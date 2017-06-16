Нежданчики. Головин и еще 7 игроков, которые удивят на Кубке конфедераций

В преддверии Кубка конфедераций «Советский спорт» рассказывает о молодых футболистах, способных удивить весь мир своей игрой.

Если кто-то думает, что найти одного такого футболиста в каждой из команд легко, то он сильно ошибается. В Германии или Португалии количество звездочек зашкаливает, а вот в Камеруне их почти и днем с огнем не сыщешь.

РОССИЯ – АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН (21 год, ЦСКА)

Поразительно, но за год в сборной Головин стал своим. Начинал он еще при Слуцком и казался зеленым и неокрепшим пареньком, неспособным на равных бороться с оппонентами постарше. Волею случая (дисквалификация Еременко, травмы Дзагоева, отъезд Мусы) из игрока подмены Александр превратился в одного из лидеров клуба. Но пока не сборной.

Станислав Черчесов, опять же волею случая, иначе никак не назовешь появление целой плеяды молодых талантливых игроков в век лимита, получил возможность создать мощный атакующий кулак из Головина, Миранчука и Зобнина. Все трое сыграли заметные роли в клубном сезоне, а значит, обкатать их вместе в сборной сам бог велел. Головин – крайний креативный хавбек, по факту способный сыграть и флангового форварда, у него хороший дальний удар, высокая культура паса, а в его действия присутствует изобретательность.

ПОРТУГАЛИЯ – ЖЕЛСОН МАРТИНШ (22 года, «Спортинг»)

Со времен продажи Роналду в «МЮ» «Спортинг» окончательно переквалифицировался в главного поставщика перспективных вингеров. Мартинш – еще один яркий тому пример. В 2014-2015 годах Мартинш в составе сначала юношеской, а затем молодежной сборной Португалии принял участие в чемпионатах Европы и мира соответственно. Там ему удалось не только забить парочку мячей, но и обратить на себя внимание топ-клубов.

Многие считают, что в будущем Желсон может позиционно занять место Криштиану в сборной. Мне кажется, что им по силам сыграть вместе: Роналду в силу возраста передвинули на острие атаки, а значит, место на фланге освободилось. Но вот парадокс – в игровом плане Мартинш больше похож на Фигу, нежели на Роналду.

МЕКСИКА – ИРВИНГ ЛОСАНО (21 ГОД, «Пачука»)

Можете, поверить, что паренек с далеко не мексиканским именем в 21 год считается одним из лидеров и старожилов команды? А оно так и есть. Взрывной техничный хавбек прописался в «Пачуке» еще в 2006 году. Так что, он воспитанник клуба.

В сентябре прошлого года в континентальной Лиге чемпионов Лосано отгрузил четыре мяча «Полис Юнайтед», а в январе уложил три мяча в сетку «Леона» в чемпионате страны. Вклад Ирвинга в победу «Пачуки» в местной ЛЧ трудно переоценить. Да что уж там, он вместе с командой выиграл еще и кубок страны. Недаром за ним уже год гоняется «Манчестер Сити».

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ – БИЛЛ ТУИЛОМА (22 года, «Марсель»)

Вообще, Билл не особо похож на парня, готового порвать стереотипы об отсутствии футбола в Новой Зеландии. Ему не было и 20-ти, когда после молодежного чемпионата мира игроком заинтересовался «Марсель». Туилома сгонял на стажировку в «ЛА Гэлакси», был на просмотре в «КПР», но в итоге уехал в романтичный Марсель. К слову, Туилома стал первым новозеландцем, засветившимся в лиге 1.

Но парня взяли на перспективу: набираться опыта универсального лузащитника (способен сыграть в обороне) кинули в «Страссбур», обитающий в болоте лиги 3. По факту, играл там Билл мало, но клуб сумел подняться в лигу повыше. Фактически после этого Туилома исчез: как и где он играет сейчас, сказать тяжело.

ГЕРМАНИЯ – ЮЛИАН БРАНДТ (21 год, «Байер»)

Выделить одного перспективного игрока в сборной Германии невероятно тяжело. Да что уж там о журналистах, даже Йоахим Лев, чтобы просмотреть всех, вынужден выпускать на поле 11 игроков из 11 разных клубов. Вот это уровень! В итоге остановлю свой выбор на Брандте.

Юлиан настолько крут в свои 20 с небольшим, что даже не верится: этот парень забивал в шести подряд матчах бундеслиги, феерил на Олимпиаде-2016 в Рио, привлек внимание топ-клубов Европы, а также превратился в одного из лидеров «Байера». Статистика Брандта в этом сезоне зашкаливает: в 52 двух матчах во всех турнирах белокурый гений забил пять голов и сделал 16 ассистов. А еще этот парень двуногий, как, например, Давид Вилья.

Конечно, можно еще выделить Тимо Вернера, Никласа Зюле, Йозуа Кимиха, Баньямина Хенрикса и еще человек пять. Но мы с вами договорились.

ЧИЛИ – МАРТИН РОДРИГЕС (22 года, «Крус Асуль»)

Юный хавбек, чем-то по манере игры напоминающий Дриса Мертенса, сделал из Игоря Смольникова в недавнем контрольном матче настоящее посмешище. Родригес быстр, резок, техничен и умен. В свои 22 года он является одним из теневых лидеров «Крус-Асуля», хотя перешел в эту команду сравнительно недавно – в январе этого года.

Чилийская сборная – довольно возрастная команда, поэтому отыскать в ней молодых и перспективных не так уж и просто. Соответственно, и влиться в сбитый и сыгранный коллектив весьма проблематично, но у Мартина это получилось. Пока он только начинает свой пусть в большом футболе, а значит, хорошо сыграв на Кубке конфедераций, можно последовать примеру старших коллег и отправиться в Европу на долгие годы.

КАМЕРУН – АНДРЕ ОНАНА (21 год, «Аякс»)

Единственный вратарь в нашем списке. Андре много лет воспитывался в школе Самуэля Это`О в Камеруне, затем перебрался в «Барселону», где играл до 18 лет. Потом из-за высокой конкуренции пробиться наверх ему не удалось, и транзитом через «Висту Алегре» Онана оказался в «Аяксе», где принято доверять молодым.

Через дубль Андре пробился в основную команду, где после ухода Яспера Силессена стал первым номером, уже в 21 год! Надеюсь, вы видели, какие подвиги совершал Онана в этой Лиге Европы. Он – один из тех, кто вытащил «Аякс» в финал турнира. Интересно, что главный конкурент Андре в сборной его двоюродный Фабрис Ондоа, кстати тоже многому научившийся в школе «Барсы».

АВСТРАЛИЯ – АЙДИН ХРУСТИЧ (20 лет, «Гронинген»)

Если ты молодой и перспективный – отправляйся в Голландию, там из тебя сделают футболиста. Примерно так размышлял босниец по отцу, румын по матери и австралиец по паспорту Хрустич. Семья Айдина бежала с Балкан в Австралию, затем перебралась в Англию и сын пошел заниматься в академию «Ноттингем Форест». Начало положено!

Молодой австралиец то и дело бегал по академиям, нигде не оставаясь больше двух лет – то его пригрела «Аустрия», то «Шальке», то «Гронинген». С последними кстати все немного иначе: в Голландии Хрустич подписал первый профессиональный контракт. Этот сезон – дебютный для юного хавбека. В чемпионате страны он успел сыграть 7 матчей и однажды забить. Вполне возможно счет голам за сборную он откроет именно на Кубке конфедераций.