, устроит его Лига Европы? «Арсенал» ведь не сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов.

По слухам, основным претендентом на Санчеса является «Бавария». Все бы ничего, но официальный Twitter национальной сборной выложил заявку команды на Кубок конфедераций в России, где Санчес числится, как игрок мюнхенского клуба.

Оливье Жиру

Еще один нападающий «Арсенала» может покинуть клуб. Как сообщает ряд источников, «пушкари» планируют обменять игрока на форварда «Лиона» Александра Ляказетта.

Известно, что Оливье уже 30 лет, и он хочет поехать в составе национальной команды на чемпионат мира в Россию. Но кто его возьмет, если он весь следующий сезон проведет в качестве запасного?

Помимо Ляказетта, «Арсенал» претендует на Килиана Мбаппе, за которым выстроилась целая очередь. Конечно, сложно представить, как «пушкари» оформят одним махом переход сразу двух страйкеров, но еще сложнее представить Жиру в основе, а Ляказетта или Мбаппе на скамейке запасных.