Емельяненко ниже Митриона, Нурмагомедов — Фергюсона. Рейтинг бойцов ММА

«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В июньском рейтинге произошло немало изменений.

По-прежнему лишь двое россиян находятся в топ-10 своих весовых категорий. Хабиб Нурмагомедов занимает шестое место в легком весе, а Магомед Бибулатов находится на десятой строчке в наилегчайшем дивизионе.

Рейтинг бойцов считается таким же образом, как и рейтинг ФИФА в футболе. Если побеждаешь сильного оппонента, получаешь больше очков. Побеждаешь слабого – получаешь мало баллов или вообще ничего не начисляется. Если не дерешься в течение двух лет – выбываешь из рейтинга.

МИРОВОЙ РЕЙТИНГ БОЙЦОВ ММА

Июнь

Тяжелый вес

Сергей Павлович после победы над Михаилом Мохнаткиным поднялся на семь строчек в обновленном рейтинге бойцов ММА.

На данный момент Павлович занимает 27-ю строчку. Таким образом, он обошел Федора Емельяненко, который расположился на 28-м месте.

Лучший в рейтинге, по-прежнему, чемпион UFC Стипе Миочич. Лучший из россиян — Александр Волков, который также выступает в UFC.

1. Стипе Миочич (США, 17 побед, 2 поражения)

2. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-6-1)

3. Алистар Оверим (Голландия, 42-15)

4. Кейн Веласкес (США, 14-2)

5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-5)

6. Марк Хант (Новая Зеландия, 13-10-1)

7. Джош Барнетт (США, 35-8)

8. Фрэнсис Нганноу (Франция, 10-1)

9. Деррек Льюис (США, 18-5)

10. Бен Ротвелл (США, 36-10)

... 12. (0). Александр Волков (Россия, 28-6)



16. (+3). Виталий Минаков (Россия, 20-0)

25. (0). Иван Штырков (Россия, 10-0)

26. (0). Денис Гольцов (Россия, 19-4)

27. (+7). Сергей Павлович (Россия, 11-0)

28. (-1). Федор Емельяненко (Россия, 36-4)

30. (-1). Евгений Ерохин (Россия, 17-5)

32. (0). Алексей Олейник (Россия, 56-10-1)

40. (0). Сергей Харитонов (Россия, 26-7)

47. (-1). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-5)

48. (+17). Зелимхан Умиев (Россия, 10-1)

60. (-1). Мухомад Вахаев (Россия, 5-4-1)

63. (0). Кирилл Сидельников (Россия, 11-4)

64. (-13). Михаил Мохнаткин (Россия, 9-2-2)

68. (+2). Валентин Молдавский (Россия, 5-1)

73. (NEW). Алексей Стоян (Россия, 5-2)

76. (-2). Салимгерей Расулов (Россия, 15-7)

92. (-40). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-2)

Соперник Федора Емельяненко американец Мэтт Митрион находится на 21-м месте.

Полутяжелый вес

1. Даниэль Кормье (США, 19-1)

2. Джонс Джонс (США, 22-1)

3. Фил Дэвис (США, 17-3)

4. Александр Густафссон (Швеция, 18-4)

5. Райан Бэйдер (США, 22-5)

6. Гловер Тейшейра (Бразилия, 26-6)

7. Джими Манува (Великобритания, 17-2)

8. Маурисио Руа (Бразилия, 25-10)

9. Линтон Васселл (Великобритания, 18-5)

10. Волкан Оздемир (Швейцария, 14-1)



…15 (0). Рашид Юсупов (Россия, 7-1)



17. (+1). Виктор Немков (Россия, 25-6)

20. (+1). Гаджимурад Антигулов (Россия, 20-4)

23. (+2). Магомед Анкалаев (Россия, 8-0)

27. (+1). Артур Астахов (Россия, 15-4)

28. (+1). Владимир Минеев (Россия, 9-1)

29. (+3). Шамиль Гамзатов (Россия, 10-0)

33. (+2). Виталий Бигдаш (Россия, 9-0)

36. (+3). Адлан Амагов (Россия, 14-2-1)

44. (+2). Максим Гришин (Россия, 24-7)

60. (+1). Азамат Мурзаканов (Россия, 7-0)

62. (+3). Вагаб Вагабов (Россия, 22-1-1)

67. (+1). Максим Футин (Россия, 7-4-1)

77. (-1). Батраз Агнаев (Россия, 3-0)

86. (-3). Илья Щеглов (Россия, 6-1)

90. (-2). Муслим Махмудов (Россия, 9-3)

92. (+2). Заурбек Башаев (Россия, 3-2)

Средний вес

Александр Шлеменко после победы над американцем Брэнданом Хэлси поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге ММА.

На данный момент россиянин занимает 17-е место в своем дивизионе. Это лучший показатель среди бойцов постсоветского пространства.

По-прежнему лидирует в рейтинге чемпион UFC британец Майкл Биспинг.

1. Майкл Биспинг (Великобритания, 30-7)

2. Йоэль Ромеро (Куба, 12-1)

3. Люк Рокхолд (США, 15-3)

4. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 42-6-2)

5. Роберт Уиттакер (Австралия, 18-4)

6. Роналдо Соуза (Бразилия, 24-5)

7. Крис Уайдман (США, 13-3)

8. Андерсон Силва (Бразилия, 34-8)

9. Дэвид Бранч (США, 21-3)

10. Келвин Гастелум (США, 13-2)

...17. (+1). Александр Шлеменко (Россия, 56-9)



23. (0). Рамазан Эмеев (Россия, 15-3)

33. (-1). Анатолий Токов (Россия, 25-3)

44. (-1). Вячеслав Василевский (Россия, 30-5)

46. (NEW). Курбан Омаров (Россия, 7-0)

52. (+5). Алексей Буторин (Россия, 12-1)

59. (0). Саламу Абдурахманов (Россия, 8-1)

66. (NEW). Артур Астахов (Россия, 15-5)

73. (NEW). Михаил Колобегов (Россия, 12-3)

75. (+5). Абдулсупиан Алиханов (Россия, 9-2)

77. (NEW). Муслим Салихов (Россия, 12-1)

85. (+4). Артем Фролов (Россия, 9-0)

88. (-7). Муслим Хизриев (Россия, 8-1)

91. (NEW). Олег Оленичев (Россия, 9-4)

96. (NEW). Гасан Умалатов (Россия, 17-5-1)

Полусредний вес

1. Тайрон Вудли (США, 17-3-1)

2. Стивен Томпсон (США, 13-2-1)

3. Демиан Майа (Бразилия, 25-6)

4. Робби Лаулер (США, 27-11)

5. Хорхе Масвидаль (США, 32-12)

6. Дональд Серроне (США, 32-8)

7. Нейт Диас (США, 19-11)

8. Нейл Мэгни (США, 19-5)

9. Лоренц Ларкин (США, 18-5)

10. Карлос Кондит (США, 30-10)

…17 (0) Андрей Корешков (Россия, 19-2)



42. (+8). Альберт Туменов (Россия, 18-4)

54. (-1). Абубакар Нурмагомедов (Россия, 14-1)

65. (-9). Мухамед Берхамов (Россия, 12-1)

68. (+6). Беслан Исаев (Россия, 36-9)

73. (-5). Александр Яковлев (Россия, 23-8-1)

75. (-8). Альберт Дураев (Россия, 9-3)

76. (-4). Беслан Ушуков (Россия, 15-2)

79. (-3). Омари Ахмедов (Россия, 17-4)

81.(-4). Алексей Кунченко (Россия, 16-0)

93. (NEW). Абубакар Вагаев (Россия, 15-2)

96. (0). Николай Алексахин (Россия, 19-5)

98. (0). Али Багов (Россия, 23-10)

100. (NEW). Султан Алиев (Россия, 14-2)

Легкий вес

Хабиб Нурмагомедов сохранил шестую строчку в обновленном рейтинге бойцов среди представителей легкой весовой категории.



Лидирует в рейтинге ирландец Конор Макгрегор, который является чемпионом UFC. Американец Тони Фергюсон расположился на третьем месте.

1. Конор Макгрегор (Ирландия, 21-3)

2. Эдди Альварес (США, 28-5)

3. Тони Фергюсон (США, 22-3)

4. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 25-9)

5. Эдсон Барбоса (Бразилия, 19-4)

6. (0). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 24-0)

7. Майкл Чендлер (США, 16-3)

8. Бенсон Хендерсон (США, 24-7)

9. Энтони Петтис (США, 19-6)

10. Кевин Ли (США, 15-2)

…19. (0). Рустам Хабилов (Россия, 21-3)



26. (+1). Марат Гафуров (Россия, 15-0)

31. (0). Рашид Магомедов (Россия, 20-2)

40. (0). Хусейн Халиев (Россия, 17-1)

42. (0). Ислам Махачев (Россия, 14-1)

44. (0). Эдуард Вартанян (Россия, 16-3)

45. (0). Ахмед Алиев (Россия, 15-4)

46. (-3). Маирбек Тайсумов (Россия, 25-5)

50. (-1). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 14-1)

64. (+2). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 9-3)

77. (-5). Магомед Мустафаев (Россия, 13-2)

79. (+1). Андрей Кошкин (Россия, 16-5)

80. (-1). Ислам Мамедов (Россия, 14-1)

86. (0). Абукар Яндиев (Россия, 10-1)

93. (+1). Александр Сарнавский (Россия, 35-6)

96. (NEW). Шамиль Завуров (Россия, 32-5-1)

Полулегкий вес

1. Макс Холлоуэй (США, 18-3)

2. Жозе Алдо (Бразилия, 26-3)

3. Фрэнки Эдгар (США, 22-5-1)

4. Рикардо Ламас (США, 17-5)

5. Патрисо Фрейре (Бразилия, 26-4)

6. Куб Свэнсон (США, 25-7)

7. Даррен Элкинс (США, 22-5)

8. Ренато Карнейро (Бразилия, 11-0-1)

9. Даниэль Вайхель (Германия, 39-9)

10. Брайан Ортега (США, 11-0)

...16. (0). Магомед Идрисов (Россия, 7-0)



26. (+9). Салман Жамалдаев (Россия, 14-1)

34. (NEW). Мурад Мачаев (Россия, 21-2)

40. (+7). Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 26-7)

45. (+1). Забит Магомедшарипов (Россия, 12-1)

54. (0). Расул Мирзаев (Россия, 17-1)

71. (+1). Мухамед Коков (Россия, 11-2)

72. (-2). Зубайра Тухугов (Россия, 18-4)

79. (+19). Марат Балаев (Россия, 8-0)

92. (NEW). Ислам Исаев (Россия, 6-2)



Легчайший вес

1. Коди Гарбрандт (США, 11-0)

2. Доминик Круз (США, 22-2)

3. Ти Джей Диллашоу (США, 14-3)

4. Джимми Ривера (США, 20-1)

5. Эдуардо Дантас (Бразилия, 20-4)

6. Джон Линекер (Бразилия, 29-8)

7. Джон Додсон (США, 19-8)

8. Рафаэль Ассунсао (Бразилия, 25-5)

9. Даррион Колдвелл (США, 10-1)

10. Марлон Мораеш (Бразилия, 18-5-1)

...35. (-2). Петр Ян (Россия, 7-1)



37. (-2). Бекбулат Магомедов (Россия, 18-1)

41. (+2). Тимур Валиев (Россия, 11-2)

42. (+2). Саид Нурмагомедов (Россия, 10-1)

43. (+2). Хусейн Асхабов (Россия, 14-0)

46. (+7). Мовсар Евлоев (Россия, 7-0)

48. (0). Рахман Дудаев (Россия, 20-4)

52. (0). Магомед Магомедов (Россия, 13-2)

56. (+4). Михаил Малютин (Россия, 34-12)

66. (NEW). Рустам Керимов (Россия, 6-0)

71. (+5). Олег Борисов (Россия, 19-2-1)

75. (0). Павел Витрук (Россия, 14-2)

77. (NEW). Махарбек Каргинов (Россия, 8-0)

Наилегчайший вес

1. Деметриус Джонсон (США, 26-2-1)

2. Джозеф Бенавидес (США, 25-4)

3. Куеджи Хоригучи (Япония, 19-2)

4. Генри Седжудо (США, 10-2)

5. Рэй Борг (США, 11-2)

6. Брэндон Морено (Мексика, 14-3)

7. Бен Нгуен (США, 16-6)

8. Джусьер да Силва (Бразилия, 19-5)

9. Уилсон Рейс (Бразилия, 22-7)

10. (0). Магомед Бибулатов (Россия, 14-0)

...13. (-1). Аскар Аскаров (Россия, 9-0)

23. (NEW). Юнус Евлоев (Россия, 21-8)

27. (-2). Али Багаутинов (Россия, 14-6)

48. (0). Курбан Гаджиев (Россия, 12-1)

51. (-1). Велимурад Алхасов (Россия, 4-0)

52. (NEW). Тагир Уланбеков (Россия, 6-0)

57. (-2). Вартан Асатрян (Россия, 13-5)

74. (-5). Мурад Зейнулабидов (Россия, 16-2)

77. (-6). Расул Альбасханов (Россия, 6-2)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины

Деметриус Джонсон, выступающий в наилегчайшей весовой категории, продолжает занимать первое место в обновленном рейтинге бойцов ММА вне зависимости от весовых категорий.

На втором месте расположился представитель США Даниэль Кормье (полутяжелый вес), на третьем его соотечественник Джон Джонс (полутяжелый вес).

Чемпион UFC в легком весе ирландец Конор Макгрегор расположился на седьмой строчке.

1. Деметриус Джонсон (США)

2. Даниэль Кормье (США)

3. Джон Джонс (США)

4. Стипе Миочич (США)

5. Макс Холлоуэй (США)

6. Тайрон Вудли (США)

7. Конор Макгрегор (Ирландия)

8. Майкл Биспинг (Великобритания)

9. Коди Гарбрандт (США)

10. Йоэль Ромеро (Куба)

11. Джозеф Бенавидес США)

12. Жозе Алдо (Бразилия)

13. Фабрисио Вердум (Бразилия)

14. Стивен Томпсон (США)

15. Демиан Майя (Бразилия)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Женщины

1. Джоанна Еджейчик (Польша)

2. Аманда Нуньес (Бразилия)

3. Кристина Джустино (Бразилия)

4. Клаудиа Гаделья (Бразилия)

5. Ливия Рената Соуза (Бразилия)

6. Валентина Шевченко (Перу)

7. Ракель Пеннингтон (США)

8. Дженнифер Майа (Бразилия)

9. Ронда Роузи (США)

10. Жермейн де Рандамье (Голландия)