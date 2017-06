Орловский, пора заканчивать. Главные моменты и нокауты турнира UFC в Сингапуре

Сегодня в Сингапуре состоялся турнир UFC Fight Night 111. «Советский спорт» рассказывает о самых ярких моментах бойцовского шоу.

Джи Еон Ким (6-1-2) - Люси Пудилова (7-2)

Люси Пудилова одержала победу единогласным решением судей. Она выиграла два раунда из трех, нанесла больше точных ударов и владела небольшим преимуществом в партере.

Strong right hand by Lucie Pudilova in the first round! #UFCSingapore pic.twitter.com/3459nKBYSo — UFC (@ufc) 17 июня 2017 г.

Наоки Иноуэ (11-0) - Карлс Джон Де Томас (6-1)

Иноуэ победил Де Томаса единогласным решением судей и продолжил свою победную серию. На данный момент она составляет 11 побед кряду. Де Томас потерпел первое поражение в своей карьере.

Наоки нанес 62 точных удара, Де Томас — 53.

Кван Хо Квак (9-2) - Расселл Доан (15-7)

Рассел Доан одержал яркую победу в первом раунде техническим нокаутом на 51-й секунде.

Ли Джинглианг (13-4) - Фрэнк Камачо (20-5)

Камачо начал бой очень хорошо, но все-таки уступил единогласным решением судей. Бой получился безумно зрелищным.

Джастин Скоггинс (11-4) - Юта Сасаки (20-4-2)

Юта Сасаки одержал победу во втором раунде сабмишеном. Он провел удушающий прием.



Алекс Касерес (13-10) - Роналдо Ди (8-5-1)

Алекс Касерес победил техническим нокаутом во втором раунде. В одном эпизоде Роналдо Ли получил травму глаза, поэтому поединок был остановлен.

Сирил Аскер (8-3) - Уолт Харрис (10-5)

Уолт Харрис молниеносно разобрался с Сирилом Аскером, который недавно побеждал россиянина Дмитрия Смолякова. Харрису понадобилась минута для победы техническим нокаутом.

Таканори Гоми (35-13) - Джон Так (10-4)

38-летний японец Таканори Гоми потерпел сокрушительное поражение сабмишеном в первом раунде. Зеленые волосы ему ничем не помогли.

Рафаэль Дос Аньос (26-9) - Тарек Саффьедин (16-7)

Бывший чемпион UFC в легком весе Дос Аньос с большим трудом победил Саффьедина. Судьбу поединка определили судьи. Бразилец победил по очкам.

Донг Хьюн Ким (22-4-1) - Колби Ковингтон (12-1)

Ковингтон и Ким показали классный поединок, но сильнее в этот день оказался Колби. Славная получилась бойня. Он добился 12-й победы в своей карьере.

Андрей Орловский (25-15) - Марчин Тыбура (20-13)

Бывший чемпион М-1 победил бывшего чемпиона UFC. Белорус Андрей Орловский потерпел пятое поражение подряд, и, видимо, задумался о завершении карьеры. Бой начался резво. Преимущество перехватил поляк. Он с легкостью перевел бой в партер, где нанес порядка трех десятков ударов. Но под конец раунда Орловский неожиданно вышел из тяжелого положения и обрушил град ударов на уставшего Тыбуру. Казалось, что во втором раунде белорус добьет соперника, но этого не случилось. В третьем раунде бой вновь перешел в партер, где Марчин успешно контролировал Андрея. В итоге, Тыбура победил единогласным решением судей.

WHAT A FIRST ROUND! @AndreiArlovski gets up from the canvas and starts landing some huge shots. #UFCSingapore pic.twitter.com/caJuuAvRt6 — UFC (@ufc) 17 июня 2017 г.

“I have a lot of respect for Andrei Arlovski”-@MarcinTybura after his victory via unanimous decision pic.twitter.com/lLdOGaFUuY — UFC (@ufc) 17 июня 2017 г.

Холли Холм (11-3) - Бет Коррейя (10-3-1)

Весьма комичный случай произошел в третьем раунде. Коррейя приглашала Холм ударить ее, а Холли взяла, да и ударила. Да ударила так, что отправила Бет в нокаут.