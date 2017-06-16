Построили два стадиона и мост. Как Петербург подготовился к Кубку конфедераций

В субботу Петербург примет матч открытия Кубка конфедераций. «Советский спорт» рассказывает, почему турнир сделал город гораздо лучше.

Стадион и тренировочная площадка

Санкт-Петербург – единственный город, где стадион появился прямо к Кубку конфедераций. Конечно, так вышло не специально: арену должны были открыть еще в 2009-м, но строительство очень затянулось. Зато теперь у города есть огромный и новый стадион, расположившийся в парке на Крестовском острове.

Но это не единственный спортивный объект, который появился к Кубку конфедераций. Еще в спальном районе Петербурга реконструировали тренировочную площадку «Турбостроитель», которую после чемпионата мира отдадут детям для занятий футболом – успешной школе «Зенит». Она не относится к футбольному клубу, и до реконструкции «Турбостроителя» у нее не было своего постоянного стадиона.

Яхтенный мост к стадиону на Крестовском

Кроме спортивной инфраструктуры, существенно расширилась и городская. Например, в Приморском районе – развивающемся и одном из самых комфортных в Петербурге – появился Яхтенный мост. Он соединяет Парк 300-летия Петербурга с Крестовским островом, по нему до стадиона можно дойти за 10 минут. А еще город не потратил на него ни копейки, потому что для его строительства объединились частные компании города.

Новые трамваи

К Яхтенному мосту болельщики поедут с комфортном: теперь по улице Савушкина от метро «Черная речка» и «Старая деревня» ходят новые трамваи. Раньше тут ездили не самые новые составы, зато теперь в них можно даже заряжать мобильный телефон.

Когда туристы заходят в трамвай, их приветствуют на «футбольном маршруте» на двух языках. Он везет до Яхтенной улицы, оттуда до моста всего пять минут. Проезд на трамвае в день матча бесплатный.

Как Москва подготовилась к Кубку конфедераций

Бесплатный транспорт

Пешком от ближайшего метро до стадиона придется идти не меньше 20 минут: когда погода хорошая, такой путь доставит только удовольствие. Если нет желания ехать на метро, город запустил 5 автобусных маршрутов, которые довезут до автобусной станции (от нее до стадиона 15 минут). Доехать можно от аэропорта, Площади восстания, метро «Выборгская», «Петроградская» и «Чкаловская».

А маломобильные группы болельщиков смогут воспользоваться бесплатными велорикшами.

Навигация и украшение города

Кто решит пройтись по парку, действительно получит удовольствие. По пути можно сфотографироваться рядом с красивым фонтаном, а, если выйти заранее, покататься на аттракционах. По всему парку висят указатели на русском и английском, есть информационные стойки, туалеты и бесплатный вай-фай.

Кстати город еще и украсили по-футбольному: скульптуры, клумбы и цветочные композиции в виде футбольных мячей.

Краткий путеводитель по городам Кубка конфедераций

Паспорта на границе и фан-зона

Паспорта болельщиков выдают по всему городу, в том числе в торговом центре у Яхтенного моста, рядом с «Петровским» и около стадиона «Санкт-Петербург» – если кто-то все же не получил паспорт раньше. А для иностранцев пункт выдачи есть даже на государственной границе! Если кто-то потерял или забыл свой экземпляр, ему тут же напечатают дубликат – и можно будет попасть в Россию.



Петербург – единственный город, где будет работать фан-зона. На Конюшенной площади год назад за Россию болели хоккейные фанаты, теперь же сюда могут прийти все, кто хочет поддержать футболистов.

Что прячет Черчесов? Как сборная России последний раз тренировалась перед Кубком конфедераций