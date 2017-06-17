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Андрей Орловский: Я должен доказать фанатам, что еще не сдулся

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Орловский: Я должен доказать фанатам, что еще не сдулся
Фото: Фото из личного архива

В субботу в Сингапуре состоится турнир UFC Fight Night 111. В одном из поединков бывший чемпион UFC в тяжелом весе белорус Андрей Орловский сразится с экс-обладателем титула М-1 поляком Марчином Тыбурой.

В интервью американской прессе перед схваткой Орловский пообещал своим фанатам, что выложится на все сто процентов в октагоне.

Второе пришествие Андрея Орловского в UFC было удачным. Он одержал четыре победы подряд над Бренданом Шаубом, Антонио Силвой, Трэвисом Брауном и Фрэнком Миром. Белорус был одним из главных претендентов на титульный поединок. Однако, после череды побед Андрея преследует черная полоса. Он проиграл четыре последних поединка в сильнейшей лиге мира, причем досрочно. Стипе Миочич, Алистар Оверим и Фрэнсис Нганноу одержали победы техническим нокаутом, а Джош Барнетт победил Орловского сабмишеном.

- Я проиграл последние четыре поединка и должен заново строить свою карьеру в ММА. Перед поединком с Марчином Тыбурой я отлично потренировался. Думаю, бой против поляка будет отличным для меня.

Я решил провести свой тренировочный лагерь во Флориде, чтобы быть поближе к своей семье. Усиленно занимался борьбой с тренером Стивеном Мока. Также я занимался с тренером по кикбоксингу Фернандесом, который сейчас работает с Хорхе Масвидалем. К бою готов хорошо. Меня ждет настоящий тест. В первую очередь, мне нужно быть умным в своих тренировках и быть в хорошей физической форме. Во Флориде тренировки длились более двух часов. Я настолько усердно тренировался, что во время спаррингов менял по шесть-семь футболок. Надеюсь, что мне удалось выучить что-то новое.

Соперник Орловского Марчин Тыбура в свое время сделал себе хорошую карьеру в промоушене М-1. Он стал чемпионом организации в тяжелом весе и побеждал таких спортсменов, как Шабан Ка, Константин Глухов, Маро Перак, Дамиан Грабовски и Денис Смолдарев. В UFC он выступает с 2016 года. В сильнейшей лиге мира он провел три поединка: проиграл единогласным решением Тимоти Джонсону и одержал победы нокаутами над Виктором Пештой и Луисом Энрике Барбосой.

- Тыбура молод. У него отличные навыки работы в стойке. Сейчас я нахожусь в не том положении, чтобы выбирать себе соперников. Конечно, хочу драться с бойцами из топ-5, с лучшими из лучших. Но я дерусь в UFC, и если боссы промоушена решили, что я должен драться с Марчином в Сингапуре, то значит так и надо. Это схождение старого и нового поколения. В поединке я должен доказать, что не сдулся. Очень важно показать запоминающийся бой для моих фанатов. Я выложусь на все 100 процентов в октагоне. 

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Сергей Ващенко
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