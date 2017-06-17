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Беспилотные автобусы, роботы-охранники. Что еще придумала Корея к Олимпиаде?

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» уже рассказывал о том, что олимпийская столица Зимних Игр-2018 готовит настоящий технологический прорыв. Сегодня - еще перечень новинок, которые готовят в Корее.

К старту Олимпиады в Южной Корее должны запустить беспилотные автобусы.


Как пишет Sport Connect, в этих автобусах даже окна будут необычными – по сути, они будут работать как огромные планшеты с разными функциями. Там можно будет посмотреть трансляции соревнований (разумеется, в обзоре на 360 градусов), задать или уточнить маршрут до необходимого объекта.

Еще одна важная особенность – доставка с помощью дронов. Через приложение пользователь может выбрать какой-либо товар, а дрон доставит его прямо в автобус на одной из точек по маршруту движения.


Современные технологии помогут и с обеспечением безопасности во время Игр. Планируется, что на Олимпиаде будут работать человекоподобные роботы HUBO.


На соревновании DARPA Robotics Challenge в Калифорнии HUBO занял первое место, так как лучше всех справился с прохождением полосы препятствий, которая включала в себя тесты на открытие дверей, откручивание вентилей, прохождение по лестнице, вождение автомобиля, сверление отверстий в стене и так далее.

Благодаря умным датчикам HUBO может «видеть», подниматься по лестнице и распознавать голоса.

Корейский институт исследований в области электроники и телекоммуникаций уже разработал приложение Genie Talk, которое поможет всем туристам общаться с корейцами без особых трудностей перевода.

Приложение автоматически переводит корейскую речь на английский, японский, китайский, испанский, французский, немецкий, русский и арабский языки – и обратно.

При этом качество перевода постоянно повышается благодаря машинному обучению.

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