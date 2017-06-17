Отпустите таксиста! Он не виноват, что чилиец дал ему 50 тысяч рублей (видео)

Полиция задержала хитрого таксиста, который уехал с полусотней тысяч рублей, которые ему отдал чилийский журналист. Разбираемся в скандале.

Вы уже слышали историю о том, как полиция задержала водителя такси?

Житель Московской области в аэропорту Домодедово подобрал на «Мерседесе» чилийского журналиста Гаспара Саеза Миранду, чтобы довезти его до гостиницы Crowne Plaza, расположенной на Краснопресненской набережной в Москве.

Чилиец дал водителю 50 тысяч рублей за проезд. Тот взял и уехал. Журналист подумал, посовещался – понял, что дал много и обратился в полицию.

Водителя нашли и отвезли в отделение полиции, где он дал показания по делу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК России «Мошенничество при получении выплат».





Вот послушаем, что говорит шофер – этот простой российский парень.

«Я сожалею об этом. Я не хотел оскорбить гостя. Я просто его отвез. Подумал, что он хотел меня поблагодарить. Оставил чаевые. Я верну все средства, которые он мне дал. И готов его прокатить по Москве бесплатно.

Я ему сказал: «Пять тысяч». Он мне много дал. Я повторю, подумал, что чаевые. Я не собирался его обманывать. Я его считаю своим другом. Я люблю футбол. Я люблю Чили. Мой ребенок занимается футболом».

Тут водитель протянул руку чилийцу, и тот ее пожал.

«Я верну все деньги! Ни копейки не возьму за поездку!» - говорил шофер.

- Диего, Диего, плиз! – водитель совал пачку пятитысячных купюр обратно в руки чилийцу и так волновался, что даже перепутал его имя.

Чилиец попытался заплатить шоферу одну красненькую, но тот отказался брать пять тысяч.

«Это компенсация! Морального! И материального! Давай обнимемся, мой друг!»

Иностранец пытался сказать, что он – не его друг, но того уже сграбастали в плотные объятия.

«Перед турниром мы должны хорошо встречать гостей, быть гостеприимными и показать, что россияне – великий народ, и мы сердечно относимся к этому празднику. И у нас это все получится», - добавил на камеру шофер явно заученную фразу.

Ну что тут сказать? Давайте проведем разбор полетов.

Водитель – очень симпатичный малый, похожий на Фрунзика Мкртчяна из «Мимино». Такой же неповторимый акцент. Слова правильные говорит.

А иностранец этот – он что, решил почти тысячу долларов за поездку на такси заплатить и даже не думал, что делает, а? Где в какой стране мира такое дорогое такси бывает, слушай?

Вообще есть приложение такое, Убер называется. Чик-пык в иконку, и система сама платит в электронном виде. Не нужно наличными размахивать, как веером.

А может, это не журналист вовсе, а чилийский шпион, засланный в нашу страну с целью совершить идеологическую диверсию?

Проведите эксперимент в любой стране мира. Дайте таксисту 1000 долларов за проезд, скажите «спасибо» и выйдите из машины.

Сколько водителей встанут на аварийку и побегут за вами вслед, чтобы вернуть сдачу?

А если чемпионат мира проходит, допустим, в США или Германии, и так с таксистом накололся русский – будут ли власти США и Германии проводить такую показательную акцию с гражданином своей страны, защищая интересы иностранца?

И неужели вы думаете, что за границей во время крупного турнира, когда царит безумный ажиотаж, не будут наживаться на туристах и гостях, поднимая цены до безумного максимума на все – от такси до отелей?

Я понимаю, что этот водитель Фрунзик – тот еще хитрован. Пять тысяч рублей за поездку из «Домодедово», когда как по телефону можно заказать такси за полторы тысячи.

Но я надеюсь, что его сильно не накажут из-за чилийца, которому – как хорошему журналисту – стоит получше разбираться в жизни.