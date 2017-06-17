Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Емельяненко ниже Митриона, Нурмагомедов — Фергюсона. Рейтинг бойцов ММА

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Емельяненко
Федор ЕмельяненкоФото: «Советский спорт». Дарья Исаева

«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В июньском рейтинге произошло немало изменений.

По-прежнему лишь двое россиян находятся в топ-10 своих весовых категорий. Хабиб Нурмагомедов занимает шестое место в легком весе, а Магомед Бибулатов находится на десятой строчке в наилегчайшем дивизионе.

Рейтинг бойцов считается таким же образом, как и рейтинг ФИФА в футболе. Если побеждаешь сильного оппонента, получаешь больше очков. Побеждаешь слабого – получаешь мало баллов или вообще ничего не начисляется. Если не дерешься в течение двух лет – выбываешь из рейтинга.

МИРОВОЙ РЕЙТИНГ БОЙЦОВ ММА

Июнь

Тяжелый вес

Сергей Павлович после победы над Михаилом Мохнаткиным поднялся на семь строчек в обновленном рейтинге бойцов ММА.

На данный момент Павлович занимает 27-ю строчку. Таким образом, он обошел Федора Емельяненко, который расположился на 28-м месте.

Лучший в рейтинге, по-прежнему, чемпион UFC Стипе Миочич. Лучший из россиян — Александр Волков, который также выступает в UFC.

1. Стипе Миочич (США, 17 побед, 2 поражения)
2. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-6-1)
3. Алистар Оверим (Голландия, 42-15)
4. Кейн Веласкес (США, 14-2)
5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-5)
6. Марк Хант (Новая Зеландия, 13-10-1)
7. Джош Барнетт (США, 35-8)
8. Фрэнсис Нганноу (Франция, 10-1)
9. Деррек Льюис (США, 18-5)
10. Бен Ротвелл (США, 36-10)

... 12. (0). Александр Волков (Россия, 28-6)


16. (+3). Виталий Минаков (Россия, 20-0)
25. (0). Иван Штырков (Россия, 10-0)
26. (0). Денис Гольцов (Россия, 19-4)
27. (+7). Сергей Павлович (Россия, 11-0)
28. (-1). Федор Емельяненко (Россия, 36-4)
30. (-1). Евгений Ерохин (Россия, 17-5)
32. (0). Алексей Олейник (Россия, 56-10-1)
40. (0). Сергей Харитонов (Россия, 26-7)
47. (-1). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-5)
48. (+17). Зелимхан Умиев (Россия, 10-1)
60. (-1). Мухомад Вахаев (Россия, 5-4-1)
63. (0). Кирилл Сидельников (Россия, 11-4)
64. (-13). Михаил Мохнаткин (Россия, 9-2-2)
68. (+2). Валентин Молдавский (Россия, 5-1)
73. (NEW). Алексей Стоян (Россия, 5-2)
76. (-2). Салимгерей Расулов (Россия, 15-7)
92. (-40). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-2)

Соперник Федора Емельяненко американец Мэтт Митрион находится на 21-м месте.

Полутяжелый вес

1. Даниэль Кормье (США, 19-1)
2. Джонс Джонс (США, 22-1)
3. Фил Дэвис (США, 17-3)
4. Александр Густафссон (Швеция, 18-4)
5. Райан Бэйдер (США, 22-5)
6. Гловер Тейшейра (Бразилия, 26-6)
7. Джими Манува (Великобритания, 17-2)
8. Маурисио Руа (Бразилия, 25-10)
9. Линтон Васселл (Великобритания, 18-5)
10. Волкан Оздемир (Швейцария, 14-1)

…15 (0). Рашид Юсупов (Россия, 7-1)


17. (+1). Виктор Немков (Россия, 25-6)
20. (+1). Гаджимурад Антигулов (Россия, 20-4)
23. (+2). Магомед Анкалаев (Россия, 8-0)
27. (+1). Артур Астахов (Россия, 15-4)
28. (+1). Владимир Минеев (Россия, 9-1)
29. (+3). Шамиль Гамзатов (Россия, 10-0)
33. (+2). Виталий Бигдаш (Россия, 9-0)
36. (+3). Адлан Амагов (Россия, 14-2-1)
44. (+2). Максим Гришин (Россия, 24-7)
60. (+1). Азамат Мурзаканов (Россия, 7-0)
62. (+3). Вагаб Вагабов (Россия, 22-1-1)
67. (+1). Максим Футин (Россия, 7-4-1)
77. (-1). Батраз Агнаев (Россия, 3-0)
86. (-3). Илья Щеглов (Россия, 6-1)
90. (-2). Муслим Махмудов (Россия, 9-3)
92. (+2). Заурбек Башаев (Россия, 3-2)

Средний вес

Александр Шлеменко после победы над американцем Брэнданом Хэлси поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге ММА.

На данный момент россиянин занимает 17-е место в своем дивизионе. Это лучший показатель среди бойцов постсоветского пространства.

По-прежнему лидирует в рейтинге чемпион UFC британец Майкл Биспинг.

1. Майкл Биспинг (Великобритания, 30-7)
2. Йоэль Ромеро (Куба, 12-1)
3. Люк Рокхолд (США, 15-3)
4. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 42-6-2)
5. Роберт Уиттакер (Австралия, 18-4)
6. Роналдо Соуза (Бразилия, 24-5)
7. Крис Уайдман (США, 13-3)
8. Андерсон Силва (Бразилия, 34-8)
9. Дэвид Бранч (США, 21-3)
10. Келвин Гастелум (США, 13-2)

...17. (+1). Александр Шлеменко (Россия, 56-9)


23. (0). Рамазан Эмеев (Россия, 15-3)
33. (-1). Анатолий Токов (Россия, 25-3)
44. (-1). Вячеслав Василевский (Россия, 30-5)
46. (NEW). Курбан Омаров (Россия, 7-0)
52. (+5). Алексей Буторин (Россия, 12-1)
59. (0). Саламу Абдурахманов (Россия, 8-1)
66. (NEW). Артур Астахов (Россия, 15-5)
73. (NEW). Михаил Колобегов (Россия, 12-3)
75. (+5). Абдулсупиан Алиханов (Россия, 9-2)
77. (NEW). Муслим Салихов (Россия, 12-1)
85. (+4). Артем Фролов (Россия, 9-0)
88. (-7). Муслим Хизриев (Россия, 8-1)
91. (NEW). Олег Оленичев (Россия, 9-4)
96. (NEW). Гасан Умалатов (Россия, 17-5-1)

Полусредний вес

1. Тайрон Вудли (США, 17-3-1)
2. Стивен Томпсон (США, 13-2-1)
3. Демиан Майа (Бразилия, 25-6)
4. Робби Лаулер (США, 27-11)
5. Хорхе Масвидаль (США, 32-12)
6. Дональд Серроне (США, 32-8)
7. Нейт Диас (США, 19-11)
8. Нейл Мэгни (США, 19-5)
9. Лоренц Ларкин (США, 18-5)
10. Карлос Кондит (США, 30-10)

…17 (0) Андрей Корешков (Россия, 19-2)


42. (+8). Альберт Туменов (Россия, 18-4)
54. (-1). Абубакар Нурмагомедов (Россия, 14-1)
65. (-9). Мухамед Берхамов (Россия, 12-1)
68. (+6). Беслан Исаев (Россия, 36-9)
73. (-5). Александр Яковлев (Россия, 23-8-1)
75. (-8). Альберт Дураев (Россия, 9-3)
76. (-4). Беслан Ушуков (Россия, 15-2)
79. (-3). Омари Ахмедов (Россия, 17-4)
81.(-4). Алексей Кунченко (Россия, 16-0)
93. (NEW). Абубакар Вагаев (Россия, 15-2)
96. (0). Николай Алексахин (Россия, 19-5)
98. (0). Али Багов (Россия, 23-10)
100. (NEW). Султан Алиев (Россия, 14-2)

Легкий вес

Хабиб Нурмагомедов сохранил шестую строчку в обновленном рейтинге бойцов среди представителей легкой весовой категории.

Лидирует в рейтинге ирландец Конор Макгрегор, который является чемпионом UFC. Американец Тони Фергюсон расположился на третьем месте.

1. Конор Макгрегор (Ирландия, 21-3)
2. Эдди Альварес (США, 28-5)
3. Тони Фергюсон (США, 22-3)
4. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 25-9)
5. Эдсон Барбоса (Бразилия, 19-4)
6. (0). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 24-0)
7. Майкл Чендлер (США, 16-3)
8. Бенсон Хендерсон (США, 24-7)
9. Энтони Петтис (США, 19-6)
10. Кевин Ли (США, 15-2)

…19. (0). Рустам Хабилов (Россия, 21-3)


26. (+1). Марат Гафуров (Россия, 15-0)
31. (0). Рашид Магомедов (Россия, 20-2)
40. (0). Хусейн Халиев (Россия, 17-1)
42. (0). Ислам Махачев (Россия, 14-1)
44. (0). Эдуард Вартанян (Россия, 16-3)
45. (0). Ахмед Алиев (Россия, 15-4)
46. (-3). Маирбек Тайсумов (Россия, 25-5)
50. (-1). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 14-1)
64. (+2). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 9-3)
77. (-5). Магомед Мустафаев (Россия, 13-2)
79. (+1). Андрей Кошкин (Россия, 16-5)
80. (-1). Ислам Мамедов (Россия, 14-1)
86. (0). Абукар Яндиев (Россия, 10-1)
93. (+1). Александр Сарнавский (Россия, 35-6)
96. (NEW). Шамиль Завуров (Россия, 32-5-1)

Полулегкий вес

1. Макс Холлоуэй (США, 18-3)
2. Жозе Алдо (Бразилия, 26-3)
3. Фрэнки Эдгар (США, 22-5-1)
4. Рикардо Ламас (США, 17-5)
5. Патрисо Фрейре (Бразилия, 26-4)
6. Куб Свэнсон (США, 25-7)
7. Даррен Элкинс (США, 22-5)
8. Ренато Карнейро (Бразилия, 11-0-1)
9. Даниэль Вайхель (Германия, 39-9)
10. Брайан Ортега (США, 11-0)

...16. (0). Магомед Идрисов (Россия, 7-0)


26. (+9). Салман Жамалдаев (Россия, 14-1)
34. (NEW). Мурад Мачаев (Россия, 21-2)
40. (+7). Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 26-7)
45. (+1). Забит Магомедшарипов (Россия, 12-1)
54. (0). Расул Мирзаев (Россия, 17-1)
71. (+1). Мухамед Коков (Россия, 11-2)
72. (-2). Зубайра Тухугов (Россия, 18-4)
79. (+19). Марат Балаев (Россия, 8-0)
92. (NEW). Ислам Исаев (Россия, 6-2)

Легчайший вес

1. Коди Гарбрандт (США, 11-0)
2. Доминик Круз (США, 22-2)
3. Ти Джей Диллашоу (США, 14-3)
4. Джимми Ривера (США, 20-1)
5. Эдуардо Дантас (Бразилия, 20-4)
6. Джон Линекер (Бразилия, 29-8)
7. Джон Додсон (США, 19-8)
8. Рафаэль Ассунсао (Бразилия, 25-5)
9. Даррион Колдвелл (США, 10-1)
10. Марлон Мораеш (Бразилия, 18-5-1)

...35. (-2). Петр Ян (Россия, 7-1)


37. (-2). Бекбулат Магомедов (Россия, 18-1)
41. (+2). Тимур Валиев (Россия, 11-2)
42. (+2). Саид Нурмагомедов (Россия, 10-1)
43. (+2). Хусейн Асхабов (Россия, 14-0)
46. (+7). Мовсар Евлоев (Россия, 7-0)
48. (0). Рахман Дудаев (Россия, 20-4)
52. (0). Магомед Магомедов (Россия, 13-2)
56. (+4). Михаил Малютин (Россия, 34-12)
66. (NEW). Рустам Керимов (Россия, 6-0)
71. (+5). Олег Борисов (Россия, 19-2-1)
75. (0). Павел Витрук (Россия, 14-2)
77. (NEW). Махарбек Каргинов (Россия, 8-0)

Наилегчайший вес

1. Деметриус Джонсон (США, 26-2-1)
2. Джозеф Бенавидес (США, 25-4)
3. Куеджи Хоригучи (Япония, 19-2)
4. Генри Седжудо (США, 10-2)
5. Рэй Борг (США, 11-2)
6. Брэндон Морено (Мексика, 14-3)
7. Бен Нгуен (США, 16-6)
8. Джусьер да Силва (Бразилия, 19-5)
9. Уилсон Рейс (Бразилия, 22-7)
10. (0). Магомед Бибулатов (Россия, 14-0)

...13. (-1). Аскар Аскаров (Россия, 9-0)
23. (NEW). Юнус Евлоев (Россия, 21-8)
27. (-2). Али Багаутинов (Россия, 14-6)
48. (0). Курбан Гаджиев (Россия, 12-1)
51. (-1). Велимурад Алхасов (Россия, 4-0)
52. (NEW). Тагир Уланбеков (Россия, 6-0)
57. (-2). Вартан Асатрян (Россия, 13-5)
74. (-5). Мурад Зейнулабидов (Россия, 16-2)
77. (-6). Расул Альбасханов (Россия, 6-2)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины

Деметриус Джонсон, выступающий в наилегчайшей весовой категории, продолжает занимать первое место в обновленном рейтинге бойцов ММА вне зависимости от весовых категорий.

На втором месте расположился представитель США Даниэль Кормье (полутяжелый вес), на третьем его соотечественник Джон Джонс (полутяжелый вес).

Чемпион UFC в легком весе ирландец Конор Макгрегор расположился на седьмой строчке.

1. Деметриус Джонсон (США)
2. Даниэль Кормье (США)
3. Джон Джонс (США)
4. Стипе Миочич (США)
5. Макс Холлоуэй (США)
6. Тайрон Вудли (США)
7. Конор Макгрегор (Ирландия)
8. Майкл Биспинг (Великобритания)
9. Коди Гарбрандт (США)
10. Йоэль Ромеро (Куба)
11. Джозеф Бенавидес США)
12. Жозе Алдо (Бразилия)
13. Фабрисио Вердум (Бразилия)
14. Стивен Томпсон (США)
15. Демиан Майя (Бразилия)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Женщины

1. Джоанна Еджейчик (Польша)
2. Аманда Нуньес (Бразилия)
3. Кристина Джустино (Бразилия)
4. Клаудиа Гаделья (Бразилия)
5. Ливия Рената Соуза (Бразилия)
6. Валентина Шевченко (Перу)
7. Ракель Пеннингтон (США)
8. Дженнифер Майа (Бразилия)
9. Ронда Роузи (США)
10. Жермейн де Рандамье (Голландия)


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джонсон — лучший боец ММА вне весовых категорий, Макгрегор — на седьмом местеАмериканец Деметриус Джонсон, выступающий в наилегчайшей весовой категории, продолжает занимать первое место в обновленном рейтинге бойцов ММА вне зависимости от весовых категорий.Нурмагомедов сохранил шестое место в рейтинге лучших легковесов мира, Макгрегор - первыйРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сохранил шестую строчку в обновленном рейтинге бойцов ММА среди представителей легкой весовой категории.Шлеменко занимает 17-е место в рейтинге лучших средневесов мира, Биспинг - первыйРоссийский боец смешанного стиля Александр Шлеменко после победы над американцем Брэнданом Хэлси поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге ММА.Павлович обошел Емельяненко в рейтинге лучших тяжеловесов мираРоссийский боец смешанного стиля Сергей Павлович после победы над Михаилом Мохнаткиным поднялся на семь строчек в обновленном рейтинге бойцов ММА.Федор Емельяненко: Всегда стараюсь завершить поединок досрочно, победить красивоФедор Емельяненко: Всегда стараюсь завершить поединок досрочно, победить красивоРоссийский спортсмен ответил на несколько вопросов журналистов.Андрей Орловский: Я должен доказать фанатам, что еще не сдулсяАндрей Орловский: Я должен доказать фанатам, что еще не сдулсяВ интервью перед схваткой Орловский пообещал своим фанатам, что выложится на все сто процентов в октагоне.Федор Емельяненко: Для бойцов очень важны деньгиРоссийский боец ММА Федор Емельяненко заявил, что его возвращение в спорт не стало возможным лишь из-за денег.Флойд Мэйвезер-младший: Люди хотели увидеть бой с Макгрегором, поэтому я вернулсяАмериканский боксер Флойд Мэйвезер-младший рассказал о том, как он принял решение вернуться на ринг.Федор Емельяненко: Хочу закончить бой с Митрионом красиво и победить досрочноРоссийский тяжеловес Федор Емельяненко решительно настроен в преддверии поединка с американцем Мэттом Митрионом, который состоится в рамках промоушена Bellator.Сильвестр Сталлоне: Макгрегор – настоящий Рокки. Буду болеть за него в поединке с МэйвезеромЗнаменитый актер, исполнитель роли Рокки Сильвестр Сталлоне сказал, что будет болеть за Конора Макгрегора в поединке с Флойдом Мэйвезером.Абдул-Азиз Абдулвахабов: Думаю, уже в сентябре буду в форме и готов к возвращениюЧемпион лиги ACB в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов рассказал о своем восстановлении после травмы.Прекратится ли черная полоса Холм? Все о турнире UFC Fight Night 111Прекратится ли черная полоса Холм? Все о турнире UFC Fight Night 111«Советский спорт» составил гид по этому бойцовскому шоу.Глава WBC: Бой Мэйвезера и Макгрегора может стать титульнымГлава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман не возражает против того, чтобы поединок между американским боксером Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором носил характер титульного.Андрей Орловский — Марчин Тыбура. Прогноз «Советского спорта»В субботу в Сингапуре состоится турнир UFC Fight Night 111. В рамках бойцовского шоу белорус Андрей Орловский сразится против поляка Марчина Тыбуры.Определились финалисты турнира PRIME SELECTION-2017На завершившемся в Краснодаре пятом этапе международного турнира PRIME SELECTION-2017 определились финалисты проекта в весовых категориях до 57, 61, 66, 70, 77 и 100 кг.M-1 Challenge 81. Евлоев сразится против Витрука22 июля состоится традиционный грандиозный ежегодный турнир M-1 Challenge 81 «Битва в Горах», приуроченный к празднованию 25-летия Республики Ингушетия.Вопрос дня: Нужно ли смотреть бой Мэйвезер-Макгрегор?Вопрос дня: Нужно ли смотреть бой Мэйвезер-Макгрегор?Оскар де ла Хойя: Бой Мэйвезера и Макгрегора – циркБывший чемпион мира, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя выразил мнение о запланированном поединке между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.Александр Бахтин: Мэйвезер может победить Макгрегора в первом же раундеАлександр Бахтин: Мэйвезер может победить Макгрегора в первом же раундеБывший чемпион мира по версии IBO Александр Бахтин заявил, что Конору Макгрегору не светит ничего хорошего в поединке с Флойдом Мэйвезером.Костя Цзю – о поединке Мэйвезера и Макгрегора: Тяжело обсуждать это событиеБывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе из России Костя Цзю высказался о поединке между американским боксером Флойдом Мэйвезером с чемпионом UFC Конором Макгрегором.
Хоккей
Сергей Федоров: Бюджет ХК «Динамо» позволит достигать высоких спортивных результатов
Футбол
Сын Андрея Тихонова перешел в «Крылья Советов»
Футбол
Тотти остается работать в «Роме»
Футбол
Игорь Бутман: Надеюсь, что Россия не подкачает с Новой Зеландией
все новости
Александр Волков
Александр Волковвсе новости
Виталий Минаков
Виталий Минаковвсе новости
Андрей Корешков
Андрей Корешковвсе новости
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедоввсе новости
Александр Шлеменко
Александр Шлеменковсе новости
Мэтт Митрион
Мэтт Митрионвсе новости
Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости
Федор Емельяненко
Федор Емельяненковсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства