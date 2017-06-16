Есть ли у России сборная? Пять интриг Кубка конфедераций от Евгения Ловчева

Эксперт «Советского спорта», лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев выделил пять интриг Кубка конфедераций.

1.

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ ЖИВ?

Когда мой родной «Спартак» осенью 1976-го вылетел в первую лигу, еженедельник «Футбол» - это было воскресное приложение «Советского спорта» - написал: «Народная команда умирает». То же самое совсем недавно говорили о российском футболе. Это засилье легионеров, не позволяющее раскрываться нашим молодым игрокам, отсюда и низкий рейтинг сборной. Она упала на дно ямы – на 63-е место! И дело не сдвинется с мертвой точки, пока мы не начнем растить футболистов.

До матча с венграми у сборной Черчесова, по сути, не проглядывался костяк. Об игре лучше вообще промолчу. Однако две последние встречи посеяли оптимизм. Даже президент России Владимир Путин это отметил на «Прямой линии» - мол, с венграми и чилийцами неплохо сыграли, а наш главный тренер вообще сказал, что команда поднялась на новый «левел».

Поэтому в первую очередь интересно, и не только мне, но и всем болельщикам, как наша сборная, витрина футбола, будет играть на Кубке конфедераций? Какую команду слепил Черчесов? Не ложный ли это оптимизм?

2.

НЕ УДАРИТ ЛИ ПИТЕР В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ?

Посчитайте, сколько крупных футбольных турниров принимала наша страна. В СССР – это молодежный чемпионат мира-1985, Олимпийские игры-1980, где футбол был не на первых ролях. В новой российской истории мы видели финалы Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в Лужниках, но это отдельные матчи, пусть и организованные по высшему разряду. Кубок конфедераций – первый турнир, который пройдет в России. И осрамиться в глазах спортивной и не только общественности не хотелось бы. Что беспокоит в первую очередь? Стадион «Санкт-Петербург». Столько вокруг его строительства было скандалов и шуму. Нет сомнений в том, что трибуны приведут в порядок, зрителям создадут максимум комфорта. А вот поле… «Зенит» считает, что стал заложником нового газона, потерял там очки, которых не хватило, чтобы пробиться в Лигу чемпионов.

На питерском стадионе ведь состоятся самые важные матчи – открытие турнира и финал. И если поле подкачает, то не исключаю, что англичане опять затянут до боли знакомую песню: «Отдайте чемпионат мира нам, у нас для этого все готово».

3.

ВСТРЕТЯТСЯ ЛИ В ФИНАЛЕ ЗАПИСНЫЕ ФАВОРИТЫ - ГЕРМАНИЯ И ЧИЛИ?

Меня приглашали на жеребьевку турнира в Казань. Там я сфотографировался со Стасом Черчесовым и Йоахимом Левом. Оказалось, они давние знакомые. Еще тогда главный тренер сборной Германии сказал, что привезет на Кубок конфедераций молодую команду, чтобы обкатать ее. Но даже в экспериментальном составе немцы – фавориты. Чтобы там ни говорили.

А сборную Чили мы могли недавно видеть на новом стадионе ЦСКА. И если бы судья засчитал чистый гол Видаля, то настроение у российских болельщиков было бы совсем другим. Вовсе не оптимистическим.

Меня потряс Алексис Санчес. Одним движением ноги отрезал наших защитников, забросив мяч им за спину. Высший пилотаж! Да, чилийцы потом проиграли в Румынии 2:3, не удержав перевес 2:0. Но ведь у них удалили капитана Меделя, поэтому в концовке они устали и пропустили два мяча. Тем не менее чемпион Южной Америки – команда экстра-класса.

В финале я вижу Германию и Чили, пусть они и попали в одну группу. А Португалию – не вижу.

4.

Насколько аутсайдеры отстают от фаворитов?

Говорят, что в футбол научились играть все. Вот и хочется посмотреть, какова дистанция между записными фаворитами – а это сборные Германии, Чили, Португалии, Мексики и аутсайдерами или, как модно теперь говорить, андердогами. К ним я отношу Австралию, Новую Зеландию, Камерун (хоть он и чемпион Африки) и, увы, наших.

О немцах и чилийцах я уже рассказал. Португалия – это команда-загадка. Да, чемпион Европы, да в ее составе мегазвезда Криштиану Роналду. Но на Евро-2016 во Франции португальцы лишь один раз победили в основное время. А в группе – вообще никого!

Смотрел на прошлой неделе товарищеский матч в Мельбурне Австралия – Бразилия. Насколько же беспомощно выглядели хозяева. Они были разгромлены 0:4. Ухитрились пропустить уже на восьмой (!) секунде. Дорогие мои, это ж не хоккей.

Не хочу давать прогноз на выступление сборной России. Но пока у нее статус аутсайдера. Давайте вспомним, когда она в последний раз побеждала на крупных турнирах. Пять лет назад – на Евро-2012 разгромила чехов, 4:1. А после, на том же Евро-2012, чемпионате мира в Бразилии и Евро-2016 были лишь ничьи и поражения. И очень мало поводов для радости. Разве что 1:1 с англичанами, когда Василий Березуцкий в конце сравнял счет.

5.

ЗАСВЕРКАЕТ ЛИ ЗВЕЗДА КРИШТИАНУ РОНАЛДУ?

Безусловно, приезд на Кубок конфедераций, где некоторые сборные собираются экспериментировать, мегазвезды Криштинау Роналду добавляет турниру особый колорит. Ныне капитан португальцев и мадридского «Реала» на гребне славы. Он главный бомбардир, рекордсмен и победитель Лиги чемпионов. Он в центре налогового скандала. На его месте я бы вытащил из кармана эти деньги и отдал бы в испанскую казну.

Если в клубе Роналду – бог, царь и герой, то в сборной его звезда светит менее ярко. А иногда и тускло. Конечно, мы умилялись, когда он, получив в финале Евро-2016 с французами травму, от бровки дирижировал командой. Но на поле его не было. Да и сборной России особых неприятностей Роналду не доставил. Хотя мы с португальцами встречаемся регулярно.

Посмотрим, что покажет Криштиану на нашем турнире. И особенно в матче против наших.

Вспоминаю, как больше четверти века назад прилетел в Москву Марадона. На личном борту. Чуть ли не ко второму тайму матча Кубка чемпионов «Спартак» - «Наполи». Он вышел на замену и показал «кто есть ху». Не зря переполненные «Лужники» мерзли на морозе. Дождались звезду. Спартаковцев сразу прижали к воротам, лишь чудом удалось сохранить ничью 0:0. А по пенальти наши выиграли. Стас Черчесов не даст слукавить. Он отразил один мяч, правда, не от Марадоны. А первый удар доверили Валерию Карпину.