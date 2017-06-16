Прекратится ли черная полоса Холм? Все о турнире UFC Fight Night 111

17 июня в Сингапуре состоится турнир UFC Fight Night 111, в главном поединке которого сразятся девушки: Холли Холм против Бет Коррейи. «Советский спорт» составил гид по этому бойцовскому шоу.

Файткард турнира

Помимо боя между Холм и Коррейей зрители увидят немало интересных поединков. Экс-чемпион UFC в лекгом весе Рафаэль дос Аньос дебютирует в полусредней весовой категории поединком против Тарека Саффьедина. Час X наступит и для бывшего чемпиона в тяжелом весе белоруса Андрея Орловского, которому будет противостоять экс-обладатель титула М-1 поляк Марчин Тыбура. В последнее время у Тыбуры дела в UFC складываются хорошо в отличие от Орловского, который потерпел четыре поражения кряду. Еще одна неудача для белоруса и он, скорее всего, покинет сильнейшую лигу мира.

Предварительные бои

Поединки начнутся в субботу в 11:45 по московскому времени.

Джи Еон Ким (6-0-2) - Люси Пудилова (6-2)

Фаворит у букмекеров: Пудилова

Наоки Иноуэ (10-0) - Карлс Джон Де Томас (6-0)

Фаворит у букмекеров: Иноуэ

Кван Хо Квак (9-1) - Расселл Доан (14-7)

Фаворит у букмекеров: Кван Хо

Ли Джинглианг (12-4) - Фрэнк Камачо (20-4)

Фаворит у букмекеров: Джинглианг

Джастин Скоггинс (11-3) - Юта Сасаки (19-4-2)

Фаворит у букмекеров: Скоггинс

Алекса Касерес (12-10) - Роналдо Ди (8-4-1)

Фаворит у букмекеров: Касерес

Сирил Аскер (8-2) - Уолт Харрис (9-5)

Фаворит у букмекеров: Харрис

Таканори Гоми (35-12) - Джон Так (9-4)

Фаворит у букмекеров: Гоми

Основные бои

Поединки начнутся в 15:00 по московскому времени.

Рафаэль Дос Аньос (25-9) - Тарек Саффьедин (16-6)

Фаворит у букмекеров: Дос Аньос

Донг Хьюн Ким (22-3-1) - Колби Ковингтон (11-1)

Фаворит у букмекеров: Ковингтон

Андрей Орловский (25-14) - Марчин Тыбура (19-13)

Фаворит у букмекеров: Тыбура

Главный бой

Поединок начнется примерно в 16:30 по московскому времени.

Холли Холм (10-3) - Бет Коррейя (10-2-1)

Фаворит у букмекеров: Холм

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе, дочь священника Холли Холм переживает не лучшие времена. После сенсационной победы над Рондой Роузи ей предрекали большое будущее. Но уже в следующем поединке Холм в пятом раунде сдалась в бою против Миши Тейт и не смогла защитить свой пояс. Потом были поражения от Валентины Шевченко и Жермейн де Рандамье.

Сейчас Холли начинает путь к чемпионству заново. Бет Коррейя неслабая девушка, которая может устроить бойню любой спортсменке в дивизионе. Свой последний поединок она свела вничью с Марион Рено, а до этого раздельным решением судей победила Джессику Айю.

Где смотреть?

Телеканал «Матч ТВ» покажет основные поединки турнира, но не в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:00 по московскому времени.

Также можно посмотреть поединки, подписавшись на канал UFC Fight Pass. Это будет стоить восемь долларов.