«Президент о нас говорит – мы не безразличны!» Черчесов – о матче открытия КК

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – о предстоящем матче-открытия, возможной игре с Бразилией и словах Владимира Путина о сборной.

Владимир Габулов: Сборная России в расцвете сил!

На пресс-конференцию Станислав Черчесов пришел с Владимиром Габуловым – но вряд ли это значит, что именно этот вратарь сыграет в субботнем важнейшем матче открытия Кубка конфедераций.

– Сборная России чувствует себя хорошо, мы в ожидании, мы настроены, – опытный Габулов оценил готовность нашей команды только комплиментами. – Подготовку мы провели хорошую, мы готовы к бою. Всегда приятно играть при своих болельщиках. Недаром есть поговорка о родных стенах. Надеюсь, этот и следующие матчи будут такими: помогут не только стены, но и болельщики, которые гонят вперед. Постараемся оправдать их надежды.

– Что знаете о Новой Зеландии?

– Это вопрос с подвохом? Где географически находится знаю, хотя точные координаты не могу назвать (смеется).

– Сборная России – очень молодая команда. Вы как один самых опытных будете помогать советами?

– Я бы не сказал, что у нас молодая команда – она в расцвете сил. Все амбициозные – это важно. У нас сложился сплоченный, боевой коллектив. Если кто-то попросит совета, я его дам. Но каждый понимает, что должен делать.

Станислав Черчесов: Я поле в Петербурге не испортил!

– А, это уже мне вопрос? – удивился Черчесов, когда первым о подготовке к стартовому матчу его спросил представитель ФИФА. – Мы готовились так, как планировали. Травмы, болячки не обошли нас стороной, но сейчас все 23 футболиста здоровы и готовы играть. Погода хорошая, стадион великолепный, поле… починили. Ждем хорошего матча.

– Если вы выиграете матч открытия, не будет ничего особенного, потому что это новозеландцы. А если проиграете, вас будут критиковать. В этом есть несправедливость?

– Мы не любим слово «если». Слово «если» выражает сомнения, а сомнение – это уже проигрыш.

– Президент России Владимир Путин заявил, что он надеется на самоотдачу футболистов. Как отнеслись к этому? Это придает силы или наоборот давит?

– Во-первых, мы, естественно читаем, наблюдаем, что пишут. Если Президент говорит о сборной – значит, мы не безразличны. Он заметил прогресс, значит внимательно следит. С одной стороны, и доля критики была, с другой – поддержка. Если можно, давайте все же говорить о футболе.

– Наконец вам предстоит первый официальный матч у руля сборной. Понятно, что нервничать вы не будете. Но какие эмоции испытываете?

– Это хороший вопрос. Я уж подумал, сколько я матчей официальных провел… Не хотелось бы эту игру выводить за скобки. Понятно, что эта игра может быть последней – не для меня в сборной, а для Кубка конфедераций последний матч открытия. Читал, что этот турнир может стать последним. А эмоции у меня такие же, как и накануне предыдущих матчей.

– Ваши соперники выделяли в составе команды Федора Смолова. К кому из игроков Новой Зеландии готовились вы?

– Мы тепло разговаривали с тренером новозеландцев на последней встрече в Казани, провели теоретическое занятие. Имена говорить не будем. Неделю назад смотрели, как соперник играет, теперь еще раз посмотрели. Мы знаем, кто как играет, но на именах не хотелось заострять внимание. Можно я дух пока переведу? Володе вопрос зададите, а то он все на меня свалил.

– Чувствуете ли вы особую гордость за свою должность, работу, когда слышите слова о национальной команде от президента России? – задал вопрос британский журналист.

– Я же ответил пару минут назад. Или я должен для вас повторить на английском персонально?

– Если бы в Англии о тренере говорила королева или премьер-министр…

– И?

– И я хочу спросить, чувствуете ли вы особую гордость, что играете на таком турнире дома?

– Даже если бы мы играли в Новой Зеландии, мы бы хотели выйти из группы.

– Прошло много времени с той поры, когда сборная России была действительно сильной. Чувствуете ли вы давление, что к чемпионату мира вам нужно хорошо подготовить команду?

– Мы многое поменяли в сборной, для нас привилегия – представлять свою страну. Мы собираем тех футболистов, которые должны достойно представить свою страну. Победы у нас были, но, естественно, мы хотим достичь большего. У наших предшественников были успехи, но не так много.

– Объявлены ли премиальные для сборной России за выход в полуфинал или финал?

– Я просил про футбол. Это к футболу относится? Это же не экономический форум, а все-таки…

– Что скажете о состоянии поля на стадионе?

– Поле можно почувствовать, только когда на нем сыграешь. Оно выглядит, естественно, гораздо лучше, чем во время матчей чемпионата России, многое было сделать. Я вышел в кроссовках, никаких действий не предпринимал – не испортил его. Визуально оно в хорошем состоянии, но каким оно станет после игры на нем в бутсах, после подкатов – увидим во время игры.

– Это правда, что сборная России будет играть со сборной Бразилии? На какой стадии переговоры?

– У нас полномочия четко разделены. Только гендиректор или президент РФС могут ответить, на какой стадии переговоры. Я не могу сказать, чтобы не вводить никого в заблуждение. На вопрос, хотим ли мы сыграть с Бразилией, они получили утвердительный ответ. Сыграть с такой сборной будет полезно и поучительно. Плюс ко всему, этим матчем мы наверняка будем открывать новый стадион в России.

– Сборная России состоит только из игроков чемпионата России. Хотели бы вы, чтобы к чемпионату мира у вас был выбор не только из домашних игроков, а еще и из футболистов чемпионата Испании, Германии?

– Вы счастливый человек, если можете так надолго вперед что-то планировать. Наша задача – здесь и сейчас: обыграть симпатичную сборную Новой Зеландии. Нюансов много: бывают травмы, неудачные трансферы – такие примеры были, когда игрок переходил в другую команду, переставал там играть и выпадал из нашей сборной – и многое другое. Повторюсь: к чемпионату мира многое может измениться, но пока мы думаем только о предстоящем матче.

– Вы сыграете в одного или двух форвардов?

– Сегодня еще тренировка будет, мы некоторые вещи уясним. Вопрос правильный, потому что с Венгрией мы играли по одной системе, с Чили – по другой. Есть нюансы, которые надо понять. Но сколько форвардов… даже если я это и знаю, я не говорю. Дипломатично, ни о чем. Так это называется? (смеется)

Перед тем, как уйти Станислав Черчесов решил о журналистах позаботиться: предматчевую тренировку сборная проводила не на стадионе «Санкт-Петербург», а в Академии «Зенита» – на другом конце города.

– Не забудьте, что тренировка на другом стадионе! А то выйдете и будете ждать тут!