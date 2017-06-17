Новая Зеландия ломает кости сборной Самоа. И еще 4 фееричных разгрома

В мире национальных сборных по регби продолжается пора летних тестовых матчей. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает, чем игра «Олл Блэкс» против Самоа отличалась от остальных, и вспоминает знаменитые разгромы в исполнении новозеландцев.

Сборная Новой Зеландии выбрала для летнего тест-матча команду Самоа. Одновременно у новозеландцев гостят Британские и ирландские львы. А значит, матч можно отнести не только к проверке молодежи на прочность, но и к подготовке к трем грядущим встречам. Самоа располагается на 14-м месте в мировом рейтинге национальных команд, тогда как «Олл Блэкс» традиционно возглавляют список. Но не стоит думать, что 14-я строчка – это где-то очень глубоко и близко к дну. Те же итальянцы отстают на одну позицию от самоанцев, а сборная России на пять! И это несмотря на успешный обгон нашими команды Намибии. В общем, соперник у Новой Зеландии был не из ранга великих, но и не «мальчики для битья». Доказать это команда Самоа попыталась еще в начале встречи, завладев преимуществом и доведя показатели до 60% против 40! Повторюсь: и это в матче против «Олл Блэкс»!

Но, как говорится, недолго музыка играла. Новозеландцы, хоть и собирались вместе последний раз в ноябре прошлого года, очень быстро вспомнили, как должны играть лидеры мирового зачета. Тем более, что на поле вышел почти весь основной состав команды. Четыре попытки занесли «Олл Блэкс» до перерыва. Вторая половина встречи превратилась в Самоа не просто в фиаско, а в разгром! Новая Зеландия не приняла капитуляции соперника и разнесла его в пух и прах, занеся еще восемь попыток! Окончательный результат поединка 78-0 в пользу новозеландцев.

Итог матча более чем впечатляющий даже для тестового матча. Такой счет в большом регби увидишь нечасто. И если вам из крупных результатов на ум приходит только недавняя победа «Енисея-СТМ» над «Журболом» со счетом 126-0 в рамках Кубка России, то самое время вспомнить фееричные разгромы в исполнении Новой Зеландии:

Уэльс

21 июня 2003 года, Гамильтон

Результат: 55-3





Этот матч ознаменовался не только разгромной викторией Новой Зеландии с разницей в 52 очка. Встреча против Уэльса стала первой в международной карьере легенды новозеландского регби Дэна Картера. Дебют состоялся: регбист занес попытку и был точен в шести из восьми реализаций.

Ирландия

23 июня 2012 года, Гамильтон

Результат: 60-0





Впервые за 88 лет Новая Зеландия оставила Ирландию без результативных действий в очном поединке. В течение 22 минут после стартового свистка «Олл Блэкс» занесли три попытки из девяти. С самого начала матча новозеландцы обескуражили ирландцев своим напором. Кстати, матч проходил спустя неделю после шокирующего для «клеверных» события. Ирландия была как никогда близка к первой в истории победе над «Олл Блэкс», но дроп-гол Дэна Картера оставил «парней в зеленом» ни с чем.

Аргентина

21 июня 1997 года, Веллингтон

Результат: 93-8





Первый матч 21-летнего новозеландца Карлоса Спенсера выдался сверхудачным не только для него самого, но и для команды. Регбист дважды занес мяч в зачетную зону аргентинцев и пробил точно десять реализаций! Все попытки аргентинцев сократить разрыв в счете заканчивались ничем благодаря усилиям Кристиана Куллена, Таны Умаги и Джеффа Уилсона.

Фиджи

10 июня 2005 года, Норт-Шор

Результат: 91-0





В этой встрече в составе «Олл Блэкс» дебютировал Ситивени Сививату. Интригу матча подкреплял тот факт, что регбист родился в Фиджи и по сути выступал против своих. Сививату немало подпортил настроение Фиджи, занеся сразу четыре попытки! К перерыву Новая Зеландия вела уже со счетом 50-0! Могли ли они замахнуться на рубеж в 100 очков? Запросто. Но Новую Зеландию подвела точность. Из 15 занесенных попыток регбисты в черном смогли реализовать лишь восемь. Потому только 91 балл в актив «Олл Блэкс».

Итак, похоже, июнь для Новой Зеландии – время крупных побед и беспощадных разгромов. Под каток уже попала команда Самоа, а впереди три матча против Британских и ирландских львов. «Лайонс» пока выступают из рук вон плохо, проигрывая клубным командам. Так что у «Олл Блэкс» есть все шансы пополнить свой славный список кругленьким счетом.