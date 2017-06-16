Боже, храни короля! Пеле приехал в Россию и пообещал нам финал чемпионата мира

Пасмурный московский день. Это уже стало нормой для лета 2017 года. По Моховой мимо Красной площади проносятся автомобили. Мимо пробегают прохожие – москвичи, гости, туристы. Они , конечно, задерживаются на пру минут, чтобы поинтересоваться, что же происходит за огороженной территорией в сотне метров от Красной площади, но ненадолго. Времени на столицу отведено не так много, чтобы просто стоять и смотреть за металлические ограждения.

А ведь стоило подождать всего минут пять-семь и пробегающие мимо люди поняли бы в чем весь сыр-бор. Они бы узнали темнокожего престарелого человека, выходящего из затонированного минивэна, подъехавшего к Манежной площади. Его невозможно не узнать. Он такой один. Даже, если вы не любитель футбола, вы его видели – он с всех голубых экранов нашей страны рекламировал ароматный бразильский кофе, названный в его честь.

Король футбола

Конечно, это был Пеле. В Россию приехал король футбола! Звание почти официальное. Вот и Эдсон Анарнтис ду Насименту (так на самом деле зовут Пеле, если кто забыл) вынужден произносить официальные речи. Почти официальные. По статусу так положено. Слава Богу, остается место для того бразильского юмора, которым славится народ, подаривший нам лучшего футболиста в истории футбола.

- Я знаю, чего ждет весь мир, говорит Пеле. – Но я должен всех разочаровать. Я не смогу сыграть на предстоящем чемпионате мира. У меня была травма бедра и мне сделали операцию. Они заменили мне бедро. Поэтому я не смогу выйти на поле. Я помню 1958 год. Тогда свой первый матч я провел именно против вашей команды. Именно тогда мне начало везти. Я никогда этого не забуду.

На этом шутки кончились. Во всяком случае, российским футбольным болельщикам приходится мечтать, что Пеле дальше не шутит. Просто король футбола принялся в свойственной ему манере сыпать прогнозами.

- В последний раз я был в России давно, но я рад, что вернулся сюда. Через год Россия примет чемпионат мира. Надеюсь, что я приеду, посмотреть, как это будет. Еще я надеюсь, что в финале турнира сыграют сборные России и Бразилии.

Здесь важно понимать, что у Пеле, как у прогнозиста, в мире особенная репутация – ходит поверье, что его прогнозы никогда не сбываются. Вот нам и остается надеяться не на то, что Россия сыграет в финале с Бразилией, а на то, что наших футболистов в решающем матче будет ждать другой соперник. Это будет лучшей ошибкой Пеле для нашего футбола. Ради этого мы в финале даже готовы проиграть. Наверное готовы. Если до этого дойдет, мы все будем думать совсем по-другому.

Финал: Россия - Бразилия

Это, конечно, шутки. Но, как обычно, в каждой шутке есть доля правды. Король футбола не лукавил насчет операции на своем бедре. На самом деле их было две. Первая – неудачная. Во время второй операции Пеле заменили часть тазобедренного сустава имплантом. Теперь он может ходить, но не без помощи со стороны.

В России Пеле самостоятельно не сделал ни шагу. Во всяком случае мы этого не заметили. Из автомобиля, хоть это и пытались скрыть секьюрити, прикрывая короля футбола огромными черными зонтами, Пеле выходил лишь при помощи со стороны. До сцены лучший футболист в истории шел, да нет, не шел - ковылял (и это видно на видео) опираясь на своих товарищей и трость. Во время мероприятия он стоял, облокотившись на стул.

Черт побери, да одному Богу известно, как 76-летний человек, добившийся в футболе больше, чем любой из игроков на этой планете, находит где-то внутри себя мотивацию лететь за тысячи километров от солнечной родины, чтобы под проливным дождем улыбаться в камеры за день до старта Кубка конфедераций, который пройдет без его команды, за год до старта чемпионата мира. В чем его мотивация, если многие наши игроки не могут заставить себя выйти на поле за свою команду и отдаться игре на все сто процентов? И это на домашнем для них турнире!

God save the king

Это, как же сильно надо любить футбол, чтобы с больным бедром, не имея возможности передвигаться самостоятельно, выходить на сцену, улыбаться, шутить по поводу своего здоровья, обещать приехать на чемпионат мира и выпускать в небо разноцветных голубей, а потом еще минут десять-пятнадцать раздавать автографы, пока поток молодых любителей футбола, которые бразильцу только в правнуки годятся, не иссякнет. А потом еще коммерческие мероприятия. А потом еще банкет, на котором, кровь из носу – нужно появиться. А потом еще…

И этих «а потом» в жизни Пеле бесконечное множество. Вряд ли королю футбола дадут остановиться хоть на минуту. Нам, конечно, хочется, чтобы они приехал в Россию и на чемпионат мира, и потом- на какое-нибудь другое мероприятие. Но и пожалеть его тоже можно.

Англичане придумали футбол, в который лучше всех играл бразилец. Вот и эта английская фраза сейчас, когда бразилец стоит в паре метров от тебя, как никогда уместна –Боже, храни короля! Короля футбола!

