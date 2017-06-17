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Полоз, Миранчук и игра в бир-понг. Как болельщики развлекались перед стартом КК

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Полоз, Миранчук и игра в бир-понг. Как болельщики развлекались перед стартом КК
Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Футбольное караоке, метание мячиков в пивные стаканы и никаких давок  перед матчем-открытия Кубка конфедераций было спокойно и весело.

Черданцев поет «Чайф»

Для всех служб, работающих на стадионе «Санкт-Петербург», дедлайн по готовности к приему болельщиков – 14 часов, то есть за два часа до начала церемонии открытия. В последние минуты перед запуском зрителей волонтеры группами переместились на свои позиции и получили фан-руки – надувные ладони, с помощью которой указывали путь посетителям стадиона. Несколько человек уселись на высоких стульях, и этим напоминали спасателей. Их роль на стадионе – примерно такая же, только нужно спасать не утопающих, а заблудившихся.

Основная зона активности – центральные ворота, там и расположились все развлекательные зоны спонсоров турнира. Все-таки по краям арены мешают медиацентр и въезды для автобусов команд. Самые масштабные зоны – у производителей прохладительных напитков. В первом павильоне можно было сфотографироваться с манекенами Дмитрия Полоза и Алексея Миранчука. Между игроками стоял огромный красный мяч, и в один момент он стал объектом особой защиты со стороны охранников стадиона – очень уж хотелось людям потрогать его.

Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

В этой же зоне организаторы устроили футбольное караоке. Те, кто купил хотя бы две бутылки лимонада, приглашали спеть одну из четырех песен о футболе. Выбор достойный: «Аргентина – Ямайка» в исполнении Георгия Черданцева, «Футбольный марш», «Футбол» и «Попробуй – почувствуй». Самыми популярными были кавер на хит «Чайфа» про матч чемпионата мира-1998 и последняя песня, написанная к рекламе прохладительного напитка.

В зоне производителя пива тоже хватало развлечений. Например, бир-понг, где мячиком для настольного тенниса нужно было попасть в стакан для пива. Также в зону выставили приз лучшему игроку матча, правда, с ним фотографировались не очень охотно. Главный трофей Кубка конфедераций привлек бы больше внимания.

12 тысяч? Не жалко!

Не без внимания остались точки с официальной атрибутикой турнира. Мало того, что их больше всего по периметру стадиона, так еще отдельные люди продавали матчевые шарфы. Прогресс дошел до того, что к их корзинам прикрепили аппарат для оплаты банковской карточкой.

Ценник за атрибутику впечатляют. Стоимость официального мяча турнира варьируется от 800 до 8000 тысяч рублей – от мини-варианта до настоящей игровой копии, которой играют команды. Формы сборных России и Новой Зеландии также доступны – за 5000 рублей. Высокие ценники народ не отпугнули – были и покупки на 12 тысяч рублей. Интересно, будут ли 22 июня на тех же местах реализовывать футболки камерунцев и австралийцев, на которых спрос вряд ли будет высоким.

Помимо спонсорских зон собственный павильон организовали и власти Петербурга. Судя по установленным на входе Ростральным колоннам получился кусочек Васильевского острова. Даже как-то несправедливо, что он меньше остальных зон, а ведь людей туда пришло немало. Зато идей для памятных фотографий хватает. Это и специальные рамки, и манекен Забиваки – талисмана Кубка конфедераций и чемпионата мира, и специально установленная камера, на которую можно было сфотографироваться.

Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Ложная очередь

Пока народ заходил на арену, в социальных сетях опубликовали фотографию громадной очереди к одним из ворот. Оказалось, что это толпа волонтеров и сервисменов, которые, очевидно, «встали в пробку» утром. До церемонии открытия запуск на периметр стадиона проходил спокойно – никаких давок, никаких «змеек». За полчаса до красочного представления было видно, что парк перед ареной переполнен людьми и могло возникнуть ощущение, что скоро возникнет хаос. Вот почему в это же время ближайшую станцию метро «Крестовский остров» закрыли на вход. Тем, кому надо было ехать в южные части города, пришлось пользоваться автобусом до другой станции.

Развлечения вне стадиона настолько увлекли болельщиков, что на церемонии открытия арена была полупустой. Значит, все сделано хорошо.

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