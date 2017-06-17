«Великий клуб с Ланкаширско–Йоркширской железной дороги»

Есть в мире футбола одна великая британская команда, которая берет начало не откуда-нибудь, а с железной дороги. Железнодорожники они или нет, решать самому читателю, но факт остаётся фактом: нечто вроде чуть позже образованной советской команды «Московско-Казанской железной дороги», попросту «Казанки», было и на островах: на рубеже 19-20 веков на Туманном Альбионе могла играть «Йоркширка». Ученик нашей Школы спортивного журналиста Евгений Алексеев уже не в первый раз пишет нам об аналогах московского «Локомотива».

Начиналось все с директивы руководства железных дорог (как впрочем, в большинстве подобных случаев) в далёком 1878 году, когда рабочие вагоностроительного завода «Ньютон-Хит», входящего в состав Ланкаширской- Йоркширской железной дороги, запросили разрешение и спонсорскую поддержку у своих работодателей на создание футбольной команды.





После того, как оно было с успехом получено, сформировалась команда «Ньютон Хит Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй». Свои матчи команда проводила на поле «Норт Роуд», расположенном неподалёку от вагоностроительного завода в «Ньютон-Хит». Состояние футбольного поля было неудовлетворительным, дренаж газона практически не работал, в общем, оно напоминало кусочек пустыря, неровного и каменистого летом и болотистого осенью. Из-за близости железной дороги стадион часто был окутан густыми облаками пара от проезжающих мимо поездов. На нём даже не было места для раздевалки, поэтому игроки переодевались в различных пабах на «Олдемской дороге», например, в пабе «Три короны» или в отеле «Ножницы», расположенных в паре сотен ярдов от стадиона.

Больше железную дорогу жизнь футбольной команды, которую назвали по имени района «Ньютон Хит», толком и не заботила. Хотя разве можно было сделать больше? Худо-бедно футболистам было, где играть, чем играть, и, наконец, все они имели право бесплатного проезда в поездах страны!

Поначалу команда встречалась с клубами других железнодорожных компаний. В сезоне 1883/84 «Ньютон Хит» подал заявку на участие в «Кубке Ланкашира». Это был первый сезон, в котором клуб сыграл официальный матч. Команда вылетела из Кубка уже в первом туре, проиграв резервной команде прошлогодних победителей Кубка Англии, «Блэкберн Олимпик», со счётом 7:2.

После этого руководство клуба решило, что кубок графства является слишком сложным турниром для молодой команды, и подало заявку на участие в турнире под названием «Переходящий кубок Манчестера и окрестностей». В сезоне 1884/85 «Ньютон Хит» достиг финала этого кубка с первой попытки. До самого финала команда забивала не менее 3 голов в каждом матче, включая матч первого раунда против «Экклз», который был переигран, так как тренерский штаб «Экклз» опротестовал третий гол, забитый игроками «Ньютон Хит». Однако к финальному матчу команда потеряла форму и уступила клубу «Херст» со счётом 3:0.

В сезоне 1885/86 «Ньютон Хит» выиграл свой первый трофей регионального уровня, став обладателем «Кубка Манчестера и его окрестностей». В 1886-ом году клуб принял решение о расширении и повышении своего статуса из «юниорского» в более «профессиональный». С повышением статуса клуба повысился и уровень игры и конкуренции так, как в сезоне 1886/87 «Ньютон Хит» впервые в своей истории сыграл в Кубке Англии. В первом раунде Кубка «Ньютон Хит» встречался с «Флитвуд Рейнджерс». Матч завершился вничью со счётом 2:2 к концу основного времени. Судья принял решение о продолжении матча в дополнительное время, но капитан «Ньютон Хит» Джек Пауэлл отказался играть и матч был прекращён. «Флитвуд» подал протест в Футбольную ассоциацию. Протест был удовлетворён и в следующий раунд прошли именно «флитвуды». После этого «Ньютон Хит» в знак протеста ушёл в добровольное «изгнание», отказавшись от участия в розыгрышах Кубка Англии до 1889 года.

В сезоне 1887/88 «Ньютон Хит» вновь выиграл «Кубок Манчестера и окрестностей».

Сам клуб оказался не самого высокого мнения о собственном уровне и в 1888 году не счел возможным войти в число основателей «Футбольной лиги» наряду с такими известными в то время командами, как «Блэкберн Роверс» и «Престон Норт Энд». Лишь подали заявку на вхождение, но получили отказ. После этого «Ньютон» стал одним из членов-основателей альтернативной лиги под названием «Комбинация». Первый сезон в регулярном чемпионате начался достаточно успешно, но уже в апреле 1889-го года «Комбинация» столкнулась с финансовыми трудностями и была распущена ещё до завершения сезона, хотя на момент роспуска «Ньютон Хит» занимал первое место в турнирной таблице. В этом же сезоне команда в очередной раз выиграла «Кубок Манчестера и его окрестностей».

Появлялось всё больше сторонников организации футбольного турнира между клубами разных городов, недостаточно сильных для вхождения в Футбольную лигу Англии. В 1889 году группа из 12 клубов («Бирмингем Сент-Джорджес», «Бутл», «Дарвен», «Гримсби Таун», «Лонг Итон Рейнджерс», «Кру Александра», «Ноттингем Форест», «Ньютон Хит», «Смолл Хит», «Сандерленд Альбион», «Уолсолл Таун Свифтс» и «Уэнсдей») сформировала «Футбольный альянс». В первом сезоне его существования «Ньютон Хит» финишировал на восьмом месте.





В следующем году произошло знаменательное событие. Клуб официально отказался от добавления «Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй» в своём названии. Железнодорожная компания перестала спонсировать команду, но большинство игроков все ещё составляли работники «Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй». Если игроки, многие из которых работали по-прежнему на железной дороге, продолжали иметь льготу в виде бесплатного проезда, то за аренду и за прочие расходы приходилось уже платить самим. Еще хуже стало, когда многочисленные жалобы соперников на состояние, с позволения сказать, газона вынудили клуб искать новое пристанище. Доходы были мизерные: команда играла неважно, зретили ходили на нее плохо.

Тем не менее, сезон 1892-го г. оказался успешным для «Ньютона» - команда заняла второе место, уступив лишь клубу «Ноттингем Форрест» и ограничившись лишь тремя поражениями за весь сезон. В этом же году произошло расширение «Футбольной лиги», которая объединилась с «Футбольным альянсом» и стала состоять из двух дивизионов. «Ньютон Хит» и «Ноттингем Форест» были приглашены в так называемый «Первый дивизион». В сезоне 1892/93 «Ньютон Хит» занял последнее место в турнирной таблице «Первого дивизиона» и чтобы сохранить своё место, клубу пришлось играть матч плей-офф против чемпионов «Второго дивизиона», клуба «Смолл Хит». Первый матч между командами завершился вничью, а в переигровке сильнее оказался «Ньютон Хит», которому удалось сохранить прописку в когорте сильнейших.





В 1893 году «Ньютон Хит» переехал на новый стадион «Бэнк Стрит» в Клейтоне, который находился неподалёку от химического завода. Говорили, что когда «Ньютон Хит» проигрывал, завод извергал едкие газы с целью дезорганизации игроков гостевой команды.

В сезоне 1893/94 «Ньютон Хит» вновь завершил чемпионат на последнем 16-м месте и вновь сыграл матч плей-офф, на этот раз уже с «Ливерпулем». «Хиты» проиграли и стали первым клубом в истории, вылетевшим во «Второй дивизион». Начиная с сезона 1894/95 «Ньютон Хит» выступал во Втором дивизионе, в котором ему пришлось играть на протяжении последующих 12 сезонов. Сложная финансовая ситуация, с которой столкнулся клуб в начале XX века, оказывала негативное влияние и на игровые результаты команды. В сезоне 1900/1901 «Ньютон Хит» финишировал только на 10-м месте чемпионата, проиграв 16 матчей при 4 ничейных результатах и 14 победах. Продажи билетов сокращались, долги клуба возрастали, и руководство приняло решение организовать благотворительный базар с целью сбора средств. Для выхода из кризиса игроки решили устроить так называемую распродажу. Банкротство уже казалось неотвратимым. Базар длился четыре дня, и на нём с целью привлечения большего внимания общественности стал присутствовать … пёс породы сенбернар, принадлежавший капитану команды Гарри Стаффорду.





На спину собаке был привязан ящик для сбора денег. Через несколько дней работы базара псу удалось сбежать, после чего его каким-то образом нашёл бизнесмен, исполнительный директор местного пивоваренного завода, Джон Генри Дейвис. Собака понравилась дочери Дейвиса, и бизнесмен решил выяснить, кому принадлежит животное, чтобы его купить. Стаффорд, после предложения, ответил отказом, и завязалась беседа, в ходе которой ему удалось уговорить Дэвиса вложить средства в «Ньютон Хит» и стать его председателем.

В итоге, они оба вложили в клуб £2000 и спасли команду от банкротства. Джон Генри Дейви впоследствии стал президентом клуба.

В ознаменование нового этапа в истории, 28 апреля 1902 руководство переименовало «Ньютон Хит» в … «Манчестер Юнайтед» (рассматривались также варианты «Манчестер Селтик» и «Манчестер Сентрал», но был выбран вариант именно «Манчестер Юнайтед»). Цвет футболок команды также был изменен с зелёного с золотым на красный с белым. Перемены пришли очень вовремя, так как сезон 1901/02 «Ньютон Хит» завершил крайне неудачно, финишировав на 15-месте и набрав лишь 28 очков.

В сезоне-1902/03 клуб играл уже под новым названием «Манчестер Юнайтед». Денежные вложения, а также несколько новых игроков дали команде новый импульс. «Юнайтед» выиграл 15 матчей в чемпионате и занял пятое место, набрав 38 очков. Затраты окупились сторицей, и в 1908 году команда стала чемпионом первого дивизиона, а в следующем году - обладательницей Кубка Англии, в финальной встрече победив «Бристоль Сити».





Таким образом, в муках рождался многократный чемпион и обладатель Кубка Англии, Великая команда, выигравшая Лигу Европы в текущем сезоне и множество других еврокубков за всю свою многолетнюю историю. А уж насколько она железнодорожная, каждый пусть решает для себя сам.