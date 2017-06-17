Аршавин и хиты «Ленинграда». Что происходит до матча-открытия КК

С самого утра у стадиона «Санкт-Петербург» футбольный праздник.

Организаторы постарались сделать все, чтобы футбольным болельщикам было не скучно.

В конце Приморского парка победы выступает группа девушек с барабанами. Перед зрителями они исполняют несколько известных хитов. В том числе «WWW Ленинград».

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Долго наблюдал за представлением болельщик в футболке Аршавина, а затем пошел фотографировать свою супругу. Андрея Сергеевича на стадионе не будет, но болельщики помнят о форварде «Кайрата».





Также легко заметить двух трюкачей, которых издалека легко спутать с Питером Краучем.

По всей аллее выступают футбольные фристайлеры.





Оказывается, это ребята из команды «Питер ФФ», представляющую федерацию футбольного фристайла Петербурга.

– Здесь нас много, потому что повод достаточно весомый – старт Кубка Конфедераций, большого футбольного праздника, – рассказывает один из участников Евгений Архипов. – Несколько лет назад в Петербурге был чемпионат Европы по футбольному фристайлу, после которого был определенный всплеск интереса к нашему виду спорта. Желаю удачи нашей сборной в стартовом матче!

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

По всему стадиону работают мимы, но они отказались от разговоров с прессой. Да и вообще от каких-либо разговоров, но это уже тонкости профессии.

Совсем вплотную к стадиону работает еще один оркестр, эти мужчины выглядят спокойней девушек с барабанами.