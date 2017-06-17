Федор Емельяненко: Всегда стараюсь завершить поединок досрочно, победить красиво

Накануне состоялась телефонная пресс-конференция в преддверии поединка между россиянином Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом.

Российский спортсмен ответил на несколько вопросов журналистов.

Напомним, поединок состоится в рамках турнира Bellator 180 на арене «Мэдисон-Сквер-Гарден» 25 июня рано утром по московскому времени.

О ТРЕНИРОВОЧНОМ СБОРЕ

- На этот раз тренировочный лагерь прошел в Голландии. В прошлый раз я готовился в России с российскими тренерами, на этот раз больше занимался с голландскими. Мои спарринг-партнеры копировали стиль Мэтта Митриона. Подготовка прошла хорошо, травмы меня не беспокоили.

О МЭТТЕ МИТРИОНЕ

- Митрион принадлежит к высшему эшелону. Смотрел его бои, он может дать настоящий поединок и победить. Мэтт очень опасен. Как и любой боец я всегда стараюсь завершить поединок досрочно, победить красиво. Но не все зависит от меня. Не могу знать, как пойдет бой. Не скажу, что мой стиль как-то изменился. Просто я стал работать в стойке после того, как овладел ударной техникой. Но я по-прежнему делаю болевые и удушающие приемы.

О ПОЕДИНКЕ ПРОТИВ ФАБИО МАЛЬДОНАДО

- Сначала все шло правильно. За всю мою карьеру было два случая, когда я не увидел момент удара. Такое иногда случается. Думаю, что два раза за карьеру — это не так уж много.

О ДАЛЬНЕЙШЕЙ КАРЬЕРЕ

- Как и любой спортсмен хочу выступать как можно дольше. Как Бог даст. У меня контракт с Bellator, и, надеюсь, я его выполню.

О США

- Чувствую здесь себя хорошо. Буду тренироваться. Собираюсь купить детскую одежду для маленькой дочери, игрушки в подарок.

О «МЭДИСОН-СКВЕР-ГАРДЕН»

- Это легендарная арена. Но у меня нет трепета, как у других бойцов.