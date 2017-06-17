Таксист вернул деньги, а рыбка Зося не верит в Россию! Онлайн первого дня КК-17

Сегодня матчем Россия — Новая Зеландия стартует Кубок конфедераций 2017 года. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

Все самое интересное Вы узнаете из онлайн текстовой-трансляции на сайте «Советского спорта».

15:45

15:35

15:30

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков уверен в победе сборной России над командой Новой Зеландии.

15:25

Евгений Ловчев обозначил пять интриг Кубка конфедераций. Засверкает ли Криштиану Роналду? Жив ли российский футбол?

15:15

Если вы считаете рыбку Зосю неадекватным экспертом, то можете пообщаться на тему матча с обозревателем Михаилом Борзыкиным. У него, кстати, есть кот породы мейн-кун.

15:10

В редакции «Советского спорта» живет рыбка Зося. Видимо, рыбка наша золотая является поклонницей команды Новой Зеландии. Она сделала прогноз на победу этой сборной.

15:00

Вы, наверное, уже слышали историю о том, как московский таксист вез чилийского журналиста из аэропорта Домодедово в центр нашей столицы. Таксист, ну, скорее всего, провел для дорогого гостя экскурсию по самым красивым местам города. Таксист, наглец такой, потребовал с чилийца 50 тысяч рублей вместо 1500 рублей. Но все обошлось хорошо. Но не для водителя. На него завели уголовное дело и заставили вернуть деньги. И правильно! Но и чилийскому журналисту - урок. Готовиться к поездке нужно было основательно.

14:57

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что в случае успешного выступления команды Станислава Черчесова на турнире, сборная получит ... народную любовь! Ну... может и денег дадут.

14:55

Если вы еще не в курсе, с какими командами сыграет сборная России на групповом этапе Кубка конфедераций, то этот текст наш журналист написал специально для вас. Может быть, для вас это будет плохая новость, но сборные Эстонии, Кипра, Латвии, Гондураса и Вьетнама не участвуют в турнире.

14:52

Солнечный Петербург встречает #КубокКонфедераций #РоссияНоваяЗеландия Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport) Июн 17 2017 в 1:44 PDT

14:50

Интерес к национальной команде России действительно упал. В последнее время она не может оправдать ожидания фанатов. Чтобы вернуть зрителей, необходимо показывать зрелищную игру и достигать хорошего результата. Иначе может быть только хуже.

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак считает, что нашей сборной по силам выйти в полуфинал турнира. Но он также отметил, что Кубок конфедераций, скорее, контрольный турнир, чем официальный.

14:45

Ученые разработали модель, которая учла все факты и определила: Португалия – чемпион, Россия дойдет до полуфинала. Чушь ли это?

14:40

Михаил Борзыкин, Алексей Андронов, Николай Яременко, Отар Кушанашвили и другие эксперты «Советского спорта» дают прогнозы на матчи Кубка конфедераций. Обыграет ли их генератор случайных чисел?

14:35

Болельщики сборной Новой Зеландии разгромили команду российских фанатов. Ничего себе неожиданность!

14:30

До матча остается чуть более трех часов. У букмекеров фаворитом является сборная Россия. А как считаете вы?