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14:7 в пользу Уорда. Американские СМИ предсказывают поражение Ковалева

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
14:7 в пользу Уорда. Американские СМИ предсказывают поражение Ковалева

«Советский спорт» изучил мнения американских журналистов и экспертов в области бокса на предмет прогноза на предстоящий бой россиянина Сергея Ковалева и американца Андре Уорда.

Журнал «Ринг» опросил 21 специалиста и инсайдера: 14 экспертов, работающих в издании, назвали победителем предстоящего боя Уорда, а семеро поставили на победу Ковалева.

Среди авторов журнала «Ринг» счет получился 8:6 в пользу американского боксера.

Эксперты «Ринга»:

Даг Фишер:

Победа Ковалева, UD*

- На мой взгляд, Ковалев с явным перевесом выиграл первый бой. Андре был конкурентоспособен во второй половине, но не доминировал настолько, чтобы отдавать ему итоговую победу. Уверен, что оба боксера будут лучше готовы на этот раз. Они внесут коррективы, но их стиль за семь месяцев кардинально измениться не может. Шансы есть у каждого. Но Ковалев лучше Уорда.

UD – единогласное решение судей
SD – раздельное решение судей
MD – спорное решение судей
TKO – техническим нокаутом

Майкл Розентал:

Победа Уорда, UD

- Я был одним из тех, кто предсказал победу Уорда. Он является отличным боксером, хотя и не доминирует так, как это делал в 2011 году на турнире Super Six. Ковалев проявил себя лучше, чем я полагал. Но что это значит? Я все равно ставлю на победу Уорда. Он – умный боксер. Теперь он знает, как нужно победить Ковалева и обладает всеми качествами, чтобы это сделать. Это будет настоящая победа. Очевидная. Без споров.


Брайан Харти:

Победа Уорда, UD

- Считаете меня ненавистником, но я думаю, что вторая встреча будет куда ужаснее, чем первая. Я думал, что Ковалев выиграл первый бой. Он может попытаться стать умнее, но, скорее, он перейдет на «темную сторону», что не принесет успехов, а сыграет на руку Уорду. Ненависть сыграет против Ковалева и Уорд его нейтрализует. Вторая часть всегда уступает оригиналу, а тут и начало получилось паршивым.

Майк Коппинджер:

Победа Уорда, UD

- Ковалев не в себе. Он оправдывается, что перетренировался перед первым боем. Уорд нанес ему чувствительно поражение и теперь «засел» в голове русского. Трудно сказать, так ли это на самом деле, но Уорд - более целостный боец. У Ковалева будут шансы выиграть бой, но Уорд сможет их нейтрализовать. Он четко мыслит, а Ковалев борется с гневом. Так что, на этот раз у судей разногласий не будет.

Том Грэй:

Победа Ковалева, SD*

- Думаю, что прошлый бой с Уордом стал хорошей школой для Ковалева. У российского боксера превосходное мышление, чувство дистанции и времени, с которым Уорд не справлялся в первой части боя. Сомневаюсь, что Ковалев повторит свою ошибку. Уорд – блестящей боец, но на этот раз Ковалев – эмоциональный фаворит. Однако бой окажется близким.

Рон Борхес:

Победа Ковалева, TKO9*

- Корректировки внесут оба боксера. Уорд уже испытал на себе силу Ковалева. Это был плачевный опыт. Ковалев знает, как использовать свое преимущество. Он обладает огромной силой и он более искусен, чем кажется на первый взгляд. Уорд – прекрасный боксер, но он не смог причинить Ковалеву никакого вреда. Это станет для него проблемой и в матче-реванше. Ковалев утверждает, что он много поменял после первого боя. Полагаю, так оно и есть. Он добьется положительного результата.

Норм Фронхельм:

Победа Ковалева, SD

- Бой будет близким, а точнее, очень близким. Ничья будет оптимальным исходом, но учитывая прошлогодний судейский скандал, этот фактор станет достаточным, чтобы чаша весов склонилась в пользу Ковалева. Это не значит, что его победа вызовет споры. Ковалев будет опасен, как и раньше, когда правой опрокинул Уорда. Дважды одну и ту же ошибку Ковалев не совершит. И не отпустит Уорда с крючка. Подбородок у американца крепкий. Бой дойдет до конца, но Ковалев сделает достаточно для победы.

Мартин Мулкахи:

Победа Уорда, UD

- Ставил на Ковалева в первом бою. И был бонус в виде нокдауна. У Уорда больше возможностей измениться по сравнению с первым боем. Да, и подготовиться лучше. Ковалев, что называется, «попрет поездом», но против Уорда это не сработает. Ковалев окажется в ловушке. Бой будет близким. С той разницей, что без нокдауна. Преимущество Уорда составит очка три.

Том Гербаси:

Победа Уорда, UD

- Думаю, что Андре Уорд выиграл первый бой, и считаю, что второй будет проще. Ковалев будет заряжен на нокаут, а вместо этого станем быком для матадора Уорд. Нет сомнений в победителе.

Ли Гроувз:

Победа Уорда, UD

- Оба боксера - ребята опытные и проблем с эмоциями не испытают. Оба будут действовать рационально. Уорд найдет способ выиграть этот бой по очкам более убедительно, чем в прошлый раз.

Ансон Уэйнрайт:

Победа Ковалева, SD

- Прошлый бой оставил самые горячие споры за последние несколько лет. Мы знаем, что у Ковалева есть силы, чтобы нокаутировать Уорда, но американец - один из лучших бойцов мира в боксе на сегодня. У каждого будут свои момент. Уорд постарается сблизиться и нейтрализовать силу Ковалева. Ковалев будет агрессором. Дело дойдет до судейских карт и на этот раз победителем будет Ковалев в результате близкого, раздельного, а, может быть, и спорного решения.

Майкл Вудс:

Победа Уорда, UD

- В начале первого боя у Сергея Ковалева было преимущество в скорости. Он ловил Андре Уорда, который выглядел, как престарелый боксер. Затем, после нокдауна, Уорд проснулся. Он приспособился. Он стал более агрессивным. И преимущество Ковалева испарилось. Второй бой начнется с того, чем закончился предыдущий.

Джозеф Сантоликуито:

Победа Уорда, UD

- На этот раз не сомневаюсь в Уорде. Он понял свои ошибки, которые совершил в первый раз, и разберется с Ковалевым словно по шаблону.

Инсайдеры бокса

Роберт Диас:

Победа Ковалева, UD

- Этот бой получится более интересным, чем первый. Считаю, что оба извлекли уроки из той битвы и, конечно же, внесли необходимые изменения. Уорд хочет уверенно выиграть, а Ковалев - отомстить. Я поставлю на Сергея Ковалева, его агрессивный стиль. Он сохранит темп и давление, и выиграет по единогласным решением.

Ронни Шилдс:

Победа Уорда, MD

- Думаю, ничего не изменится. Многие думали, что Ковалев выиграл первый бой, но не я. У Ковалева был хороший второй раунд из-за нокдауна, но Андре потом быстро нашел ритм, и навязал Ковалеву свой стиль. Будет то же самое. Это будет  жесткий и очень некрасивый бой. Раздельным или спорным решением выиграл Уорд.

Лючиан Буте:

Победа Уорда, UD

- Ковалев приложит много усилий, чтобы удержать Уорда, но тот очень умен и адаптируется к чему угодно. Уорд победит со счетом 117-111.

Шон Гиббонс:

Победа Уорда, UD

- В первом бою Уорд был сонным первые несколько раундов. На этот раз Уорд будет бодрым и резким. Он точно знает, чего ожидать. Одномерные бойцы, такие как Сергей Ковалев, не переиграют Андре Уорда. Разница в скорости и рефлексах. Я вижу этот бой как продолжение последних семи раундов первого боя. Уорд внес коррективы и изменился. У Ковалева только один стиль. Уорд использует этот недостаток и выиграет.

Дюк Макензи:

Победа Уорда, UD

- Я с нетерпением ждал этого с момента первой встречи. Уорд победил Ковалева в своей игре, он превзошел более сильного человека в ближнем бою. Ковалев не может драться вблизи. У него длинные руки, поэтому он должен держать Уорда на расстоянии, а Уорд лучше двигается. Думаю, Уорд победит единогласным решением.

Донни Лалонде:

Победа Уорда, UD

- На этот раз Уорд перебосирует Ковалева. Сергей сделал достаточно для победы в прошлый раз, но Уорд найдет случай, где Ковалев остановился, и выиграть скучные раунды. Я предпочитаю стиль Ковалева, но я боюсь, что мы увидим Леонард-Дюран II.

Гэри Локетт:

Победа Уорда, SD

- Я думаю, что Ковалев выиграл первый бой. На этот раз мне очень хотелось бы увидеть справедливость, но я чувствую, что Уорд будет намного лучше, чем раньше. Он знает, чего ожидать. Уорд выиграет по очкам.

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