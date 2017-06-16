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Украинцы овацией встретили победу россиянина над литовцем (видео)

Сергей Расторгуев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Максим Бабанин
Максим БабанинФото: Gettyimages.ru

В Харькове стартовал 42-й чемпионат Европы по боксу, в котором свою первую победу одержала российская сборная.

Турнир начался с красочной церемонии открытия. Гостеприимные хозяева встретили спортсменов хлебом и солью. Зрители могли насладиться национальными украинскими танцами в исполнении профессиональных танцевальных коллективов. Прозвучал под сводами ДС «Локомотив» и гимн Евросоюза, который болельщики восприняли совершенно спокойно, без особых оваций.

Российскую сборную на открытии чемпионата представили два боксера: капитан команды Петр Хамуков и Бахтовар Низиров. Наших ребят зрители встретили также, как и другие команды – спокойно. Не было ни свиста, ни криков в адрес российских спортсменов. Аплодисментов удостоились лишь украинские боксеры.

Нужно отметить, что к сборной России, на этом чемпионате, пристальное внимание со стороны правоохранительных органов. Но как нас заверили организаторы, всё это сделано для безопасности российской команды.

Первым и единственным сегодня из российских боксеров на ринг, в категории свыше 91 кг, вышел Максим Бабанин. Соперником россиянина стал боксер из Литвы Мантас Валавикус. Максим полностью контролировал ход боя, одержав уверенную победу по очкам, за что получил громкие аплодисменты от украинской публики.

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