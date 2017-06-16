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Краткий путеводитель по городам Кубка конфедераций

Александр Гонецкий
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Москва

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В столице около 400 музеев, более 150 театров, россыпь архитектурных достопримечательностей и колоссальный выбор развлечений. Парки свежи после масштабных реконструкций. Не знаете, что выбрать? Тогда просто приезжайте в центр (лучше вечером или в выходные) и погружайтесь в атмосферу старых московских улиц.

ЕСТЬ И ПИТЬ

В первую очередь салат оливье и густые наваристые щи, в которых ложка стоит. Из напитков – экзотический для иностранцев и такой родной для нас квас.

КАК ПЕРЕДВИГАТЬСЯ

Конечно, на метро, ведь кругом пробки. Хотя и наземный транспорт стал гораздо быстрее благодаря выделенным полосам. Скачайте мобильное приложение и будете точно знать, когда ваш автобус приедет на остановку.

СТАДИОН

«Спартак». Станция метро с таким же названием в пяти минутах ходьбы. Арена открыта в сентябре 2014 года и вмещает 45 000 зрителей.

Санкт-Петербург

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Город, по которому можно бродить сутками. Уникальная архитектура, разводные мосты, царские парки, реки и каналы – в Питер влюбляются с первого взгляда.

ЕСТЬ И ПИТЬ

Сезон корюшки позади. Поэтому на первое – рассольник, на второе – бефстроганов или скобелевские битки. Десерт – пышки. Что пить? Петербург – барная столица России.

КАК ПЕРЕДВИГАТЬСЯ

Учитывая красоту вокруг – пешком, пока есть силы. В любом случае выбор общественного транспорта, как и положено крупному городу, большой. Метро, как и в Москве, спасет от пробок.

СТАДИОН

«Санкт-Петербург» (68 000 мест). Открыт в апреле 2017 года. Самый удобный путь к нему лежит от метро «Крестовский остров», прогулка на 15–20 минут через живописный парк по прямой. Самый познавательный – от метро «Черная речка» или «Старая деревня»: сначала на трамвае, потом рядом с куполом торгового центра надо перейти через Яхтенный мост, с которого отличный вид на Финский залив и на стройку Лахта-центра.

Казань

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Исторический центр, Кремль, мечеть Кул-Шариф, набережная, пешеходная улица Баумана (казанский Арбат).

ЕСТЬ И ПИТЬ

Горячие татарские блюда на основе крупных кусков говядины и баранины сведут с ума самого искушенного гостя, но визитная карточка татарской кухни – выпечка: губадия, кыстыбый, эчпочмак, элеш и чак-чак. Ну а пить здесь принято чай с молоком.

КАК ПЕРЕДВИГАТЬСЯ

Конечно, пешком. Но в шаговой доступности от основных достопримечательностей есть и метро, и наземный транспорт.

СТАДИОН

«Казань Арена» (45 379 мест). Адрес: Проспект Ямашева, 115А. Такси в Казани дешевое, берете машину до Чистопольской улицы либо Ветеринарной академии, а дальше около километра пешком.

КСТАТИ

«Казань Арена» – единственный в мире футбольный стадион, на котором установлено 12 мировых рекордов… в плавании.

Сочи

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Благодаря субтропическому климату в Сочи есть растения, которых нигде в России больше не увидишь. Поэтому сходите в парки. Ну а тем, кто не может жить без спортивной архитектуры, добро пожаловать в Олимпийский парк. Можно подняться в горы, там невероятно красиво!

ЧТО ЕСТЬ И ПИТЬ

Здесь нужно налегать на шашлык или люля-кебаб, запивая их вином либо чачей. На десерт – чурчхела. Не стоит забывать и о пляжном фаст-фуде с колоритным советским сервисом. Еще одна особенность Краснодарского края – здесь растет самый северный чай на планете.

КАК ПЕРЕДВИГАТЬСЯ

Сочи – самый длинный город России, многим придется жить далеко от стадиона. Не беда: транспорт к Олимпиаде модернизировали. Электрички «Ласточка» доставят вас в любую точку города. Поэтому жить лучше поближе к железнодорожным станциям.

СТАДИОН

«Фишт» открыли к сочинской Олимпиаде, реконструировали для проведения футбольных матчей к марту 2017 года. Вмещает 47 659 зрителей. Адрес: Олимпийский парк, ехать туда «Ласточкой» до станции Адлер.

ФАКТ

Впервые в истории Кубка конфедераций матчи турнира пройдут в городе, который ранее был столицей зимней Олимпиады.

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