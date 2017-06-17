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Новая Зеландия разгромила Россию на Крестовском (фото, видео)

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

К счастью, речь про матч болельщиков. Его подробную трансляцию утроил в своем твиттере пользователь Иван Шокарев.

Матч провели на стадионе «Динамо». Это всего в 20-25 минутах ходьбы от главного стадиона Кубка конфедераций на Крестовском острове
Матч провели на стадионе «Динамо». Это всего в 20-25 минутах ходьбы от главного стадиона Кубка конфедераций на Крестовском острове

Товарищескую игру организовало фан-посольство России, в нем сыграли болельщики сборных России и Новой Зеландии
Товарищескую игру организовало фан-посольство России, в нем сыграли болельщики сборных России и Новой Зеландии

Перед матчем сыграли гимны, чтобы событие еще больше было похоже на официальную игру. 

Форма сборной России тоже как настоящая. Правда, не самый современный вариант
Форма сборной России тоже как настоящая. Правда, не самый современный вариант

Игра сборной России в обороне была такой, какой не пожелаешь Васину, Кудряшову и Джикии.

К перерыву голов в матче не было, хотя сборная России забить могла.

Во втором тайме наши пропустили три раза, причем хет-трик сделал новозеландец Том. А сборная России так дома и не забила. 

Искусственное поле стадиона «Динамо» сравнивали, конечно, с обновленным газоном новой арены на Крестовском. В надежде, что там к концу матча тоже все будет настолько ровно, как и до
Искусственное поле стадиона «Динамо» сравнивали, конечно, с обновленным газоном новой арены на Крестовском. В надежде, что там к концу матча тоже все будет настолько ровно, как и до

А болельщики, это главное, в итоге подружились
А болельщики, это главное, в итоге подружились

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