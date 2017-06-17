Новая Зеландия разгромила Россию на Крестовском (фото, видео)

К счастью, речь про матч болельщиков. Его подробную трансляцию утроил в своем твиттере пользователь Иван Шокарев.

Матч провели на стадионе «Динамо». Это всего в 20-25 минутах ходьбы от главного стадиона Кубка конфедераций на Крестовском острове

Товарищескую игру организовало фан-посольство России, в нем сыграли болельщики сборных России и Новой Зеландии

Перед матчем сыграли гимны, чтобы событие еще больше было похоже на официальную игру.

Звучит гимн Российской Федерации ☺️ pic.twitter.com/6hvusRYwyb — Ivan Shokarev (@IvanShokarev) 17 июня 2017 г.

Форма сборной России тоже как настоящая. Правда, не самый современный вариант

Игра сборной России в обороне была такой, какой не пожелаешь Васину, Кудряшову и Джикии.

К перерыву голов в матче не было, хотя сборная России забить могла.

Во втором тайме наши пропустили три раза, причем хет-трик сделал новозеландец Том. А сборная России так дома и не забила.

Искусственное поле стадиона «Динамо» сравнивали, конечно, с обновленным газоном новой арены на Крестовском. В надежде, что там к концу матча тоже все будет настолько ровно, как и до