Сергей Ковалев - Андре Уорд. Онлайн

Сегодня ни слова о предстоящем фрик-шоу Мэйвезер-Макгрегор, но тему денег не затронуть нельзя.

Культовый рэпер Джей-Z, с некоторых пор ставший еще и боксерским промоутером, снова не поскупился на гонорар для Андре Уорда. Ему гарантировано 6,5 миллиона долларов! Притом, что первый поединок «Сына Божьего» с Ковалевым не был коммерчески успешным. А вот выручка Сергея будет зависеть от количества проданных билетов и платных телетрансляций по системе Pay-per-View. И она определенно будет значительно меньшей.



Вероятно, это еще одна причина, по которой «Крашер» недолюбливает хладнокровного и чопорного американца.



Ну а Уорд резонно надеется сохранить за собой первую строчку в рейтинге Pound-for-Pound после грядущей битвы.

Незадолго до поединка Сергей Ковалев дал интервью комментатору американского телеканала HBO Джиму Лэмпли.

Зал в Лас-Вегасе пока пустует, но технический персонал уже готовит ринг к историческому вечеру.

Backstage at the Ward vs. Kovalev weigh in the ring is being set up. https://t.co/Y1ykxzTFD6 pic.twitter.com/RzByUYX1WT — Dan Rafael (@danrafaelespn) 16 июня 2017 г.

Традиционный предматчевый «бертильонаж» и базовые статистические данные:

Можно ли назвать даже эти скупые цифры лукавыми?



Также предлагаем вашему вниманию прогнозы на исход поединка от американских журналистов и популярных боксеров современности и недавнего прошлого.

Ну а «новый русский» и достояние американского профессионального бокса Рой Джонс-младший по традиции - на своей волне. Впрочем, все мы помним космические скорости, которые он демонстрировал в полутяжелом весе. Наглядно продемонстрировать, что и Джонс - живой человек, который способен допустить роковую ошибку, смог лишь Антонио Тарвер.



Ну а более детальный разбор козырей соперников представлен нами как со стороны Сергея Ковалева, так и от лица Андре Уорда.

Gana un guante firmado por Andre Ward y Sergey Kovalev. Comparte con nosotros tu predicción de la pelea con #wardkovalev2 pic.twitter.com/EpZSfCKuVk — ESPN Deportes (US) (@ESPNDeportes) 16 июня 2017 г.

Чего ожидать от предстоящего мегафайта? Кого можно считать фаворитом?



Об этом мы поговорили в свежем выпуске программы «Держи удар»:

<p> </p>

То, что произойдет воскресным утром в Лас-Вегасе - мы также обязательно обсудим.

Не пропустите!



Напомним, Сергей Ковалев досрочно покинул финальную пресс-конференцию перед боем, жестом пригрозив сопернику и заявив журналистам, что ему больше нечего сказать. Менеджер российского полутяжеловеса Эгис Климас призвал представителей прессы отнестись к этому с пониманием.



- Ну, он не самый интересный парень. Ты беседуешь с ним, и он не впечатляет, всегда говорит одно и то же. Постоянно ходит недовольный и раздраженный. Ему бы стоило почаще улыбаться, - спокойно прокомментировал ситуацию Уорд.

Играет ли Сергей на публику, или его гнев действительно дошел до точки кипения?



На официальном взвешивании соперники показали абсолютно идентичный результат - 175 фунтов (79,39 кг)

Andre Ward and Sergey Kovalev have weighed in ahead of this weekend's rematch in Las Vegas: https://t.co/p9T1afhq2X pic.twitter.com/ki5CHt3hkR — Sky Sports Boxing 🥊 (@SkySportsBoxing) 16 июня 2017 г.

Позволим себе напомнить, с чего все начиналось. Первый поединок Ковалев - Уорд, по итогам которого все трое судей отдали победу уроженцу Сан-Франциско со счетом 114:113:





Добрый вечер!

«Советский спорт» представляет вашему вниманию поединок за три чемпионских пояса в полутяжелом весе - по версиям WBA, WBO и IBF! Россиянин Сергей Ковалев попытается взять реванш у американца Андре Уорда за обидное и спорное поражение в ноябре 2016 года. Бой состоится в Лас-Вегасе на арене казино Mandalay Bay.