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«Спартак» нацелился на супернападающего, а «Арсенал» ждет Роналду (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» нацелился на супернападающего, а «Арсенал» ждет Роналду (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Ну, поехали!

Все готово к старту. В 18.00 (мск) Кубок конфедераций откроется матчем Россия – Новая Зеландия. На все игры турнира продано около 60% билетов, что неплохо, учитывая выставочный характер мероприятия.

А вчера в столицу прибыл Пеле.

Боже, храни короля! Пеле приехал в Россию и пообещал нам финал чемпионата мира


«Лев схватил Пеле за шиворот и говорит: «Знакомься – это будущая звезда»

Визит короля футбола, как его называют, а точнее, как он сам себя называет, – событие, безусловно, важное. Но нас интересует сборная России. Вчера на стадионе «Смена» наши футболисты провели предматчевую тренировку, в которой приняли участие все. Травмированных, слава богу, нет.

– Провели подготовку к турниру, как и планировали. Не только у нас, но и у других команд случаются травмы, нас они тоже не обошли стороной. Но сейчас в нашем составе – 23 человека, каждый из которых готов играть. Погода хорошая, стадион великолепный, поле починили. Ждем хорошего матча, – рассказал Станислав Черчесов.


Фото: РФС

Что ж, сегодня увидим, чего стоим.

Сводки межсезонья

Клубам премьер-лиги не до Кубка конфедераций – надо успеть подготовиться к сезону. Старт ранний – середина июля. А для кого-то, как для «Краснодара», ЦСКА и «Зенита», стартующих в еврокубковой квалификации, – еще и очень сложный, насыщенный.

«Спартак» трудится в Тарасовке. Приобретений нет, но слухи периодически взрывают информационное пространство. Вот стало известно, что красно-белые интересуются Канунниковым из «Рубина». Якобы вместо Зобнина, выбывшего, со слов самого игрока, до конца года. Что ж, супернападающий! И игрок фланга – смотря как использовать. С таким можно покорять любые вершины в Лиге чемпионов.

«Зенит» вникает в тренировочный процесс Роберто Манчини.


Тем временем предыдущий главный тренер Мирча Луческу требует от клуба выплаты неустойки в размере 4 млн. евро.


Тульский «Арсенал» ждет Криштиану Роналду. Нет, серьезно. Звезда мирового футбола заявила, что покидает «Реал». Цена вопроса – 400 млн. евро. Но разве все измеряется деньгами?

«Локомотив» в Австрии уже два дня. Вчера стало известно, что Майкон покидает клуб и продолжит карьеру в Турции.


«Ростов» одним из первых приступил к контрольным матчам – проиграл словенскому «Триглаву» (0:1). Команду пополнил Макеев, который всю предыдущую карьеру провел в «Спартаке». Впрочем, в «Ростове» сейчас в разгаре не только кадровая революция. У него появился новый спортивный директор – Алексей Рыскин и новый президент – Арташес Арутюнянц. Клуб обновляется полностью.

В ЦСКА все стабильно: работа кипит, слухи не просачиваются.

Почему ЦСКА может вообще никого не покупать


А «Краснодар» готовится к сезону на своей базе «Четук».


Накануне Смолов наконец-то поделился подробностями переговоров с дортмундской «Боруссией».

– Ближе всего к переходу в другой клуб был этой зимой. Я очень долго ждал перехода в «Боруссию», все трансферное окно шли переговоры. Сильно расстроился, когда не получилось. Ну а потом были китайцы, которым тяжело отказать. Это правда, что они предлагали больше 10 млн. евро в год, плюс было официальное предложение «Краснодару». И они, скорее всего, договорились бы, так как в моем контракте прописана сумма отступных. Но я понимал, что если соглашусь и пойду на этот шаг, вероятность в будущем попасть в Европу сводится практически к нулю, – рассказал Федор.

По словам лучшего российского нападающего, сейчас он сфокусирован на Кубке конфедераций, а дальше «как получится». Почему-то кажется, что первым на этот сигнал откликнется «Зенит». Вопрос – продаст ли «Краснодар».

Слуцкий в Англии

Леонид Викторович делится впечатлениями о жизни в Англии и работе в английском клубе.

Перевод – здесь.

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Михаил Борзыкин
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