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Всему виной амбиции. Почему Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед»?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Криштиану Роналду
Криштиану РоналдуФото: Gettyimages.ru

Сегодня появилась информация, что нападающий мадридского «Реала» принял решение покинуть чемпионат Испании.

Согласно сообщениям СМИ, руководство «сливочных» попытается отговорить 32-летнего игрока сборной Португалии от смены клубной прописки. В стане «бланкос» предлагают футболисту тщательно обдумать этот вопрос после окончания Кубка конфедераций.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, в случае, если Роналду не откажется от ухода из «Реала», клуб запросит за него 400 млн евро.

Ранее стало известно, что португалец подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 14-ти млн евро. Сам Роналду категорически не согласен с обвинениями со стороны блюстителей закона и считает это оскорблением. Многие отмечают, что именно поэтому Криштиану принял решение уйти из «Реала». Это все, что мы знаем на сегодняшний день. Теперь давайте разбираться.

Оказывается, португалец, ко всему прочему, недоволен поведением «Реала». Как заявил источник, близкий к окружению игрока, Криштиану не чувствует поддержки и защиты со стороны своего клуба.

Здесь напрашивается обычный вопрос – неужели 32-летний взрослый человек настолько ранимый, что может взять и уйти из клуба, в котором провел восемь лет? К тому же, если ты законопослушный гражданин, то зачем обращать внимания на такие вещи?

Почему, например, тот же Лионель Месси или Неймар не уходят из «Барселоны»? Они ведь тоже побывали в судах по аналогичному делу. А может скандал с уклонением от уплаты налогов лишь повод выбить себе более выгодный контракт? 

Теперь о другом – если Роналду действительно оскорблен и хочет уйти из «Реала», то куда он отправится?

Как отмечалось выше, «Реал» потребует за своего бомбардира 400 млн евро. Кто станет платить такую сумму, кроме китайских клубов? Кроме того, Роналду сейчас 32 года. Сколько он еще проиграет на высоком уровне – неизвестно. Да, все сейчас подумали о «Манчестер Юнайтед», но возвращение на «Олд Траффорд» маловероятно.

Почему?

Во-первых, Роналду не очень хорошо разошелся с Жозе Моуринью, когда последний уходил из «Реала». Мы знаем, что из себя представляет португальский специалист. Вряд ли он станет менять свою точку зрения ради трансфера своего соотечественника.

Во-вторых, на какой позиции будет играть любимчик фанатов «Манчестера»? Очевидно, что он давно играет центрфорварда. Сейчас на это место претендует Маркус Рэшфорд. К тому же, клуб собирается пригласить Альваро Морату из «Реала». А еще не забывайте о Златане Ибрагимовиче.

Конечно, ради такого мастера стоит поменять все планы. К тому же, «Юнайтед» сорвет настоящий куш на футболках Роналду. Но тут другой вопрос – станет ли?

В-третьих, сможет ли «Манчестер» составить конкуренцию китайским клубам, которые не упустят возможность пригласить нападающего. Да, сам Роналду не согласится на переезд в Азию, но есть ведь, например, «ПСЖ».

СМИ, кстати, писали об интересе к португальцу со стороны этого клуба. Очевидно, в чемпионате Франции намного проще поддерживать высокий уровень игры, чем в английской премьер-лиге. При всем уважении к лиге 1, Англия – самый сложный чемпионат, и с этим не поспоришь.

Сейчас говорить о чем-то конкретном не приходится. Роналду, как настоящий профессионал, сконцентрирован на Кубке конфедераций. Возможно, он передумает, но ему нет никакого смысла уходить из «Реала», который сейчас является лучшим клубом Европы. Две победы в Лиге чемпионов – тому подтверждение.

Очевидно, португалец не собирается прекращать борьбу с Месси за индивидуальные награды. А теперь подумайте, получится у него это с «Манчестер Юнайтед»?

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