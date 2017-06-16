Почему ЦСКА может вообще никого не покупать

Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин называет позиции, которые ЦСКА необходимо укрепить.

ЦСКА так долго живет в режиме ограниченного кадрового ресурса, что к этому уже привыкли. И кажется, что никто ему не нужен – есть все. И даже Дзагоев, который рано или поздно вернется в привычную колею. К слову, потери Дзагоева весенний ЦСКА даже не заметил, что говорит о могучем потенциале и стабильности. Весной это была лучшая команда чемпионата – по организации игры, качеству атак, надежности обороны.

Звучит странно, но ЦСКА действительно может обойтись без усиления стартового состава. Но основную обойму надо расширять. В противном случае его ждет очередная провальная осень, когда перегруженные организмы футболистов дадут сбой, что выльется в эпидемию травм и функциональную яму. То, с чем каждый ноябрь сталкивался Леонид Слуцкий, грозит и Виктору Гончаренко. Если клуб вновь не придет тренеру на помощь.

Оборона

Через пару дней братьям Березуцким стукнет по 35. Ближайшему резервисту Игнашевичу через месяц будет 38. Дедушка!.. О необходимости омоложения обороны ЦСКА впервые заговорили, наверное, когда Кутепов и Джикия еще участвовали в юношеских турнирах, и с тех пор говорят об этом каждое трансферное окно. А ветераны спокойно себе играют и планируют играть дальше. Недавно все трое продлили контракт с клубом еще на год.

Конечно, ЦСКА не помешает еще один центральный защитник. Но можно обойтись и без него. Больше того, в чемпионате России Березуцкие и Игнашевич могут играть еще лет пять. Падение скорости и выносливости они компенсируют безупречной сыгранностью и тактикой 3–5–2, где интервалы между защитниками гораздо меньше, чем в классической расстановке. Объем работы распределяется не между двумя, а между тремя игроками.

В прошлом сезоне ЦСКА пропустил меньше всех – 15. Это 0,5 гола за матч. Новая модель сделала оборону крепче и мобильнее. Братья Березуцкие, которым вроде как пора слушать лекции по тренерскому мастерству, стали лучшими среди всех центральных защитников по выигранным верховым единоборствам; Васин – шестой. А Игнашевич в последнем матче играл с переломом и забил гол. Вот такие пенсионеры. Не стареют ни фига.

Полузащита

Единственное, что не получилось у Гончаренко при переходе на модель 3–5–2, – позиция левого латераля. Но это проблема кадровая, а не тактическая. За несколько месяцев слева сыграли пять разных исполнителей. Самый интересный вариант – Головин. Функционал позволят играть хоть латераля, хоть нападающего. Но из-за травм Дзагоева Александра пришлось вернуть в центр. Будет здоров Дзагоев – Головин будет играть левого латераля.

В остальном средняя линия не имеет изъянов. Она блестяще ведет игру, перестраивается, меняет режимы. Новый тактический штрих – выход из обороны через длинный пас. ЦСКА – третий в премьер-лиге по этому показателю (53 за матч). За длинным пасом – освоение территории. Не проходит быстрая атака – развивается позиционная. Ранневесенний ЦСКА имел определенные трудности. А поздневесенний сочинял комбинации лучше всех.

За бортом остались Миланов и Тошич. Оба весной пробовались левым латералем. Другой позиции в этой модели для них нет: в центре играть не могут, а справа Фернандес даже с покалеченным носом сильнее. Они больше не рассматриваются как игроки стартового состава. Как ближайшего резерва – само собой. То есть кто-то на лавке есть (если не продадут Тошича, что давно напрашивается), уже неплохо. А рядышком – молодежь.

Атака

Весной ЦСКА чаще всех выходил на ударную позицию. Гончаренко позже рассказывал, что сначала была задача выстроить оборону, затем – атаку. Выстроил. К концу сезона образовалась ударная связка – Витиньо – Чалов. Первый имеет лучший показатель по ударам за 90 минут – 4,8. Второй уступает в точности только Будковскому – 56%. Уход Ионова атаку не обесточил. А на замене есть Оланаре. Пока не вписался. Но кто знает.

Чалов с пятью весенними голами стал одним из главных открытий сезона. И чем дальше, тем меньше тревоги, что он повторит судьбу Базелюка. Именно в модели 3–5–2, с двумя форвардами, Чалов чувствует себя прекрасно. У него есть все необходимые навыки, налажено взаимопонимание с полузащитой. Кстати, именно его Гончаренко наигрывал в основе на зимних сборах. Но в марте почему-то ставка была сделана на других.

Добро пожаловать в мир парадоксов. Который год трубим о том, что ЦСКА нужно усиление, а на деле все вроде как в порядке. Хотя здесь надо четко понимать, о чем речь – о стартовом составе или об основной обойме. С первым у армейцев проблем нет. С этим составом можно бороться за чемпионство. Но второй фронт, даже если это будет Лига Европы, обязывает приобрести хотя бы двух исполнителей в защиту и на фланг.

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