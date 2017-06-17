Балалайка, искусство, природа. Какой Россию показали на церемонии открытия КК

Масштабное шоу увидели болельщики, которые пришли на стадион пораньше. Для тех, кто не видел церемонию, мы коротко ее пересказали.

Церемонию открытия, которая началась за 2 часа до матча, уложили в 30 минут. Обратный отсчет показывали на экранах, его сделали заранее в красивых местах Петербурга. Только вот подхватить его было почти некому – на церемонию стадион заполнился от силы на треть.

Начали с того, с чем ассоциируется Россия: красивая природа, балет, гимнастика. Актеры в национальных костюмах танцевали с цветами, балерина на надувной сцене показывала чудеса грации, гимнастки поражали пластикой. Все это под звуки национальной музыки в современной обработке и в окружении надувных деревьев, под лучами нарисованного и настоящего солнца.

От природы перешли к духовному – искусству, великим людям. Выехали шикарные декорации с Петром I, причем назвали его по-английски Peter the Great – иностранцам должно быть понятно. Были и немного странные сочетания: на балалайке оказался портрет Юрия Гагарина, на карусели из детского мультфильма катались атлеты Малевича. Историю русского театра и кино показали в афишах – здесь и «Чайка» Чехова, и фильм «Киноглаз» начала XX века, и «Я шагаю по Москве» 1960-х годов. А как национальную литературную гордость представили Федора Достоевского – для его творчества отдельная декорация.

Образ России как многонационального государства – еще одна важная деталь церемонии открытия. Казаки, татары, кавказские народы – упомянули всех. И перешли к представлению Казани: появился надувной стадион. А на надувную сцену забралась Алсу – заслуженная артистка Татарстана.

Сочи – это, разумеется, море. Игорь Бутман играл на саксофоне, пока мимо него плавали морские коньки, шел корабль и бушевали волны. «Фишт» надувать не стали – просто представили складную модель.

Столица России – город контрастов, поэтому с одной стороны появилось изображение скульптуры Рабочего и колхозницы, с другой – Красная площадь. И все это под музыку Moscow never sleeps. Стадион «Открытие» собрали из гигантских кубиков.

Песня «От Москвы до Ленинграда» переместила зрителей в главный город Кубка конфедераций. Разведенные мосты, Исаакиевский собор, Петропавловская крепость – достопримечательности, знакомые даже тем, кто не бывал в Петербурге.

Над полем пролетела туча с Забивакой.

Хотя в день открытия плохая погода – это не про Петербург. Здесь солнце и полная готовность к старту.