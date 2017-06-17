Илья Кутепов: В России никогда не было все идеально

Защитник «Спартака» Илья Кутепов, попавший в заявку сборной России на Кубок конфедераций, вспомнил минувший сезон, рассказал о целях национальной команды, Мытищах и брате-телохранителе.

«ХОЧУ ВЫИГРЫВАТЬ ЕЩЕ И ЕЩЕ»

– Как оцените для себя минувший сезон?

– Думаю, лучшая оценка – турнирная таблица. Я прошел все ступени в клубе – от дублирующего состава до основного. Был чемпионом в дубле, со «Спартаком-2» побеждал в ПФЛ. Потом попал в основную команду, пусть и не сразу начал играть. По сути, нынешний сезон – первый полноценный на таком уровне. И сразу чемпионский. Теперь хочется выигрывать еще и еще.

– Но весной вы потеряли место в основе.

– Если тренер так решил – ему виднее. Не могу это комментировать.

– Как сами себя ощущали?

– Вполне нормально. Физически особенных перемен по сравнению с тем, что было до зимнего перерыва, не почувствовал.

– А психологически? Все-таки случилась череда не лучших матчей – против Кот-д’Ивуара, «Уфы».

– Никакого давления не было. И с психологией все в порядке. Если, например, нападающий долго не забивает и начинает сам себя накручивать, думать о том, что ему надо по-любому отличиться в ближайших играх, это пойдет во вред. Так делать нельзя.

«У НАС МНОГО НЕДОВОЛЬНЫХ»

– Из-за сборов национальной команды вы, по сути, не были в отпуске.

– Чувствую себя нормально. Было несколько дней отдыха перед началом сбора. Станислав Черчесов сразу предупредил, что нас ждет серьезная работа.

– Чем занимаетесь в свободное от тренировок время?

– Стараюсь как можно чаще созваниваться с семьей – с женой, маленьким сыном. Плюс восстановительные процедуры. Читаю.

– Что читаете?

– Сейчас – книгу «Белое движение». Раньше прочитал биографию генерала Алексея Петровича Ермолова, героя Отечественной войны 1812 года, похода на Кавказ. Книжка обалденная! Когда летели со «Спартаком» на сбор в Испанию, залип на все пять часов. Ребенок вырастет, надо будет ему что-то рассказывать. Вот сын моего брата ходит в четвертый класс. Как посмотришь, какой бред пишут в их учебниках, ужасаешься! Мол, Вторую мировую войну выиграли американцы, а мы тут сидели, сложа руки. Хотя и в мои годы на уроках рассказывали, какие хорошие были большевики, как они просвещали народ. Но никто не говорил, как они ломали церкви, а человеку могли пустить пулю в лоб лишь за то, что у него лежит книжка Толстого или он аристократической крови. Мне предстоит объяснять сыну, как все было на самом деле.

– С чем связываете провал России на Евро-2016?

– Не назову это провалом. В таком ключе можно было бы рассуждать, проиграй команда каждый из трех матчей со счетом 0:6. Возможно, не хватило фарта. Мне тяжело судить.

– Каковы цели сборной на Кубке конфедераций?

– Часто вспоминаю датчан, которых собрали за пару недель до чемпионата Европы-1992, и они выиграли турнир. Не хочу проводить аналогии, но наша задача понятна – завоевать Кубок конфедераций. Кто-то посмеется, однако если ставить несерьезные цели, нет смысла участвовать.

– Гимн России выучили полностью?

– Да, и пою перед матчем. У нас много недовольных людей, с некоторыми я общаюсь. По их мнению, страна в плохом положении, все давно продали. Но почитайте историю: в России никогда не было все идеально. Где родился, там и пригодился. Защищать цвета государственного флага – особенные эмоции!

«МАМА БЫЛА ПРОТИВ ФУТБОЛА»

– Вы еще в юношеских командах прослыли главным «режимщиком». Подобное отношение к делу – результат воспитания родителей?

– Да, в первую очередь это их заслуга. А еще – детских тренеров, они закладывали важный фундамент. Вдобавок с 11 лет я жил в интернате. Приходилось быть самостоятельным.

– Ваш старший достиг успеха в карате и боях без правил, вы стали футболистом. Оба вида спорта травмоопасны. Как родители одобрили такое?

– Мы, собственно, никого и не спрашивали. Брата сам отец водил на занятия. Меня, наоборот, на тренировки не пускали. Особенно мама была против. Но я горел желанием, бежал, прогуливал школу.

– Брат по-прежнему работает телохранителем?

– Да, весной как раз был в Москве в командировке со своим шефом. Со спортом уже не связан, но посещает тренажерный зал. Может в боксерских перчатках побить по груше с кем-то из партнеров по работе.

– Каково самое яркое воспоминание о втором дивизионе, где вы играли за тольяттинскую «Академию»?

– Выходя из хозяйской раздевалки на нашем стадионе, ты упирался лицом в каток. Зимой от близости этого льда было ужасно холодно, сразу тянуло вернуться обратно. Арена, трибуны – все очень старое. Хотя это и теплые воспоминания – там начиналась моя профессиональная карьера. Все футболисты прошли подобное. Не думаю, что кто-то сразу прыгнул в команду премьер-лиги.

– Еще до «Академии» вы играли в «Школе бразильского футбола».

– Эта команда была организована в Геленджике депутатом Госдумы, в проект вкладывались немалые деньги. Ставились грандиозные цели по подготовке футболистов. Но потолком оказалось выступление клуба во втором дивизионе. Из выпускников «ШБФ» мой друг, полузащитник Ильнур Альшин, играет за «Тосно». Больше никто не пробился на высокий уровень.

«НЕ ЛЮБЛЮ СУЕТУ»

– Вы живете на границе с Москвой, в Мытищах. Почему редко выбираетесь в столицу?

– Во-первых, ненавижу пробки. Еще больше ненавижу людей, которые в них стоят (улыбается). Мытищи покидаем, в основном, если это нужно ребенку. К докторам стараемся ходить здесь, но к некоторым ездим в Москву. Хотя такое случается очень редко. Во-вторых, я и так дома не бываю – сборы, гостевые матчи… После этого даже два-три часа не хочется тратить на дорогу. Лучше провести время с семьей, погулять с коляской по парку. Не люблю суету. Есть люди, которые в девять утра уезжают из дома и в 11 ночи возвращаются, исколесив всю Москву. Я так не могу. Одно место посетил, другое уже не могу, для меня это катастрофа. Хочется спокойствия, уединения. К тому же после тренировок ты уставший, нет желания куда-то выбираться.

– Мытищи – город другого известного защитника, выступавшего за «Спартак», Вадима Евсеева. Он даже в местные мэры собирался баллотироваться. Чем вас привлек этот городок?

– Отсюда удобно добираться и до Тарасовки, и до Москвы. Вдобавок живу рядом с железнодорожной станцией. Если пробки, можно воспользоваться электричкой. Не хотел бы провести здесь целую жизнь, но уже прирос к Мытищам, все тут кажется родным и близким, знаю каждый дом, закоулок. Город не самый красивый, но уютный, маленький, комфортный.