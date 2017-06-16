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Что прячет Черчесов? Как сборная России последний раз тренировалась перед КК

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Что прячет Черчесов? Как сборная России последний раз тренировалась перед КК
Фото: РФС

Сначала сборная России дружно играла в гандбол, а затем пряталась от журналистов всеми возможными способами.

Сначала к Мутко, потом на поле

В 15:55 закончилась пресс-конференция Владимира Габулова и Станислава Черчесова, а уже через час сборная России в полном составе вышла на первую тренировку в Петербурге. Изначально занятие должно было пройти на стадионе «Санкт-Петербург», но накануне его перенесли в Академию «Зенита». Наверняка чтобы не портить новый газон. Или не подвергать его лишнему риску, потому что бутсами его в общем-то никто и не топтал еще.

Новозеландцы, кстати, в том же положении: они тоже не тренировались на стадионе матча открытия. У них даже преимущество: сборная гостей хоты бы прогулялась по арене, наши в полном составе впервые приедут на Крестовский остров только в день игры. Кстати, Новая Зеландия вообще не тренировалась в пятницу: сначала была информация, что им запретили занятие на «Петровском», но главный тренер нашего соперника позже уточнил, что никакой проблемы не было, а тренировку не провели, чтобы футболисты были свежее.

Перед тем, как зайти на поле, каждый из игроков сборной России подходил к Виталию Мутко, здоровался за руку и отправлялся на газон. Через благословление от вице-премьера и главы РФС прошли все игроки и члены тренерского штаба. После этого тренировка началась: 22 футболиста работали в основной группе, Игорь Акинфеев тренировался отдельно вместе с Гинтарсом Стауче.

«Президент о нас говорит – мы не безразличны!» Черчесов – о матче открытия КК

Гандбол или не гандбол?

Аналитики телеканала «Матч ТВ» обнаружили повышенный зрительский интерес к Кубку конфедераций, поэтому руководство канала решило оперативно изменить сетку вещания.

Пострадал мужской гандбольный отборочный матч России и Черногории к Евро-2018: вместо него в прямом эфире «Матч ТВ» покажет церемонию открытия, а затем запустит предматчевую студию, разогревающую старт Кубка конфедераций. Гандболистов можно будет посмотреть в записи уже после матча против новозеландцев. 

Станислав Черчесов как будто чуть оправдывался перед гандболом и дал футболистам после пробежки именно гандбольное упражнение на небольшом участке поля. Причем забивать мячи можно было только головой, усложненная версия.

Лучше всех в этой игре себя проявили вратари: мощные спасения случались почти в каждой атаке. Федор Смолов часто передерживал мяч и терял его в простых ситуациях, но вряд ли ошибки в ручном мяче в итоге скажутся на его попадании в стартовый состав: нападающий «Краснодара» – самая главная действующая сила россиян в атаке.

– Покажите нам, кто из них Смолов, – обращаются к российским журналистам коллеги из Японии.

– Вот тот, бородатый? – указывая на Ерохина, восхищаются азиаты. Не дождавшись ответа, гости с Востока ушли на дальнюю часть трибун и долго наблюдали за тренировкой Акинфеева.

«Сигнал ужаса не подтвердился». Россия защищалась, Мутко говорил на трех языках

Бумага-щит

Через 15 минут после начала тренировки представители ФИФА попросили журналистов покинуть трибуны. Но не все репортеры были довольны таким развитием событий: большая часть иностранных коллег лишь минутой ранее приехала на тренировку с пресс-конференции Черчесова и Габулова.

Но волонтеры и охранники настояли и попросили всех удалиться. А сотрудники стадиона бумагой даже заклеили дверь, через которую журналисты могли бы увидеть продолжение тренировки. Что же скрывает Черчесов, никто лишний так пока и не узнал. Видимо, в матче против Новой Зеландии мы увидим что-то невероятное.  

После открытой тренировки сборная России полностью оградилась от журналистов.

Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport)

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