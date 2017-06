Чемпионы или самозванцы? Почему Лев привез в Россию «детский сад»

«Советский спорт» рассказывает о сборной Германии на Кубке конфедераций, которая предстанет на турнире в обновленном и непривычном виде.

Объявление состава сборной Германии по футболу на Кубок конфедераций изрядно озадачило и даже расстроило многих российских болельщиков. Любители футбола, собиравшиеся вживую понаблюдать за игрой действующих чемпионов мира, на словах готовы были отказаться от данной затеи.

Причина лежит на поверхности. Из всей заявки бундесманншафт только три игрока (Маттиас Гинтер, Шкодран Мустафи и нынешний капитан Юлиан Дракслер) входили в коллектив триумфаторов 2014 года, и те были в Бразилии далеко не на первых ролях.

All smiles for Germany as they charm local fans in spectacular surroundings at the #ConfedCup 🇩🇪😃🤳

➡️ https://t.co/w9LvCsD0DJ pic.twitter.com/8uKVhwIeoN