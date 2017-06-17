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Тренер за бортом! ТОП-5 известных спецов КХЛ, сидящих ныне без работы

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Тренер за бортом! ТОП-5 известных спецов КХЛ, сидящих ныне без работы

Обозреватель «Советского спорта» перечисляет целый ряд успешных российских наставников, оказавшихся не у дел в нашей лиге.

«В России мало, почти нет серьезных специалистов». Сколько раз мне за последние годы приходилось слышать эту фразу…

Да как же нет? Вы куда смотрите?! Другое дело, что у нас тренеры, даже уже громко заявившие о себе, доказавшие, что многое могут и находящиеся в расцвете сил… Вдруг оказываются за бортом хоккейной жизни. При этом в КХЛ успешно трудятся их коллеги из Финляндии, Латвии, Белоруссии…

Выходит, хороших тренеров в России нет, потому что они никому не нужны?

Я готов с ходу назвать пятерку специалистов, по поводу которых искренне недоумеваю – почему они без работы?!

1. Дмитрий Квартальнов

Три года кряду ЦСКА под руководством Квартальнова выигрывал регулярный чемпионат. Год назад армейцы бились в финале и выглядели в нем фаворитами. Да, взять Кубок Гагарина не удалось. И отчасти я могу понять разочарование московского клуба, разорвавшего с тренером контракт.

И что он больше никому не нужен? Пусть стиль 51-летнего Квартальнова многим кажется не слишком зрелищным и привлекательным.

Но зато сколько игроков тренер подготовил за последние годы для сборной страны – Телегина, Андронова, Зайцева, Любимова… Возможно, их берут в национальную команду не солировать в большинстве, а «таскать рояль» в меньшинстве.

Но я скажу, что за ребят из ЦСКА в сборной никогда не бывает стыдно. А вот лидеры порой могут и оплошать. И в этой железобетонной надежности армейцев – большая заслуга их тренера.

2. Владимир Юрзинов-младший

Вроде совсем недавно мы восхищались… Хотя даже нет, скорее недоумевали – как же так вышло, что собранный с нуля китайский новодел с ходу вышел в плей-офф, оставив за спиной такие крепкие команды, как «Сибирь», «Нефтехимик», «Автомобилист»…

Ведь я сам был свидетелем того, в каких невообразимых условиях комплектовался «Куньлунь» прошлым летом. Клубы КХЛ уже вовсю просеивали составы на предсезонных сборах.

А Владимир Юрзинов и Владимир Кречин собирали игроков с миру по нитке – из тех, кто не подошел другим нашим клубам. Да, в Пекине в итоге оказались довольно крепкие легионеры. Но я напомню, что и иностранцы были из тех, кто в остальные 28 команд КХЛ не пробился.

Я уж не говорю о китайских игроках, которым было необходимо уделять особое внимание и в обязательном порядке давать место в составе.

52-летний Юрзинов доказал делом, что при небольшом бюджете может с нуля сколотить в кратчайшие сроки боеспособный коллектив. Это ведь как раз то, что необходимо многим нашим клубам в непростые финансовые времена. И он тоже без работы. Парадокс!

3. Вячеслав Буцаев

Еще один сравнительно молодой 47-летний специалист с солидным послужным списком.

В 2011 году Буцаев с «Красной Армией» взял Кубок Харламова. Доказал – может работать с молодежью, с которой надо не просто добиваться результата, но и давать ребятам расти.

Через его руки в армейской молодежки прошли такие известные ныне форварда, как Кучеров, Гусев, Прохоркин…

Следующий важный этап в тренерской карьере – работа в ХК Сочи, где команду собирали с нуля. Денег и там было немного. Но, как и у Юрзинова, в первом же сезоне команда Буцаева вышла в плей-офф. А еще через год уже начала теснить в таблице привычных лидеров Запада – в сезоне 2015/16 черноморцы стали по итогам «регулярки» четвертыми в конференции.

Я уж не говорю о авторитете Буцаева, как игрока. Все-таки у него в активе и несколько сезонов в НХЛ, и золотые олимпийские медали, которыми не один из действующих российских игроков сегодня похвастаться не может.

4. Андрей Разин

Кто-то скажет, что 43-летний Разин - чересчур эксцентричный для элитной лиги тренер. А я отвечу, что нам как раз таких и не хватает. Очень скучно в КХЛ без Андрея! Особенно с учетом того, и его тезка Назаров остепенился и давно уже не «зажигает» на матчах…

Но главное, конечно, не в потрясающем чувстве юмора Разина. А в том, что веселость характера не помешала ему очень скрупулезно подойти к тренерской карьере.

Андрей ведь в КХЛ не спешил, не лез туда сразу. А начал сперва работать с детьми и прошел очень долгий путь прежде чем добрался до элиты. И только когда вывел «Ижсталь» в финал Братины, решил, что созрел для работы в главной нашей лиге.

Кстати, «Автомобилист» Разина был в позапрошлом сезоне (когда еще не испытывал проблем с финансами) очень неплох. Запомнился тем, что здорово пощипал будущего чемпиона – «Магнитку» - в первом раунде плей-офф.

5. Евгений Корноухов

Тренерскую карьеру Корноухов начал в ДЮСШ «Локомотив». Затем перебрался в родной Омск, где два года возглавлял молодежную команду «ястребов» и дважды завоевывал с ней Кубок Гагарина.

Последовало приглашение в главную команду – на роль помощника. И вот наконец еще два года спустя «Авангард» рискнул подписать с молодым тренером контракт наставника команды…

Договор был рассчитан на два года. И в своем дебютном сезоне в роли главного Корноухов завершил «регулярку» первым на Востоке! В плей-офф «Авангарду» не удалось пройти дальше полуфинала конференции. В упорнейшей борьбе «Салават Юлаев», который тогда возглавлял куда более искушенный в битвах на вылет боец Игорь Захаркин, оказался чуть-чуть сильнее.

После этого контракт с Корноуховым был расторгнут. И вот он уже год просидел без работы. И это в 45 лет!

P.SЯ мог бы легко продолжить и этот список. Но для начала, пожалуй, хватит. В следующий раз, когда будем заламывать руки, рассуждая о «скудных российских тренерских кадрах» давайте просто вспомним эти пять вышеупомянутых фамилий.


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