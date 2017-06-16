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Посол Германии Рюдигер Фон Фрич: Успех нашей сборной в слаженной игре

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Посол Германии в России Рюдигер фон Фрич
Посол Германии в России Рюдигер фон ФричФото: «Советский спорт»

Посол Германии в России Рюдигер фон Фрич посетил редакцию «Советского спорта», где ответил на вопросы журналистов.

«ЛЮБИМЫЙ ФУТБОЛИСТ – УВЕ ЗЕЕЛЕР»

– Насколько сейчас в Германии велик интерес к Кубку конфедераций, учитывая то, что Йоахим Лев везет на этот турнир не первый состав?
– Интерес немецких болельщиков направлен на чемпионат мира. Кубок конфедераций еще не совсем устоявшая спортивная традиция. Но думаю, многие фанаты футбола понимают, что это интересный подготовительный этап к ЧМ–2018. Почти уверен, что и в России подобное отношение к этому турниру.

Если я правильно проинформирован, немецкое телевидение будет показывать все матчи турнира, а не только игры с участием нашей сборной. Большой интерес к турниру проявляют немецкие спортивные обозреватели. Хотя я предполагаю, что болельщиков будет не так много, как в будущем году.

– Какие большие футбольные мероприятия посещали лично вы?
– Начну с того, что первый турнир, за которым я пристально следил, – это чемпионат мира 1966 года. В 60-е годы у моих родителей не было телевизора, и я боялся, что меня не пустят в спорт-бар. Но мой двоюродный брат, он был чуть постарше, брал меня с собой. Игры, которые посещал уже на стадионе, – ЧМ-2006 в Германии. Ощущения, конечно, непередаваемые. Когда был послом в Польше, ходил на матчи Евро-2012. Сопровождал канцлера Меркель на матче Германия – Греция в Гданьске. Я был поражен ее неподдельным интересом к футболу, она очень эмоционально реагировала на острые эпизоды.

Игра, от которой остались грустные впечатления, – Германия – Италия. Это не очень приятные воспоминания в моей дипломатической карьере, так как мне пришлось поздравлять с победой моего итальянского коллегу.

– Можно ли сказать, что Ангела Меркель по-настоящему болеет и внутренне через себя пропускает все происходящее на поле?
– Безусловно. Есть фотография, на которой мы изображены вместе в тот момент, когда наша сборная забила гол. Ее радость была неописуема.

– Кто ваш самый любимый немецкий футболист за всю историю?
– Это зависит от того, на какие годы выпадает твой самый яркий интерес к футболу. У меня это были 60-е годы: тогда блистал Уве Зеелер. Второй мой любимый футболист – Ханс Тильковски, он был вратарем, я его любил, потому что сам когда-то стоял на воротах. 

«В ГЕРМАНИИ ЗНАЮТ «СПАРТАК», «ЗЕНИТ», ЦСКА»

– А из советских футболистов кто-нибудь вам нравился?
– Два года назад я принимал участие в одной конференции, на которой показывали фильм о матче между ФРГ и СССР в 1955 году. Это знаменитая игра, Советский союз обыграл Германию со счетом 3:2. И я тогда задумался, что бы я мог сказать на том мероприятии. Я рассказал, что в то время первые контакты с СССР для меня символизировали три человека. Это были Юрий Гагарин, Валентина Терешкова и Лев Яшин. Произнося это, я посмотрел в зал и увидел женщину, которая после этих слов буквально засияла. Позже выяснилось, что это была Валентина Яшина.

Валентина Тимофеевна радовалась этому, поскольку в очередной раз ей подтвердили, насколько значим был Лев Яшин не только в своей стране, но и в мире.

– Вы следите за российскими футбольными клубами? Насколько они популярны в Германии?
– В Германии знают «Спартак», «Зенит», ЦСКА. Особенно последние две, так как они выиграли в свое время Кубок УЕФА. Последняя игра, на которой я присутствовал, – ЦСКА – «Байер».

Сам я болею за «Фортуну» из Дюссельдорфа. Это команда моего детства. Мои дети надо мной потешаются: они не понимают, как можно болеть за клуб, который не выигрывал серьезных титулов.

– Все ли матчи сборной Германии на Кубке конфедераций в Казани и Сочи вы собираетесь посетить? И были ли вы уже в этих городах?
– Матчи группового этапа мне не удастся посмотреть. У меня распланирован график встреч работе. Но 2 июля я освободил время, думаю, какую-нибудь игру в Москве или в Санкт–Петербурге удастся посетить.

«НЕ СРАЗУ ПОНЯЛ, ПОЧЕМУ МЕНЯ ПОСТАВИЛИ НА ВОРОТА»

– Играете ли вы сами в футбол?
– Мальчишкой я фанатично играл в футбол. В один прекрасный день ребята решили поставить меня на ворота. Я, кстати, не сразу понял, почему они так хотят. Но я с большим удовольствием был вратарем. Еще я любил играть в гандбол под открытым небом. Жаль, сегодня этот вид спорта исчез. Кроме того в детстве я занимался фехтованием – это тоже один из моих самых любимых видов спорта.

– Одна из главных проблем в футболе – расизм на трибунах. Как сейчас в Германии обстоят с этим дела?
– Я убежден, что Россия прекрасно проведет свой домашний чемпионат мира. Мы с моим коллегой, который отвечает за вопросы культуры в посольстве, встретимся с представителями Немецкой футбольного союза. Все самые важные проблемы, в том числе и борьба с расизмом, также будут обсуждаться.

Со своей стороны, мы внесем вклад. Но основная задача будет лежать на вашей стране. Если Россия покажет себя гостеприимной и толерантной, то этот чемпионат будет очень успешным.

Во время столь масштабного спортивного мероприятия внимание мировой прессы будет приковано не только к футболу, а ко всей стране в целом. Большую роль играет поведение самой команды. Я сейчас имею в виду сборную России, которая могла бы призвать болельщиков отказаться от расистских выкриков. Это был бы правильный шаг.

Футбол не отвечает за политику, но в то же время спорт находится не в каком-то безвоздушном пространстве. Это нужно учитывать.

– Девиз сборной Германии – 11 игроков, 80 миллионов сердец, одна команда. Эти слова для вас что-либо значат?
– Насколько я понимаю, это неофициальный девиз, его выбрали сами болельщики путем голосования. И мне он очень нравится.

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