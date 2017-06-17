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Данил «Dendi» Ишутин: Сыграли на 20-30% своих возможностей

Иван Новиков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Источник фотографии: media.epicenter.gg
Источник фотографии: media.epicenter.gg

Во второй день плей-офф турнира EPICENTER корреспонденту «Советского спорта» удалось встретить в кулуарах ивента самого известного киберспортсмена мира. Данил «Dendi» Ишутин после провала на групповом этапе (Natus Vincere закончили турнир со счетом 0-8 по картам) выглядел уставшим, но улыбался и много шутил — с давлением, судя по всему, опытному профессионалу справиться удалось.

— Привет, Данил! Как настроение сейчас, как тебе Москва, как турнир?

— Настроение уже лучше, вчера было не очень. Немножко недоволен в игровом плане. Город нравится, очень красивый — мы тут ночью ходили на Красную площадь, гуляли…

— Вот по поводу таких прогулок. В начале сезона Natus Vincere уверяли, что главной целью будет укрепление связей между игроками. Насколько это удалось?

— Мы постоянно пытаемся работать в эту сторону, но, конечно, не все выходит на 100%. Все это не так просто,  налаживать такие связи, чтобы каждый мог чувствовать себя суперкомфортно. Знаешь, это как девушка-парень, только тут пять человек (смеется).

— Сильно ли влияет на это давление, оказываемое сейчас на команду?

— Это всегда влияет. Я считаю, что это очень большая трудность конкретно Na’Vi — у нас очень много болельщиков, люди всегда ждут результатов и очень негативно реагируют на каждый провал. Этот негатив, который ты встречаешь в социальных сетях или на новостных сайтах… ты все это читаешь, впитываешь, и не все могут с этим морально справиться. Проблема общая, просто в СНГ проявляется чуть серьезнее. Наверное, все дело в менталитете.



— С одной стороны у команды Na’Vi и самого популярного игрока в мире Данила «Dendi» Ишутина огромная армия поддержки — с другой невероятное количество хейтеров. Как удается лавировать?

— Ну, вообще все выглядит примерно таким образом, что есть большое количество фанатов и где-то 1-2% хейтеров из этого числа фанатов. Просто зачастую хейтеры более голословны — когда человеку что-то не нравится, он предпочитает выплеснуть это; а ребята, которые поддерживают, не будут об этом постоянно кричать и везде писать. Есть и такие, но их намного меньше тех, кто хочет выплеснуть негатив. Если кому-то кажется, что у нас много хейтеров, это просто значит, что у нас очень большая фан-база. И меня это радует (смеется).

— Данил, было ли у команды время разобраться, что конкретно пошло не так на этом турнире?

— Конкретно… мы просто не смогли нормально подготовиться. Распереживались, разнервничались, и прямо с первой игры нас «понесло». Мы сыграли на 20-30% того, что мы можем — это связано с тем, что просто морально рассыпались. Тут нет никаких проблем в драфте или по игре, мы даже это не обсуждали, потому что все это взаимосвязано. 

— Насколько реально восстановить свои силы к следующему турниру?

— Это не все так просто… Когда ты выигрываешь, набираешь уверенность, выигрываешь еще больше, а вот когда проигрываешь… в общем, получается наоборот. Больше проигрываешь, больше нервничаешь. А нужно, чтобы заработал механизм, все пять человек, которые начнут думать по-другому. Даже если мы будем играть теми же стратегиями, но поднимем свой боевой дух, наши результаты вырастут с 20% до того уровня, который мы можем показать, мы сможем уже неплохо выступить и показать достойный результат.

— Задумывались ли о The International или сосредоточены на текущих турнирах?

— Конечно. Это наша основная цель с момента формирования состава. Двигаемся к этой цели маленькими шажочками — набираемся опыта, проводим буткемпы. 

— Как-то в интервью ты сказал, что не планируешь завершать карьеру, пока не уступаешь другим мидерам....

— Я так сказал? (Смеется)



— Cейчас твой уровень игры соответствует уровню лучших мидеров мира?

— Конечно. У меня с этим никаких проблем нет. Я абсолютно никого не боюсь и чувствую себя уверенно. Но опять же — чтобы сильный игрок мог показать результат, все должны взаимодействовать и работать. Пока мы не можем собраться психологически. 

— Хорошо. Насколько тебя устраивает текущая мета?

— Мне все нравится. Я уже привык, что постоянно происходит куча изменений, игра движется в русло упрощения, чтобы захватить бОльшую аудиторию. То, что крипов на миде стало больше и денаи более выгодны, мне только в радость, потому что я могу больше влиять на игру. Но для команды постоянные изменения скорее действуют чуть-чуть в минус. Бывает, что начинает что-то получаться, но тут патч, и нужно все делать сначала.

— В последнее время много споров о том, улучшает ли скилл мидера игра 1 на 1?

— Любое действие в Dota 2 улучшает скилл — играешь ли ты в матчмейкинге или 1 на 1. Смотря что ты хочешь улучшить: это совсем другая игра, но в ней можно практиковать микро или действия на линии. 

— Пару слов для твоих фанатов.

— Спасибо. Простите нас за такое выступление на EPICENTER, продолжайте болеть за нас — очень надеюсь, что в скором времени нам удастся показать нашу игру.

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