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Чемпионы или самозванцы? Почему Лев привез в Россию «детский сад»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Чемпионы или самозванцы? Почему Лев привез в Россию «детский сад»

«Советский спорт» рассказывает о сборной Германии на Кубке конфедераций, которая предстанет на турнире в обновленном и непривычном виде.

Объявление состава сборной Германии по футболу на Кубок конфедераций изрядно озадачило и даже расстроило многих российских болельщиков. Любители футбола, собиравшиеся вживую понаблюдать за игрой действующих чемпионов мира, на словах готовы были отказаться от данной затеи.

Кадетский корпус

Причина лежит на поверхности. Из всей заявки бундесманншафт только три игрока (Маттиас Гинтер, Шкодран Мустафи и нынешний капитан Юлиан Дракслер) входили в коллектив триумфаторов 2014 года, и те были в Бразилии далеко не на первых ролях.

Что ни говори, такой выбор Йоахима Лева нанес чувствительный удар по престижу и репутации турнира, который пройдет с 19 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

В полной мере его не смог сгладить даже приезд в Россию португальцев во главе с Криштиану Роналду и монолитной чилийской сборной, ведомой Артуро Видалем и Алексисом Санчесом, которая уже успела сыграть товарищеский матч с подопечными Станислава Черчесова (1:1).

Читатели «Советского спорта», несмотря ни на что, оценивают шансы немцев на Кубке конфедераций весьма оптимистично (главное слово на букву «Р» - Репутация).

Голосование: Кто выиграет Кубок конфедераций-2017?

Но первые выводы о реальной силе подчеркнуто молодого и экспериментального состава дружины Лева можно будет сделать только 19 июня. В ближайший понедельник сборная Германии стартует на турнире: ее ожидает встреча с австралийцами.

Пока же уместно лишь задуматься, какие мотивы двигали тренером, сформировавшим в мае именно такую команду:

Вратари: Бернд Лено («Байер»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («ПСЖ»).

Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Д), Йонас Хектор («Кельн»), Бенджамин Хенрихс («Байер»), Джошуа Киммих («Бавария»), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Рома»), Никлас Зюле («Бавария»).

Полузащитники: Эмре Джан («Ливерпуль»), Керем Демирбай («Хоффенхайм»), Диего Демме («РБ Лейпциг»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Леон Горецка («Шальке»), Себастьян Руди («Бавария»), Ларс Штиндль («Боруссия» М), Лерой Зане («Манчестер Сити»).

Нападающие: Юлиан Брандт («Байер»), Сандро Вагнер («Хоффенхайм»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Амин Юнес («Аякс»).

Кубок конфедераций – не самоцель для немецких звезд

Сразу стоит оговориться: Йоахим Лев при всем желании не смог бы выставить в России проверенный, чемпионский состав с полей Бразилии.

Филипп Лам, Бастиан Швайнштайгер и Мирослав Клозе сошли с корабля, Мануэль Нойер получил серьезную травму в скандальном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» (перелом левой стопы).

Герою финала ЧМ-2014 Марио Гетце диагностировали редкое заболевание, связанное с нарушением обмена веществ: его дальнейшая карьера, и без того зашедшая в тупик, находится под большим вопросом.

Марко Ройс, недавно перенесший операцию на крестообразных связках, сможет вернуться на поле только в 2018 году. Есть повреждения и у Томаса Мюллера (большой палец правой руки), и у Жерома Боатенга (бедро).

И все же нет сомнений в том, что если бы на повестке дня стоял лозунг «победа любой ценой» - в Россию приехали бы и Месут Озил, и Тони Кроос, и Сами Хедира, и Матс Хуммельс.

Можно предположить, что Лев провел серию консультаций со своими лидерами, по итогам которых было решено санкционировать отдых или время для планового лечения всем желающим.

Разумеется, состав сборной Германии через год, на мировом первенстве, будет совершенно иным.

Расширение обоймы

Немецкая команда (U-23) ярко проявила себя в олимпийском Рио-де-Жанейро. На Играх-2016 подопечные Хорста Хрубеша дошли до финала, где уступили бразильцам лишь в серии пенальти.

Очевидно, Лев решил предоставить новому поколению большую сцену (в рамках отдельно взятого, скоротечного соревнования), и наиболее яркие солисты смогут рассчитывать на еще больший кредит его доверия. В частности, речь идет о лидерах «Хоффенхайма» и «Лейпцига», громко заявивших о себе по ходу последнего сезона бундеслиги.

Напомним, контракт Йоахима Лева с Немецким футбольным союзом действует до 2020 года, и его авторитет, прочность позиций никак не будут зависеть от результата команды на Кубке конфедераций.

Тренер вполне может себе позволить смелые эксперименты, конечная цель которых – вписать в свою игровую модель (которая чаще всего выражается в модной ныне схеме 4-2-3-1) как можно большее количество футболистов. Если Ройс, Гетце и Озил в решающий момент окажутся недоступны - их должны быть готовы полноценно заменить Брандт, Штиндль и Зане.

Конечно, не все новички и условные дублеры сборной получат в России достаточное игровое время, но сам Лев по ходу турнира и сопутствующих тренировок сможет оценить их возможности и потенциал на ближайшие годы.

Страховка перед мундиалем

Выше мы уже рассказали о многочисленных травмах, настигших под занавес сезона ключевых немецких «сборников». Не стоит забывать и о банальной усталости: те же Кроос и Хедира 3 июня играли друг против друга в финале Лиги чемпионов.

Участники Кубка конфедераций-2017 получат минимальное время для восстановления перед началом очередного клубного сезона, а значит, опасность повреждений или спада физических кондиций перед чемпионатом мира для них существенно возрастет.

Используя на менее ответственном турнире полурезервный состав, Лев, помимо всего прочего, снимает с ключевых футболистов сборной избыточную нагрузку, стремясь минимизировать риски. Ну а базовые игровые связи в «немецкой машине» представительского класса отлажены уже давно.

Ориентировочный состав сборной Германии:


Календарь сборной Германии на групповом этапе Кубка конфедераций:

19.06 Австралия – Германия. 18:00, Сочи

22.06 Германия – Чили. 21:00, Казань

25.06 Германия – Камерун. 18:00, Сочи

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