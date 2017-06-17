Все верят в Россию и Лева: эксперты ставят на сборные

В день старта главного футбольного турнира этого лета, «Советский спорт» начинает новую «Гонку за золотом».

Напомним, что именно так назывался наш специальный проект, в рамках которого ведущие футбольные журналисты нашей редакции делали реальные ставки на матчи российской премьер-лиги, соревнуясь в том, кто лучше сможет предсказать их исход. Тогда победителем оказался Артем Терентьев, удачнее всех ставивший деньги на матчи РФПЛ.



Новая серия «Гонки за золотом» будет динамичнее предыдущей, ведь на этот раз ставки принимаются на игры такого скоротечного турнира как Кубок конфедераций. Всего за две недели нашим экспертам предстоит сделать ставки на матчи трех туров группового этапа, полуфиналы, матч за третье место и финал. Условия конкурса почти не изменились. Каждому участнику проекта выдается сумма 2000 рублей перед каждым туром, которые он должен полностью потратить на выгодные, с его точки зрения, ставки на матчи Кубка конфедераций. В каждом туре группового этапа проводится по четыре матча. По окончанию тура подсчитываются результаты сделанных ставок, выигрыш направляется в банк игрока, а всем игрокам снова выдаются по 2000 рублей каждому. По итогам проекта лучшим признается тот участник, который накопит наибольшую сумму.

При этом, специально для турнира сборных мы отобрали экспертом, которые хорошо знакомы с игрой одной из сборных-участниц Кубка. Алексей Андронов в этом списке представляет Германию, Михаил Борзыкин - Россию, Дмитрий Гирин - Австралию, Артем Терентьев - Камерун, Степан Чаушьян - Чили, Юлия Яковлева - Португалию, а главному редактору Николаю Яременко досталась Новая Зеландия. К экспертам присоединился наш колумнист и блогер Отар Кушанашвили, который, возможно, будет болеть за Мексику (или за любую другую команду - как получится). И по традиции, в соревновании прогнозистов будет участвовать еще и компьютерный генератор случайных чисел - ему ничего не известно о составах и рейтинге команд, он выбирает ставки наугад.

Окончательные итоги «Гонки за золотом» мы подведем 3 июля.





Комментарий эксперта: Состав сборной Германии на Кубке конфедераций не располагает к ожиданию триумфа. Группу команда может пройти и на чистом классе, а дальше наверняка скажется разница в опыте и мотивации. Да и не с целью выиграть турнир Йоахим Лев призвал в состав абсолютных дебютантов. Задача немцев совершенно другая - проверить ближайший резерв. И куда важнее увидеть тех, с кем дальше будет не по пути, чем выделить для себя наиболее перспективных.

С точки зрения содержания игры - я жду от Йоахима Лева довольно смелых экспериментов, особенно в плане индивидуальных тактических заданий. Где, как не на таком турнире, разузнать, на что способны кандидаты в сборную, и насколько они универсальны?

Думаю, что Германии по силам добраться до финала (ниже полуфинала она не оказывалась с 2004-го), а дальше уж будет посмотрим, кто станет ее соперником. Очень бы хотелось посмотреть на матч с Россией - как раз такой состав сборной Германии многое прояснит относительно потенциала нашей команды. А через год - приедет совсем другая «бундесманншафт».

Ставки:



Россия (-1,5) – Новая Зеландия – коэффициент 1.92. Ставка 800 рублей (ставка сыграет, если сборная России выиграет с разницей в 2 и более мяча).

Португалия – Мексика – тотал больше 2, коэффициент 1.71. Ставка 500 рублей (ставка сыграет, если команды забьют более 2 голов за матч).

Камерун – Чили (-1) – коэффициент 2.0. Ставка 300 рублей (ставка сыграет, если сборная Чили выиграет с разницей в 2 мяча. Если же она выиграет с разницей в 1 мяч, то ставивший просто вернет свои деньги).

Австралия – Германия (-1,5) – коэффициент 2.14. Ставка 400 рублей (ставка сыграет, если сборная Германии выиграет с разницей в 2 мяча).

Комментарий эксперта: Чего я жду от сборной России? Главная задача на этот турнир и весь следующий год – сформировать костяк команды, насколько это возможно. Как только это произойдет, сразу наметится и прогресс в сыгранности. К сожалению, в предыдущих матчах этого не было из-за масштабной ротации Черчесова. За год сборная не нажила практически никакого кадрово-тактического потенциала. Ну, кроме модели с тремя центральными защитниками, что на самом деле мало о чем говорит.

Кубок конфедераций – неплохая, полезная репетиция, которая позволит лучше понять наш нынешний уровень. Не с Катаром играем. Вспышки в игре бывали и раньше. Но как сборная поведет себя на дистанции? Как по ходу турнира тренерский штаб будет распределять нагрузки? Есть ли тактическая вариативность? План Б? Вот на эти и не только вопросы я планирую получить ответы. Или хотя бы к ним приблизиться. Результат значения не имеет.



Ставки:

Россия – Новая Зеландия – П1, коэффициент 1.31. Ставка 500 рублей (ставка сыграет при любой победе первой команды).



Португалия – Мексика – тотал больше 1,5, коэффициент 1.42. Ставка 500 рублей (ставка сыграет, если команды забьют больше одного гола за матч).



Камерун – Чили – П2, коэффициент 1.58. Ставка 500 рублей (ставка сыграет при любой победе второй команды).



Австралия – Германия – П2 , коэффициент 1.43. Ставка 500 рублей.







Комментарий эксперта: На сборную Австралии все у нас обратили внимание, когда на ЧМ-2006 ее повез Гус Хиддинк, который по завершении турнира должен был возглавить сборную России. Смотрели, приглядывались, что за фрукт такой. Даже стали, как у нас водится, за австралийцев болеть (как вся страна начала резко болеть за «Челси», когда его купил Роман Абрамович). В итоге, когда Австралия дошла до 1/8 финала, общественность сочла Хиддинка годным.

Но Австралии я всегда симпатизировал на больших турнирах не после того случая. И не из-за Хиддинка. И даже не из-за прекрасных тамошних вин. Все проще - одно время в числе моих любимых футболистов был (хотя почему был, он и остается) Тим Кэйхилл - легенда австралийского футбола, долгое время бывший одним из лидеров «Эвертона». Так что сопереживал ему, а заодно и команде. Кэйхилл, кстати, сыграет на Кубке конфедераций. Так что выбора, кого поддерживать, у меня не осталось.



Ставки

Россия – Новая Зеландия – П1, коэффициент 1.31. Ставка 500 рублей.



Португалия – Мексика – обе команды забьют, коэффициент 2,00. Ставка 500 рублей.

Комментарий эксперта: И та, и другая команда располагают классной группой атаки. Поэтому - обе забьют.



Камерун – Чили – тотал меньше 1,5, коэффициент 2,98. Ставка 500 рублей (ставка сыграет, если в матче будет забито не более одного гола).

Комментарий эксперта: Травма, полученная Алексисом Санчесом, скажется на игре чилийцев. А Камерун - сборная крепкая, игра в обороне поставлена. Так что много голов не жду.



Австралия – Германия – команда 2 забьет 3 и более, коэффициент 2,43. Ставка 500 рублей.

font-size: 10pt;»>А вот тут вполне может быть и разгром. Верю, что Германия забьет три, а то и больше, и делаю на это ставку.



Комментарий эксперта: Не верьте камерунцам. Они здесь не для того, чтобы оправдать чьи-то надежды или отшлифовать схему перед чемпионатом мира, нет. И даже не для того, чтобы увидеть «Казань Арену» без встроенного бассейна, хотя это, безусловно, удивительное зрелище. Камерунцы приехали просто играть в мяч. Преимущественно ногами.

Из-за этой футбольной инфантильности Камерун, обладая сумасшедшим потенциалом, за пределами Африки ничего серьезного не выигрывал. А ведь мог – в 98-м, например. Наш Валерий Непомнящий тогда стал первым тренером, выведшим африканскую сборную в четвертьфинал чемпионата мира. В Камеруне его до сих пор помнят и чтят - есть и бар, названный в его честь, и улица.



Но за два года до того успеха на первую тренировку сборной к никому тогда еще неизвестному советскому тренеру приехало всего четыре человека. За месяц до турнира у камерунцев было четыре потрепанных мяча и легендарный Роже Милла, вернувшийся с первенства водокачки. А страну раздирал очередной экономический кризис.



И вот эта банда за семь минут до конца четвертьфинала с Англией вела 2:1. А потом снова заигралась – защитники увлеклись возможностью добить, казалось, сдавшихся англичан. И Камерун проиграл. Насколько глупо, настолько и талантливо. Он и на Кубке конфедераций, скорее всего, проиграет. Но это точно не будет скучно. А в этом и весь смысл.



Ставки:

Экспресс:

Россия – Новая Зеландия – П1, коэффициент 1.31.



Камерун – Чили – П1, коэффициент 6,06.

Ставка на экспресс – 1000 рублей, итоговый коэффициент 7,878 (ставка на экспресс сыграет только в том случае, если сыграют ставки на оба матча. Если хотя бы в одном случае прогноз не сбудется, сгорает вся ставка).

Экспресс:

Португалия – Мексика – Х, коэффициент 3.25.



Австралия – Германия – П2, коэффициент 1.43.



Ставка на экспресс – 1000 рублей, итоговый коэффициент 4,6475.

Комментарий эксперта: Если играют две команды, южноамериканская и европейская, и это не Италия, я всегда выбираю Южную Америку. Есть в игре южноамериканских сборных что-то живое, человеческое, настоящее, сумасшедшее, что ли. Вот и на Кубке конфедераций кроме нашей команды, что естественно, буду болеть за чилийцев. Шутка ли – выиграть два Кубка Америки подряд, причем один из них – юбилейный, с расширенным составом участников. Дважды в финалах была бита Аргентина с хваленым Месси в составе. Да за один тот факт, что Чили заставили Месси задуматься о завершении карьеры в сборной, сойти с ума и выкрасить волосы в белый цвет и забить все тело татуировками, они достойны уважения.

Об игроках и говорить не стоит. Гениальнейший Алексис Санчес, которого сейчас только за 100 миллионов продавать. Дикий и необузданный Артуро Видаль. Вечно молодой Клаудио Браво в воротах. И еще два десятка недооцененных игроков, которые приехали в Россию доказывать – они стоят много большего.



Ставки:



Россия – Новая Зеландия – тотал больше 2,5, коэффициент 1.88. Ставка 500 рублей.



Комментарий эксперта: Не люблю ставить на исход. Предпочитаю общее количество голов в матче. Постараюсь на Кубке конфедераций ставить именно на это. Новозеландцев Россия, конечно, должна обыгрывать, но может и удивить. В любом случае, от первого матча мы ждем града голов.



Португалия – Мексика – тотал меньше 2,5, коэффициент 1.62. Ставка 500 рублей.



Комментарий эксперта: Португалия еще на чемпионате Европы показала, что играет в закрытый и прагматичный футбол. Мексиканцы, несмотря на отсутствие звезд мирового уровня, - серьезные соперники, с которыми команда Криштиану Роналду сыграет в закрытый футбол.



Камерун – Чили – тотал больше 2,5, коэффициент 2.05. Ставка 500 рублей.



Комментарий эксперта: Чилийцы любят и умеют атаковать. Камерун, как большинство африканских команд, много пропускает, но старается и много забивать. Думаю, уж три мяча на двоих в этой встрече соперники точно забьют.



Австралия – Германия – тотал больше 2,5, коэффициент 1.63. Ставка 500 рублей.



Комментарий эксперта: При всем уважении к Австралии, здесь я надеюсь больше на бундестим. Почти уверен, что удачную ставку мне обеспечат именно молодые немецкие футболисты, которым есть что доказывать, которые не остановятся, забив два мяча.

«Нас не 11 человек, нас 11 миллионов», - такой девиз был у Португалии перед началом Евро-2016. Мощно. Ярко. Патриотично. В мире найдется мало стран, где абсолютно все жители смотрят футбол и обожают свою сборную несмотря ни на что.

Прошлое «Золотое поколение» так ничего и не добилось. Зато эта сборная способна завоевать еще пару титулов после Евро-2016. Сплав ярких звезд и звездочек восходящих – вот так создаются мощные чемпионские команды.

Таким сборным – боевитым, играющим и с характером, и с эмоциями, – всегда сопутствует удача.

Я уверена, что на Кубке конфедераций покажет себя не только Роналду, забивающий голы пачками, но и юные таланты вроде Желсона Мартинша и Андре Силвы. А Рикарду Куарежма много раз порадует своей выдающейся техникой.

Ждем прагматичного футбола, но в то же время переполненного эмоциями. Их поддерживают 11 миллионов. Для маленькой страны это повод для гордости, повод показать себя во всей красе и завоевать еще один трофей. Португалия обязательно выйдет в финал. Força Portugal!

Ставки:

Россия – Новая Зеландия – П1, коэффициент 1.31. Ставка 500 рублей.



Комментарий эксперта: Победа России. Сложно представить, что в игре против явного аутсайдера возможен какой-либо иной исход.

Португалия – Мексика – Х, коэффициент 3.25. Ставка 500 рублей.



Комментарий эксперта: Ничья, вероятнее всего результативная. Португальцы долго раскачиваются на крупных турнирах, и стартовые матчи в группах не всегда им удаются. Да и Мексика за последние месяцы прибавила – ни одной провальной игры.



Камерун – Чили – Х, коэффициент 3,95. Ставка 500 рублей.

Комментарий эксперта: Ничья. Камерун – темная лошадка. Состав не звездный, но и слабым его назвать нельзя. Чилийцы в последних товарищеских матчах смотрелись не очень хорошо, то ничьи, то поражения. К тому же в первом туре не сыграет первый номер чилийцев – Браво.



Австралия – Германия – П2 , коэффициент 1.43. Ставка 500 рублей.



Комментарий эксперта: Победа Германии. Какой бы состав ни привезла Германия на КК, австралийцев, судя по их матчу с Бразилией, должна обыгрывать с легкостью.

Комментарий эксперта: Есть известная и набившая оскомину шутка: «За наших болеть будешь? А потом за кого?» У меня есть серьезная симпатия к сборной, которая точно не пройдет дальше, чем российская команда – это сборная Новой Зеландии.

Во-первых, для этой прекрасной страны Кубок конфедераций - это уникальная возможность просто напомнить о себе. В мире футбола про них не вспоминают. Я вот с трудом откопал в памяти, как СССР и Новая Зеландия сражались на полях Испании в 1982 году.

Если новозеландские регбисты вызывают у соперников трепет, то новозеландские футболисты - лишь ироничную ухмылку. Группа у них такая – Океания. Вроде как какое-то факультативное дополнение к обязательным материкам. Даже Австралия и та к Азии переметнулась – вопреки всем географическим установлениям.

На прошлый Кубок конфедераций новозеландцы не попали, умудрившись проиграть сборной Новой Каледонии! Слышали про такого соперника? Соперника, кстати говоря, уровня Сан-Марино или Андорры!

Сильных игроков нет. А тренеру я бы недавно еще посочувствовал: в Москве закрыли любимое пристанище Данилевича и всех «синяков», обитающих в центре – рюмочную «Второе дыхание». Но теперь наставник новозеландцев Энтони Хадсон алкоголизм победил. По крайней мере, так говорят.

Ставки:

Россия – Новая Зеландия – тотал больше 2,5, коэффициент 1.88. Ставка 500 рублей.

Комментарий эксперта: Тут нет вариантов, абсолютно. Только победа!



Португалия – Мексика – 1Х, коэффициент 1.28. Ставка 500 рублей (ставка сыграет, если первая команда не проиграет).

Комментарий эксперта: Мексика приехала хорошим составом. Португалия явно едет повалять дурака. Возможны все варианты. Поставлю на непоражение чемпионов Европы.

Камерун – Чили – П2, коэффициент 1,58. Ставка 500 рублей.



Комментарий эксперта: Победа чилийцев. Просто мне они нравились всегда. Помню, как шел в 1981 году из Лужников после финала Кубка. Все двигались по узенькому коридору мимо конной милиции и скандировали: «Здесь вам не Чили!» Что это значит, я не понимал. Но чилийская тема быстро засела в голову.

Австралия – Германия – П2, коэффициент 1.43.

Комментарий эксперта: Победа Германии. Иоахима Лева я люблю вне зависимости от того, много ли игроков первого состава он привозит. Да и к чему проверять действующих чемпионов мира, когда в Германии есть человек 40 топ-уровня, которые готовы в любую секунду выйти за национальную сборную?



Комментарий блогера: Про Новую Зеландию я знаю не более, чем Андронов знает про группу «ВОYZОNЕ». Но это первый матч, ажитация... Выиграем как-нибудь, «с апокалиптическим блеском в горящих очах».

Португалию не обыграть, если только не накачаться транквилизаторами. Может быть ничья, если судья поставит пенальти.

Мексика - дерзкая шатия, а с дерзкими мы играем угодливо.

Итак, величайшим достижением будет одна победа, а после турнира Черчесов скажет: «Зато теперь все понятно».

Ставки:

Россия – Новая Зеландия – П1, коэффициент 1.31. Ставка 500 рублей.

Португалия – Мексика – П1, коэффициент 2.10. Ставка 500 рублей.

Комментарий блогера: выиграют португальцы, но насилу.



Камерун – Чили – П2, коэффициент 1,58. Ставка 500 рублей.

Комментарий блогера: победят чилийцы, конечно, они сильнее, как я сильнее любого из журналистов.



Австралия – Германия – П2, коэффициент 1.43.



Комментарий блогера: немцы есть немцы, они соберутся и побьют кенгуру.







Ставки:

Россия – Новая Зеландия – 0 голов в первом тайме, коэффициент 2.78. Ставка 500 рублей.

Португалия – Мексика – П2, коэффициент 3.74. Ставка 500 рублей.

Камерун – Чили – Х, коэффициент 3,95. Ставка 500 рублей.



Австралия – Германия – во втором тайме команда 2 забьет, коэффициент 1.33. Ставка 500 рублей.



