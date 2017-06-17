Гадание на цифрах. О соперниках сборной России на Кубке конфедераций

Стартующий на этой неделе Кубок конфедераций станет первым настоящим испытанием для команды Станислава Черчесова. И, согласно раскладам, испытанием успешным: сборная России должна как минимум выйти из группы.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ: ИЗВЕЧНЫЙ АУТСАЙДЕР

Новозеландцы наделали немало шума на ЧМ-2010 в Южной Африке, умудрившись пройти групповой этап без поражений. Правда, ни разу не выиграли, но одна из ничьих была с действующим чемпионом мира Италией. Вместе с ней-то они в результате и не попали в плей-офф – трех очков (в отличие от истории с Португалией на Евро-2016) оказалось маловато. Однако с тех пор какие-либо успехи обходили эту команду стороной. Очень похоже, что сборная России в стартовом туре имеет прекрасные шансы на победу.

В первую очередь, Новая Зеландия – главный аутсайдер Кубка конфедераций. Ранее она трижды участвовала в этом турнире, провела 9 матчей, в которых потерпела 8 поражений подряд (разница мячей 2–24). Команда прервала эту серию только в последней игре, когда в 2009 году добилась нулевой ничьей с Ираком, но при этом уже в четырех поединках кряду не может поразить ворота соперников.

С европейскими сборными новозеландцы встречаются довольно редко, в основном играя с представителями Океании. За десять последних лет матчей с командами из Старого Света у них было всего семь (восьмой состоялся 12 июня с Белоруссией в Минске). И, если не считать две ничьи в Южной Африке (1:1 со Словакией и Италией), в активе «Олл Уайтс» была еще лишь добытая перед тем же мировым первенством победа над Сербией в австрийском Клагенфурте (1:0). Остальные четыре встречи они проиграли европейцам с общим счетом 4:13. Кстати, с россиянами Новая Зеландия пока не встречалась, а в единственном матче со сборной СССР на чемпионате мира-1982 уступила 0:3.

Наконец, нельзя не сказать, что хозяева Кубка конфедераций в целом успешно начинают групповые турниры. Если и проигрывают в первом туре, то только действующим чемпионам мира – как Саудовская Аравия Бразилии в 1997 году (0:3) или Корея Франции в 2001-м (0:5). Была еще нулевая ничья южноафриканцев с Ираком. В остальных случаях (а это пять встреч) хозяева стартовали с побед.

ПРОГНОЗ: ПОБЕДА СБОРНОЙ РОССИИ

МЕКСИКА: ЛИШЬ ОДНА ПОБЕДА

Для выхода из группы почти наверняка достаточно набрать пять очков. Если другие прогнозы сбудутся (победа над Новой Зеландией и ничья с Португалией), в заключительном туре нашей сборной будет достаточно набрать одно очко с мексиканцами. С этой задачей-минимум россияне должны справиться.

Мексика со сборной СССР/России встречалась 13 раз. И выиграть смогла только один матч – дома в 1986 году со счетом 1:0. Правда, семь из одиннадцати поединков против советской команды завершились вничью. Зато россияне обыграли латиноамериканцев в обеих встречах. Справедливости ради, состоялись они давно – 2:0 дома в 1992 году (это вообще был первый в истории матч сборной России) и 4:1 в американском Окленде в феврале 1994-го.

Любопытно, что мексиканцы, которые являются завсегдатаями Кубка конфедераций (нынешний турнир – седьмой для них, что является повторением рекорда сборной Бразилии), в трех последних своих розыгрышах обязательно встречались с хозяевами. И обязательно им проигрывали: в 2001 году – Корее (1:2), в 2005-м – Германии (3:4 в дополнительное время) и в 2013-м – Бразилии (0:2).

В то же время с недавних пор эта сборная категорически отказывается идти на компромисс с европейскими соперниками. В десяти последних матчах (они состоялись в 2014 и 2017 годах) – по пять побед и поражений. Но при этом были и победа над грандом (3:2 с Голландией), и проигрыш не самой сильной Белоруссии (с тем же счетом).

О том, что сборная России должна быть в плей-офф, говорит и статистика выступлений хозяев Кубка конфедераций: начиная с 1997 года, когда был принят нынешний формат турнира (две группы по четыре команды), они выходили в полуфинал в шести случаях из восьми. Но если Саудовской Аравии 20 лет назад действительно не хватило мастерства, то Кореи-2001 – удачи. Тогда сразу три сборные набрали по 6 очков, но по разнице мячей в плей-офф шагнули Франция с Австралией. Зато хозяева трижды выигрывали турнир (Мексика-1999, Франция-2003 и Бразилия-2013). Япония-2001 пробилась в финал, Германия-2005 заняла третье место, Южная Африка-2009 – четвертое.

ПРОГНОЗ: НИЧЬЯ

ПОРТУГАЛИЯ: КАК ЗАБИТЬ В РОССИИ?

Все говорит о том, что чемпион Европы не так страшен, как его малюют. Да хотя бы потому, что португальцы в четырех гостевых матчах с нашей сборной не забили ни одного мяча! В 1983 году были разгромлены в Москве советской командой (5:0). А российской, добившись в 2005-м нулевой ничьей, в течение пяти последних лет дважды проиграли на ее территории со счетом 0:1.

Вы, к слову, не забыли, как Португалия стала чемпионом Европы-2016? Из семи встреч во Франции она в основное время выиграла лишь одну – полуфинал у Уэльса (2:0)! В группе были три ничьи, в остальных матчах плей-офф – две победы в дополнительное время и одна по пенальти. Финальный свисток в поединке с российской сборной прозвучит спустя 90 минут с хвостиком, дополнительного времени не будет, и в этом наш шанс.

Да и после Евро-2016 португальцы, мягко говоря, не впечатляли. Были сплошь победы над европейскими аутсайдерами: всего – 6, все – крупные, общий счет – 28:1. Зато в трех встречах с участниками прошлогоднего первенства Европы – два поражения (0:2 в гостях от Швейцарии и 2:3 дома от Швеции). Поверженными оказались только венгры – с тем же счетом 3:0, что и россиянами на прошлой неделе.

Вообще в XXI веке Португалия на крупных турнирах четырежды встречалась с хозяевами и ни разу не выиграла в основное время. В прошлом году финал с Францией стал победным лишь благодаря мячу в четвертом тайме. А до этого были только три поражения – на ЧМ-2002 от Кореи (0:1), на ЧМ-2006 от Германии (1:3) и на Евро-2008 от Швейцарии (0:2).

Да, чуть не забыли. В том же самом XXI веке хозяева Кубка конфедераций выиграли во втором туре… шесть матчей из шести, каждый раз забивая не менее двух голов (мячи 13–2). И даже если сборной России не удастся продолжить эту традицию, уж ничьей она добиться обязана.

ПРОГНОЗ: НИЧЬЯ