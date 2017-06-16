«Лев схватил Пеле за шиворот и говорит: «Знакомься – это будущая звезда»

Первым человеком, которого увидел Пеле, когда вышел из автомобиля рядом с Красной площадью, была Валентина Яшина – вдова легендарного советского голкипера Льва Яшина.

Я Пеле Валентину Тимофеевну, как и ее знаменитого супруга, связывают теплые дружеские отношения. Не удивительно, что первым делом король футбола поцеловал руку Валентине Яшиной, приобнял ее, опираясь на свою трость, и поинтересовался, как дела. Валентина Тимофеевна не стала вываливать на дорогого гостя вся тяжесть положения российского футбола, а просто ответила, что все хорошо.

Чуть позже, когда началась официальная часть, она подарила Пеле пожизненный пропуск на новый стадион «Динамо», который уже совсем скоро примет своих первых зрителей. Потом на сцену вышли внуки Валентины Тивомфеевны и Льва Яшина Василий и Наталья, которые подарили бразильцу винтажный коричневый кожаный мяч с памятными надписями.

- Валентина Тимофеевна, сегодня вы в очередной раз встречаетесь с Пеле. Можете рассказать как вы познакомились?

- Это было давно. В 1958 году – на чемпионате мира в Швеции. Бразильская команда вместе с нашей советской сборной тогда жила в одном отеле. Тогда я приехала в Швецию только к финальным играм вместе с группой туристов из нашей страны. Я позвонила Льву, сообщила, что мы прибыли в страну. Он сказал, чтобы я приезжала. Я приехала к ним в гостиницу. Войти можно было только с заднего входа. Он меня встретил. По пожарной лестнице мы поднялись наверх, где все ребята покуривали, что бывает. Мимо, почему-то снизу, бежал мальчишка лет 17-ти с виду. Это был Пеле. Лев так, за шиворот, схватил его, остановил и говорит : «Знакомься – это будущая звезда футбола». Познакомились, и Пеле побежал дальше. Вот и все знакомство. Потом мы встречались много раз, и в Швеции, и в Москве, еще где-то – уже даже забыла – давно было. Со Львом они очень подружились, и очень часто потом встречались: и в сборных СССР и Бразилии, и в сборной мира на столетие футбола. Это были дружные, приятные встречи…

- Когда вы впервые увидели этого «мальчишку», что-нибудь в нем привлекло ваше внимание?

- Абсолютно ничего в нем меня не удивило – обыкновенненький черненький мальчик. Остановился – поздравкались и разошлись. Никакого разговора – ничего. Надо сказать, что у Льва о Пеле потом не осталось после первой игры против сборной Бразилии никаких воспоминаний – ему не удалось забить ни одного гола, хоть Бразилия и победила со счетом 2:0. В СССР тогда играл Виктор Царев, которому поручили опекать Пеле. Он славился тем, что был очень дисциплинированным, очень жестким, цепким. Он не дал Пеле ни разу коснуться мяча. Вроде бежит Пеле, а за ним тихонько рысцой бежит Царев. Пеле бежит на мяч, и только хочет принять его, как Виктор обгоняет его и выбивает мяч в другую сторону – отдает его своему. Пеле тогда, как мне говорил Лев, не произвел никакого впечатления. Только в следующих матчах он смог себя проявить.

- Сейчас молодому футболисту стоит забить пару голов, подписать новый контракт, как он становится звездой. Пеле выиграл три чемпионата мира, забил больше тысячи голов. За это время он как человек как-то поменялся?

- Нельзя говорить, что Пеле выиграл эти чемпионаты мира – выигрывала вся команда. С ним играли очень хорошие футболисты. На самом деле, тогда все они были обычными, нормальными людьми – без зазнайства. Это сейчас у них всех есть яхты, чуть ли не острова собственные, получают огромные деньги. А тогда даже звезды получали деньги очень небольшие. Особенно наши, конечно. Но и в других странах не было таких миллионов, как сейчас. Деньги не придают классности футболистам. Это только развращает их. Это отвлекает их – они перестают получать от футбола удовольствие. Наши ребята в то время получали очень небольшие деньги, но все равно боялись, как бы их не вытурили из команды – они хотели играть, получали удовольствие от игры. Современных футболистов с ними, конечно, не сравнить.

- Яшин – это не только сборная СССР. Это еще и «Динамо». Клуб спустя год вновь возвращается в премьер-лигу. Знаю, что вы следите за командой. Каким видите будущее своего любимого клуба?

- Трудно сказать. Сейчас, конечно, возьмут новых игроков. Я весь сезон ходила на домашние матчи «Динамо» в Химках. Но понимаете, в чем дело – соперники все были слабые – клубы ФНЛ. Я всегда езжу на футбол с Владимиром Пильгуем. Как-то спросила у него, как они будут играть в премьер-лиге, как они будут выглядеть на фоне остальных? Он ответил, что где-то в серединке «Динамо», может быть, и будет. Но сейчас команда, конечно, - не та, что должна играть в премьер-лиге. Многие игроки ушли – играет одна молодежь. Может это пойдет на пользу молодым игрокам – практику получат. Но, что будет с клубом – трудно сказать, я не профессионал.

- Многие ушли, но некоторые все же остались. Среди них – Антон Шунин, который, наконец, стал первым номером. Многие называют его чуть ли не наследником Яшина в «Динамо».

- Да, Шунин мне всегда нравился. Я за него очень болела. В одно время он блеснул –даже в сборную взяли. Но в следующем году у него что-то не пошло. Это не только от него зависело, а от всей команды. Но всю вину возложили на него. Я всегда, когда приходится бывать в детских футбольных школах, я говорю: «Ребята, если вы ошибаетесь – это не заметно – не забил и все. Но, когда пропускает гол вратарь – это заметно. Вы должны встать на защиту своего вратаря». Я обычно привожу пример – тоже с чемпионата мира в Швеции. Тогда сборная играла с Англией. Льва подбили. Очень сильно Он даже потерял сознание. Я тогда еще была в Москве – слушала и очень волновалась. Наконец-то он встал и отыграл весь матч. Англичане так и не смогли забить. Тогда нельзя было делать замены. Поэтому Лев остался в воротах, а ребята встали стеной и близко никого к нашим воротам не пропускали.

- Тогда наши выиграли и прошли дальше.

- Да, это была повторная, решающая игра с англичанами. Мы выиграли. Так что, выручайте друг друга, особенно – вратарей. Ты не забил – среди десяти полевых игроков этого не заметно. Но, если пропустит вратарь – это видно. Когда мы ехали обратно поле того матча, Лев спрашивал меня: «Как мы,? Выиграли или проиграли?» После игры! Он потерял сознание, еле пришел в себя и был сосредоточен только на мяч – ничего вокруг себя не видел. Поэтому я говорю – защищайте вратаря. Поддерживайте его. Еще один пример – игра с «Динамо» из Тбилиси. «Динамо» из Москвы выигрывало со счетом 4:0. Потом Лев столкнулся с защитником, пропустил гол. Растерялся – пропустил еще три и первый тайм закончился со счетом 4:4. В раздевалке он плакал и ждал, что его сейчас выгонят из команды – домой. К нему подошел Костя Бесков, похлопал по плечу и сказал: «Не боись, Лев, сейчас я выйду и им забью». Вышел и забил – «Динамо» выиграло со счетом 5:4. Берегите вратарей.